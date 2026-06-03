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Yaz Geldi Kene Kabusu Başladı: Gözüne Kene Yapışan Kadın Cımbızla Müdahale Ettiği Anları Paylaştı

Yaz Geldi Kene Kabusu Başladı: Gözüne Kene Yapışan Kadın Cımbızla Müdahale Ettiği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.06.2026 - 15:55 Son Güncelleme: 03.06.2026 - 16:20

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Yaz mevsimi geldi, kene sezonu da açıldı. Hatta tatsız haberler de gelmeye başladı. Doğanın içinde vakit geçirmeyi, yeşilliklerin arasında yürüyüş yapmayı hepimiz çok seviyoruz. Ancak doğanın kendi düzeni içinde barındırdığı minik canlılar bazen en beklenmedik ve en hassas yerlerimize kadar sızabiliyor. Özellikle açık alanlarda, ormanlık veya çalılık bölgelerde korumasız şekilde zaman geçirmek, parazitlerin hedefi olmamıza yol açabiliyor. Vücudumuzun açıkta kalan yerleri bir yana, bazen en hassas organlarımız bile bu davetsiz misafirlerin istilasına uğrayabiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenlerin tüylerini diken diken etmeye yetti. Bir kadın, göz kapağının iç kısmında hissettiği rahatsızlık üzerine aynaya baktığında gözünün içine yerleşmiş canlı bir kene olduğunu fark etti. Yaşadığı şaşkınlık ve korku dolu anları kayda alan kadın, bir cımbız yardımıyla kene parazitini gözünden çıkarmaya çalıştı.

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Kene yapışması durumunda doğru müdahale nasıl olmalı?

Kene yapışması durumunda doğru müdahale nasıl olmalı?

Göz gibi son derece hassas ve enfeksiyona açık bir bölgeye kene yapışması, geri dönülemez sağlık sorunlarına yol açabilecek kadar ciddi bir durumdur. Keneler, taşıdıkları bakteriler ve virüsler nedeniyle Lyme hastalığı veya Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ölümcül enfeksiyonları insanlara bulaştırabilirler. Göz kapağının içindeki konjonktiva tabakası kan damarları açısından çok zengin olduğundan, kenenin salgıladığı toksinler sisteme çok daha hızlı karışabilir.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında evde kişisel aletlerle müdahale etmek son derece risklidir. Cımbızla kene çıkarılmaya çalışılırken kenenin baş kısmının koparak içeride kalması veya sıkışma nedeniyle taşıdığı mikroplu sıvıyı doğrudan vücuda enjekte etmesi işten bile değildir. Özellikle kenenin ezilmesi ya da üzerine alkol, kolonya, gaz yağı gibi kimyasalların dökülmesi, canlının kusmasına ve tüm bakterileri enfekte etmesine yol açar. Bu tarz hassas organ yerleşimlerinde hiç vakit kaybetmeden en yakın acil servise veya bir göz hekimine başvurulmalı, profesyonel tıbbi ekipmanlar yardımıyla parazitin tek parça halinde çıkarılması sağlanmalıdır. Müdahale sonrasında ise olası enfeksiyon riskine karşı mutlaka antibiyotikli damlalar kullanılmalı ve hekim kontrolünde kalınmalıdır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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