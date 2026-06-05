Evin Hep Temiz Görünmesini Sağlayan 10 İpucu!
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Evin gerçekten saatlerce temizlenmiş gibi görünmesi için bazen büyük temizliklere gerek yok. Küçük dokunuşlar, doğru alışkanlıklar ve birkaç pratik tüyo ile ortamın havası bir anda değişebiliyor. “Ev hep biraz toplu dursun ama ben de bütün gün temizlik yapmayayım” diyorsan, bu ipuçları tam sana göre!
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1. Temizliğe önce yukarıdan başlamalısın.
2. Mutfak tezgahını boş ve kuru tut
3. Planlama yapmalısın!
4. Hava temizleyiciyle evin ferahlığını koru.
5. Güçlü süpürge temiz evin yapı taşıdır!
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6. Az eşya bol ferahlık!
7. Aynaları ve cam yüzeyleri temiz tutmalısın!
8. Robot süpürgeyle temizlik stresini bitir!
9. Kendine bir temizlik günü belirle!
10. Son olarak, doğal kokularla ferah bir hava katabilirsin!
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