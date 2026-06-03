Yaz Geldi Kene Kabusu Başladı: Gözüne Kene Yapışan Kadın Cımbızla Müdahale Ettiği Anları Paylaştı

Yaz mevsimi geldi, kene sezonu da açıldı. Hatta tatsız haberler de gelmeye başladı. Doğanın içinde vakit geçirmeyi, yeşilliklerin arasında yürüyüş yapmayı hepimiz çok seviyoruz. Ancak doğanın kendi düzeni içinde barındırdığı minik canlılar bazen en beklenmedik ve en hassas yerlerimize kadar sızabiliyor. Özellikle açık alanlarda, ormanlık veya çalılık bölgelerde korumasız şekilde zaman geçirmek, parazitlerin hedefi olmamıza yol açabiliyor. Vücudumuzun açıkta kalan yerleri bir yana, bazen en hassas organlarımız bile bu davetsiz misafirlerin istilasına uğrayabiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenlerin tüylerini diken diken etmeye yetti. Bir kadın, göz kapağının iç kısmında hissettiği rahatsızlık üzerine aynaya baktığında gözünün içine yerleşmiş canlı bir kene olduğunu fark etti. Yaşadığı şaşkınlık ve korku dolu anları kayda alan kadın, bir cımbız yardımıyla kene parazitini gözünden çıkarmaya çalıştı.