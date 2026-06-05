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Evin Hep Temiz Görünmesini Sağlayan 10 İpucu!

etiket Evin Hep Temiz Görünmesini Sağlayan 10 İpucu!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
05.06.2026 - 15:31
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Evin gerçekten saatlerce temizlenmiş gibi görünmesi için bazen büyük temizliklere gerek yok. Küçük dokunuşlar, doğru alışkanlıklar ve birkaç pratik tüyo ile ortamın havası bir anda değişebiliyor. “Ev hep biraz toplu dursun ama ben de bütün gün temizlik yapmayayım” diyorsan, bu ipuçları tam sana göre!

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1. Temizliğe önce yukarıdan başlamalısın.

1. Temizliğe önce yukarıdan başlamalısın.

Yazın pencere açınca o ferah hava geliyor ama yanında tozu da getiriyor. En çok da raflara, lambalara ve yüksek yerlere yerleşiyor. O yüzden temizliğe yukarıdan başlamak en mantıklısı. Önce tozlar aşağı insin, sonra zemini temizle; böylece aynı işi iki kere yapmamış olursun.

2. Mutfak tezgahını boş ve kuru tut

Mutfak evin en çabuk dağılan alanlarından biri olduğu için küçük dokunuşlar burada çok işe yarar. Tezgahta biriken tabak, bardak ve kırıntılar temiz ev hissini hemen bozar. Yemekten sonra tezgahı hızlıca silmek ve bulaşıkları bekletmemek mutfağı her zaman daha düzenli gösterir.

3. Planlama yapmalısın!

Evin hep temiz görünmesi için her işi aynı güne sıkıştırmana gerek yok. Bugün süpürge, yarın toz alma, ertesi gün banyo gibi küçük bir plan yapmak işleri çok daha kolay hale getirir. Böylece temizlik maratonuna girmeden evin düzenini koruyabilirsin. Küçük küçük ilerleyince hem yorulmazsın hem de ev sürekli daha derli toplu görünür.

4. Hava temizleyiciyle evin ferahlığını koru.

4. Hava temizleyiciyle evin ferahlığını koru.

Evin temiz görünmesi kadar temiz hissettirmesi de önemli. Hava temizleyici kullanmak ortama daha ferah, daha temiz ve daha yaşanabilir bir hava katıyor. Kısacası sadece yüzeyleri değil, evin havasını da temiz tutmak lazım.

5. Güçlü süpürge temiz evin yapı taşıdır!

5. Güçlü süpürge temiz evin yapı taşıdır!

Evin temiz görünmesini istiyorsan tozların kendini belli etmesini beklememek lazım. Özellikle halılar, koltuk kenarları ve köşeler temiz gibi dursa da tozu içine çekebiliyor. Bu yüzden güçlü emiş gücüne sahip bir süpürgeyle düzenli temizlik yapmak evin havasını hemen değiştirir. Hem zeminler daha temiz kalır hem de ev genel olarak daha ferah görünür.

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6. Az eşya bol ferahlık!

Fazla eşya evde sadece yer kaplamaz, aynı zamanda tozun da yuvası olur. Yaz aylarında evi biraz sadeleştirmek, gereksiz eşyaları kaldırmak tam bir ferahlık sağlar. Hem gözün hem ruhun rahatlar, temizlik yapmak da kolaylaşır.

7. Aynaları ve cam yüzeyleri temiz tutmalısın!

Aynalar, cam sehpalar ve parlak yüzeyler kirli olduğunda ev genel olarak daha bakımsız görünür. Oysa kısa bir silme işlemiyle ortamın havası hemen değişir. Özellikle girişteki ayna ya da salondaki cam yüzeyler temizse ev daha aydınlık ve ferah hissedilir.

8. Robot süpürgeyle temizlik stresini bitir!

Dışarıda yaz keyfi varken, elinde süpürgeyle dolaşmak istemiyorsan robot süpürgeyi düşünebilirsin. O kendisi halıların, köşelerin tozunu toplar, sen de rahatlarsın. Üstelik günlük temizlik yaparak evin hep tertemiz kalmasını sağlar. Böylece yazın enerjini tam istediğin gibi dışarıda harcayabilirsin.

9. Kendine bir temizlik günü belirle!

O günü kaçırmadan uygula. Düzenli temizlik, evini sürekli taze ve düzenli tutmanı kolaylaştırır. Bir gün belirleyip ona sadık kalmak, hem temizlik işlerini daha kolay hale getirir hem de evindeki ferahlığı korur.

10. Son olarak, doğal kokularla ferah bir hava katabilirsin!

Temizlik hissini tamamlayan en güzel şeylerden biri de evin mis gibi kokması. Ağır kokular yerine limon, lavanta, okaliptüs ya da temiz çamaşır hissi veren doğal kokular tercih edebilirsin. Böylece ev sadece temiz görünmez, içeri girer girmez ferah ve huzurlu da hissettirir.

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miray soysal
miray soysal
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