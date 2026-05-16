İndirim Günleri Başlıyor! 16 - 22 Mayıs Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
16.05.2026 - 10:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 16 - 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

16 - 22 Mayıs 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 319 TL

  • Sütaş Kaymaksız Yoğurt 1,5 Kg 99,50 TL

  • Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 235 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 235 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 249 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 189 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 189 TL

  • Peynes Lor Peyniri 500 gr 49,50 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1 Kg 179 TL

  • Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 350 gr 449 TL

  • Hindi Salam 500 gr 79,50 TL

  • Erpiliç Dondurulmuş Poşet Bütün Piliç 79 TL

  • Pekfood Dondurulmuş Klasik Lahmacun 400 gr 179 TL

  • Freedo Dolce Mini 6x60 ml 175 TL

  • Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 1300 gr 199 TL

  • Seyidoğlu Tahin 1 Kg 199 TL

  • Sütaş / Torku Ayran 2,5 Litre 99,50 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 75 TL

Xroll Bisküvi 4x75 gr 30 TL

  • Ülker Probis Kremalı Bisküvi 10x28 gr 63 TL

  • Kent Boringer Pasta Sosu 750 gr 112,50 TL

  • Dardanel Konserve Ton Balığı 3x75 gr 239 TL

  • Dardanel Annemin Mutfağı Zeytinyağlı Yaprak Sarma 200 gr 79,50 TL

  • Ovadan Osmancık Pirinç 2,5 Kg 145 TL

  • Yöremce Yeşil Mercimek 1 Kg 57,50 TL

  • Irmak / Bal Küpü / Nar / Bor / Doğuş Toz Şeker 1 Kg 47,50 TL

  • Indomie Bardak Noodle 60 gr 30 TL

  • Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 Litre 199 TL

  • Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 139 TL

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 219 TL

Ağız bakımından ev temizlik ürünlerine yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Haftanın Yıldızları

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Lipton Buzlu Çay / Pepsi Gazlı İçecek / Yedigün Özel Lezzet 6x250 ml 129 TL 

  • Ülker Çikolata 60 gr 40 TL 

  • Duru Sıvı Sabun 3 Litre 129 TL

Lipton Ürünlerinde %40'a varan indirim

21 Mayıs 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Onvo 100" Framaless 4K UHD Google QLED Tv 94.999 TL

  • Onvo 75' Framaless 4K UHD Google QLED Tv 37.999 TL

  • Samsung 70' UHD Smart Tv 43.999 TL

  • Toshiba 65' 4K UHD VIDAA Tv 29.999 TL

  • Nordmende 65' 4K Whale QLED Tv 25.999 TL

Onvo Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 11.999 TL

  • Piranha Bluetooth Kulaklık 499 TL

  • Piranha Projeksiyon Cihazı 2.399 TL

  • Tilki Kuyruğu Testere 1.999 TL

  • El Testere Seti 349 TL

  • Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 379 TL

Bayram indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 1.199 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL

