Cumhuriyet Divası! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Müzeyyen Senar
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Türk müziğinin o gür, mikrofonsuz bile salonları titreten sesini duyunca hangimizin içi titremez ki? Sahneye çıktığı an zamanı durduran, Cumhuriyet ideallerinin sanat dünyasındaki en zarif ve güçlü temsilcisi o. Bu hafta efsaneler köşemizde, sadece şarkılarıyla değil, duruşuyla da bir döneme yön veren 'Cumhuriyetin Divası' Müzeyyen Senar’ı ağırlıyoruz.
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1918 yılında Bursa’da dünyaya gözlerini açan Müzeyyen’in hikayesi, aslında büyük bir mucizeyle başlıyor.
Müzik otoritelerinin dikkatini çekmesi çok uzun sürmedi.
Henüz 15 yaşındayken...
Takvimler 1936 yılını gösterdiğinde, hayatının en unutulmaz ve gurur dolu dönemi başladı.
Atatürk ile olan bağları sadece o geceyle sınırlı kalmadı.
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Müzikal dehasının yanına sinemayı da eklemeyi ihmal etmedi.
2004 yılında Sezen Aksu’nun onun için organize ettiği o efsane gece.
8 Şubat 2015 tarihinde, 96 yaşındayken aramızdan ayrılarak derin bir boşluk bıraktı.
Saygı, özlem ve sonsuz bir hayranlıkla...
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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