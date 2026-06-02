Tarihi Avrupa Şehirlerinin Gizemli Mimarisi: Avrupa Sokaklarında Yürümek Neden Bizi Hiç Yormuyor?

Avrupa seyahatlerinde sabah evden bir çıkıp gece yarısına kadar kilometrelerce yürüdüğü halde gıkı çıkmayan ama kendi şehrine döndüğünde bakkala bile arabayla gitmek isteyen o kitleyi buraya alalım. Hepimizin yaşadığı bu absürt çelişkinin arkasında aslında tamamen şehir planlamasının psikolojimiz üzerindeki gizli oyunu yatıyor. Günlük hayatın koşturmacası içinde fark etmesek de adımlarımızın ne kadar neşeli atılacağını ya da enerjimizin ne zaman tükeneceğini sokakların mimari dili belirliyor. Kentlerin kimler için ve hangi hız değerlerine göre tasarlandığı, bizim o sokaklarda yürürken ne kadar güvende ve mutlu hissettiğimizi doğrudan ilan ediyor. İnsan ölçeğinden tamamen uzaklaşan modern yapılar, yürümeyi keyifli bir keşif aktivitesi olmaktan çıkarıp bir an önce bitmesi gereken bir işkenceye dönüştürüyor.

Gezgin içerik üreticisi Nalan Tutoğlu, kentlerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini, ünlü Danimarkalı mimar Jan Gehl'in kaleme aldığı 'Cities for People' (İnsanlar İçin Şehirler) kitabı üzerinden anlattı. Avrupa şehirlerinin yürüme eylemine olan etkisinin mercek altına alındığı bu kitap pek çok kişinin kafasındaki soru işaretini de giderdi.