  • Sinbo Elektrikli Cezve 549 TL

  • Pierre Cardin Cam Su Isıtıcı 899 TL

  • Kiwi Standlı Vantilatör 999 TL

  • Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.999 TL

Pierre Cardin Çeyiz Seti 6.499 TL

  • Kiwi Gıda Mühürleme ve Vakum Makinesi 1.399 TL

  • Kiwi Kıyma Makinesi 2.199 TL

  • Kiwi Elektrikli Bıçak Bileyici 459 TL

ReVolt RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL

  • Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL

  • ReVolt RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

Satır 199 TL

  • Sıyırma Bıçağı 169 TL

  • Şef Bıçağı 169 TL

  • Ev Tipi Bileyici 199 TL

  • Et Dövme Demiri 269 TL

  • Hascevher Metal Çaydanlık 999 TL

  • Hascevher Saphira Derin Tencere 599 TL

  • Hascevher Düdüklü Tencere Seti 1.499 TL

  • Hascevher Cezve 199 TL

  • Hascevher Saphira Basık Tencere 699 TL

  • Bambu Kesme Tahtası 3'lü 249 TL

  • Çok Amaçlı Saklama Kabı 189 TL

  • Ayran Sürahisi 119 TL

  • Şeffaf Badya 69,50 TL

  • Vip Ahmet Mantı Kalıbı 79,50 TL

  • Vip Ahmet Kapaklı Hamur Leğeni 2'li 289 TL

  • Elastik Taşıma Sepeti 249 TL

Yapı Market Ürünleri

26" Jant Bisiklet 5.599 TL

  • Oyuncak Uzaktan Kumandalı Arazi Aracı 629 TL

  • Magly  Manyetik Taş Oyunu 499 TL

JUNO Kabin Boy PP Valiz 999 TL

  • JUNO Orta Boy PP Valiz 1.199 TL

  • JUNO Büyük Boy PP Valiz 1.399 TL

  • ABS Makyaj Çantası 399 TL

  • ABS Kabin Boy Valiz 949 TL

  • ABS Orta Boy Valiz 1.099 TL

  • ABS Büyük Boy Valiz 1.299 TL

  • Küçük Boy Valiz Kılıfı 139 TL

  • Orta Boy Valiz Kılıfı 159 TL

  • Büyük Boy Valiz Kılıfı 179 TL

  • Elsim Home Çift Taraflı Dokuma Kilim 80x150 cm 219 TL

  • Elsim Home Çift Taraflı Dokuma Kilim 120x180 cm 349 TL

  • Elsim Home PP Makine Halısı 120x180 cm 1.099 TL

  • Elsim Home PP Makine Halısı 4m2 1.849 TL

  • Dijital Baskılı Yolluk 80x300 cm 849 TL

  • Dijital Baskılı Yolluk 80x150 cm 449 TL

  • Dijital Baskılı Salon Halısı 160x230 cm 1.299 TL

  • Tek Kişilik Alez 149 TL

  • Çift Kişilik Alez 199 TL

  • Eşarplı Seccade Seti 219 TL

  • İğne Oyalı Masa Örtüsü 229 TL

  • Düz Renk ve Baskılı Eşarp 79,50 TL

  • Kutulu Toka 99,50 TL

  • Puantiyeli / Çizgili Tül Fiyonk Toka 49,50 TL

  • Pamuklu Pike Kurulama Bezi 3'lü 129 TL

  • Erkek Büyük Beden Havlu Bel Boxer 119 TL

Çift Katmanlı 6 Kişilik Aile Çadırı 4.499 TL

  • 5 Kişilik Otomatik Çadır 1.999 TL

  • Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.599 TL

  • 4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı 1.699 TL

  • 4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı 1.449 TL

  • Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

  • Escamp Kamp Yatağı 1.199 TL

  • Webersten Taşınabilir Portatif Klima 18.999 TL

  • Kamp Lambası 179 TL

  • Paslanmaz Karabinalı Çelik Bardak 199 TL

  • Mıknatıslı Led Işıldak & El Feneri 199 TL

  • Emaye Mangal 60'lık 549 TL

  • Aprilla Sinek Kovucu Fan 249 TL

  • Sinek Öldürücü Cız 399 TL

  • Orta Boy Kafesli Mangal Teli 135 TL

  • Mangal Yelpazesi 15 TL

  • Tekerlekli Termos Buzluk 1.999 TL

  • Buzluk Termos 2.299 TL

İndirimli kamp sandalyelerine buradan göz atabilirsiniz.

