Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.05.2026 - 11:44

Alışveriş listelerini hazırlamanın en keyifli zamanı geldi! Bu hafta mutfaktan teknolojiye, modadan araç aksesuarlarına kadar herkesin favori listelerine eklediği ve kapış kapış giden en popüler ürünleri tek bir yerde topladık.  

Bu içerik 17.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kurban hazırlıklarını şimdiden tamamlamak isteyenler için Pirge bıçak seti inanılmaz bir fiyatla geldi!

Normalde 2.100 TL olan bu kaliteli ve profesyonel set, şimdi büyük bir indirimle sadece 1.379,00 TL'ye sepetinize girmeyi bekliyor; kurban öncesi hazırlıksız yakalanmamak için bu fırsat kaçmaz!

Pirge PRO2002 Kurban Bıçak Seti 3'lü

Spor rutininize konfor katacak Adidas training ayakkabısı sepete özel dev indirimiyle şaşırtıyor!

Normal fiyatı 4.001,20 TL olan bu harika spor ayakkabı, sepete özel kampanyasıyla tam 1.700,60 TL'ye düşüyor; spor çantanızı ve tarzınızı yenilemenin şimdi tam zamanı!

adidas Performance IF0957 Amplimove Training Shoes

Zarafetiyle göz kamaştıran Merano Design su yolu kolye kadınlar için harika bir hediye alternatifi oluyor!

Eski fiyatı 1.270 TL olan zirkon taşlı bu özel tasarım kolye, sepete attığınız an 508 TL gibi inanılmaz bir fiyata geliyor; şıklığı ucuza yakalamak isteyenler kaçırmasın.

Merano Design 3 mm Beyaz Rhodium Su Yolu Kolye Zirkon Taşlı

Oyun ve performans tutkunlarının rüyası olan Lenovo LOQ notebook yılın en düşük fiyatıyla karşınızda!

Önceki fiyatı 42.999,00 TL olan RTX 4050 ekran kartlı bu güçlü oyuncu bilgisayarı, yüzde 12 tasarruf fırsatıyla 37.999,00 TL'ye düşmüşken teknoloji yatırımınızı hemen yapın!

Lenovo LOQ 15ARP10E Notebook

Formunu korumak ve gelişimini takip etmek isteyenlerin favorisi Xiaomi akıllı tartı hızlı satanlarda zirvede!

Sadece kilonuzu değil, tüm vücut verilerinizi takip etmenizi sağlayan bu popüler akıllı tartıya 1.499,00 TL'lik avantajlı fiyatıyla hızlı satanlar listesinden hemen sahip olabilirsiniz.

Xiaomi Mi Smart Scale 2 Akıllı Tartı, Beyaz

Spor sonrası kaslarınızı beslemek için Protein Ocean Whey protein çikolata aromasıyla sepetlerde yerini alıyor!

Yoğun antrenman günlerinde en büyük destekçiniz olacak bu protein tozu, en çok sevilen çikolata aromasıyla diyet ve spor rutininizi en lezzetli şekilde desteklemek için sizi bekliyor.

Tüm ürünler sepette ek %20 indirimli kod: onedio

999 TL yerine 799.20 TL.

Protein Ocean WHEY PROTEIN Çikolata Aromalı

Paen basic unisex oversize tişörtlerde bize özel kodla sepeti doldurma zamanı geldi!

Normalde 949 TL olan bu rahat parça, tüm indirimlere ek olarak kullanabileceğiniz Onedio45 kodu sayesinde tam 260 TL'ye geliyor; bu fiyatı görenler her rengini kapıyor!

PAEN Basic Unisex Oversize T-shirt

Serin havaların vazgeçilmezi Paen sweatshirt kod uygulandığında harika bir fiyata düşüyor!

Kalitesiyle kendine hayran bırakan bu premium sweatshirt için ''Onedio45'' özel kodumuzu uyguladığınızda sepet fiyatı sadece 604 TL'ye geriliyor; bu fiyata bu kalite gerçekten büyük şans!

PAEN Premium Unisex Sweatshirt

Yaz sıcaklarında aracınızı koruyacak şemsiye şeklinde katlanabilir oto güneşlik seti son dönemin en düşük fiyatında!

Numaratör hediyesiyle gelen 140x79 cm boyutlarındaki bu kullanışlı katlanabilir araç güneşliği, son 30 günün en düşük fiyatı olan 299,00 TL ile sepetinize girmeyi bekliyor.

Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik ve Oto Numaratör Seti

Peptit ve E vitamini desteğiyle dudaklarınızı nemlendirirken parlatacak Kremi dudak balımında çifte fırsat başladı!

Dudakları beslerken şahane bir ışıltı veren bu parlatıcı, hem sepette 230,75 TL'ye düşüyor hem de 3 al 2 öde kampanyasıyla tüm renkleri stoklamak için harika bir fırsat sunuyor.

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm Peach, Pembe Nude 13ml

Güneşten korunurken leke oluşumuyla da savaşmak isteyenler için La Roche-Posay güneş kremi sepette indirimle geliyor!

Cildi güneşin zararlı ışınlarından korurken mevcut lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olan bu uzman güneş kremi, 1.244,90 TL yerine sepette %25 indirim fırsatıyla 933,67 TL'ye düşüyor.

La Roche Posay Anthelios Uvmune Anti Dark Spots Fluid SPF50+ Yüz Güneş Kremi 50ML