22 Mayıs 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!

LG 55" 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Smart Tv 30.990 TL

  • TCL 43' Full HD QLED Android Tv 14.900 TL

  • Samsung A17 5G Cep Telefonu 11.790 TL

  • Xiaomi Redmi 15C 5G 256 GB Cep Telefonu 13.490 TL

  • Nokia Tuşlu Cep Telefonu 1.990 TL

  • HP Smart Tank 581 Tanklı Yazıcı 7.900 TL

  • Para Sayma Makinesi 3.750 TL

  • Polosmart Parti Speaker 1.190 TL

  • Polosmart Soundbar 899 TL

  • Kreuzer Bluetooth Speaker 599 TL

  • İpli Masa Lambası 599 TL

  • Polosmart Görüntü Aktarım Cihazı 449 TL

  • Tv Arkası Led Aydınlatma 299 TL

Termo Piknik Çantası Çeşitleri 25 Litre 199 TL

  • Termo Piknik Çantası Çeşitleri 15 Litre 179 TL

  • Termo Piknik Çantası Çeşitleri 8 Litre 159 TL

  • Plaj Hasırı 169 TL

  • Piknik Hasırı 120x180 cm 249 TL

  • Piknik Hasırı 150x210 cm 349 TL

  • Semaver 1.390 TL

  • Mangal Katlanır Sehpa 990 TL

  • Katlanır Oluklu Izgara Mangal Mizan 795 TL

  • Mangal Yelpazesi 12,50 TL

  • Briket Mangal Kömürü 5 Kg 275 TL

RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 29.900 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

  • RKS Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike 25.000 TL

  • Keysmart 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.900 TL

  • Fakir Silvino El Blenderı 890 TL

Kamp Sandalyesi 349 TL

  • Pompalı Basmalı Çelik Termos 2.129 TL

  • Komple Çelik Termos 1.199 TL

  • Plaj Sandalyesi 349 TL

  • Plaj Şemsiyesi 949 TL

  • Şemsiye Sabitleme Aparatı 89 TL

  • Plastik Şemsiye Bidonu 299 TL

  • Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 359 TL

  • Taşınabilir Plaj Çadırı 649 TL

  • Katlanabilir Tabureli Alüminyum Masa Seti 2.199 TL

Voit Yetişkin Şnorkel + Maske Seti 599 TL

  • Voit Tüm Yüz Yüzme Maskesi 699 TL

  • Intex Çocuk Şişme Havuz 425 TL

  • Intex Benim İlk Havuzum 199 TL

  • Fileli Deniz Yatağı 399 TL

  • Intex Klasik Renkli Deniz Yatağı 269 TL

  • Intex Desenli Deniz Simiti 289 TL

  • Intex Neon Renkli Deniz Simiti 249 TL

  • Intex Lastik Desenli Deniz Simiti 249 TL

  • Intex Sevimli Hayvanlar Şeklli Deniz Simiti 199 TL

  • Intex Figürlü Deniz Simiti 169 TL

  • Intex Hacıyatmaz 329 TL

  • Voit Aynalı Çocuk Yüzücü Gözlüğü 359 TL

  • Voit Çocuk Deniz Gözlüğü 219 TL

Jakarlı Plaj Havlusu 219 TL

  • Çocuk Güneş Gözlüğü 149 TL

  • Dagi Plaj Çantası 349 TL

  • Dagi Jüt Plaj Çantası 199 TL

  • Dijital Baskılı Plaj Çantası 189 TL

  • Kadın Hasır Kol Çantası 349 TL

  • Dagi Kadın Etekli Deniz Şortu 359 TL

  • Dagi Deniz Şortu 299 TL

  • Lotto Erkek Diz Altı Deniz Şortu 299 TL

  • Erkek Baskılı Deniz Şortu 179 TL

  • Erkek Çocuk Deniz Şortu 139 TL

  • Dagi Jakarlı Plaj Havlusu 169 TL

  • Fitilli Plaj Havlusu 189 TL

  • Dijital Baskılı Plaj Havlusu 349 TL

  • Dagi Peştamal 159 TL

  • Armürlü Peştamal 119 TL

  • Jakarlı Peştamal 159 TL

  • Müslin Peştamal 159 TL

  • Çocuk Panço 219 TL

  • Dagi Kadın Elbise 549 TL

  • London Thomas Yetişkin Güneş Gözlüğü 149 TL

  • Kadın - Erkek Kep 89 TL

Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 33 TL

  • Buzluk Termos 24 L 999 TL

  • 21 Parça Piknik Seti 199 TL

  • Kapaklı Saplı Kek/ Börek Fanusu 109 TL

  • Kapaklı Kavurma Sacı 549 TL

ŞOK 16 - 19 Mayıs 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Araç İçi Yatak 999 TL

  • Oto Şemsiye Güneşlik 299 TL 

  • 2'li Makaralı Oto Güneşliği 399 TL 

  • Oto Cam Metalize Güneşlik 59,95 TL 

  • Oto Yıkama Bezi 100 TL 

  • Direksiyon Koruyucu Güneşlik 79,95 TL 

  • Oto Yıkama Basınçlı Köpük Püskürtücü 199 TL 

  • Oto Yıkama Fırçası Saplı Mop 299 TL 

  • Oto Yıkama Eldiven Bezi 75 TL 

  • Cilalı Çizik Bezi 69,95 TL 

  • Oto Silikon Cam Çekecek 249 TL 

  • Çizik Alıcı Pasta Cila 75 TL 

  • Pasta Cila 75 TL 

  • Oto Yıkama Seti 100 TL 

  • 2'li Torpido Bakım Seti 75 TL 

  • Fakir Yazlık Cam Suyu 69,95 TL 

  • Fakir Mango Kokulu Konsantre Cam Suyu 69,95 TL 

  • Fakir Cilalı Oto Şampuanı 69,95 TL 

  • Caldini Motor Temizleme Spreyi 100 TL 

  • Caldini Lastik Tamir Kiti 100 TL

Akü Takviye Cihazı ve Dijital Hava Kompresörü 2.190 TL

  • Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 249 TL 

  • Şarjlı Çok Fonksiyonlu Oto Süpürgesi 1.490 TL 

  • Kompresör 699 TL 

  • Cırcırlı Kriko 599 TL 

  • Şarjlı Basınçlı Oto Yıkama Tabancası 999 TL 

  • Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 999 TL 

  • Üçgen Reflektör Lambası 499 TL 

  • Dijital Lastik Basınç Ölçer 199 TL

  • Araç İçi Hava Nemlendirici 199 TL

  • Uçak Tipi Dekor 199 TL

  • Piranha Motosiklet İnterkom Kask Kulaklığı 999 TL 

  • Aprilla Şarjlı Polisaj Makinesi 849 TL

Direksiyon Kılıfı 149 TL

  • Araç İçi Temizleme Fırçası 5'li Set 119 TL 

  • Araç İçi Düzenleyici 149 TL 

  • Oto Güneşlik Gözlük Klipsi 100 TL

  • Kaporta Göçük Düzeltici 59,95 TL 

  • Balina Yüzgeci Anten 100 TL 

  • Otopark Fosforlu Numaratör 39,95 TL 

  • Oto Bardak Tutucu 50 TL 

  • 2'li Kör Nokta Aynası 59,95 TL 

  • Araç İçi Çöp Kovası 79,95 TL 

  • 2'li Oto Koltuk Arası Düzenleyici 100 TL 

  • Oto Karbon Koruma Bandı 100 TL 

  • Araç İçi Temizleme Fırçası 59,95 TL 

  • Lastik Parlatma Temizleme Aplikatörü 129 TL 

  • Seyahat Boyun Yastığı 59,95 TL 

  • Cep Telefon Malzeme Filesi 50 TL 

  • Oto Güneşlik Brandası 449 TL

  • Oto Minderi 249 TL 

  • Motosiklet Eldiveni 499 TL

Kübra Bürümlü
