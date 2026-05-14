Amazon Bilgisayar Haftası Başladı: Öne Çıkan Fırsatlar

Sena YİĞİT
14.05.2026 - 15:32

Oyun oynamaktan ders çalışmaya, grafik tasarımdan günlük işlere kadar ihtiyacınız olan tüm teknolojik ekipmanlarda dev indirimler başladı. Yılın en düşük fiyatlarının havada uçuştuğu bu haftada, hayalinizdeki kuruluma sahip olmanız için en iyi fırsatları sizin için seçtik. Stoklar tükenmeden teknolojik dönüşümünüzü başlatın!

Bu içerik 14.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Oyun tutkunlarına yüksek performans: Lenovo LOQ yılın en düşük fiyatında!

RTX 4050 ekran kartı ve Ryzen 7 işlemcisiyle oyunlarda hız kesmek istemeyenler için Lenovo LOQ, 42.999 TL yerine %12 indirimle 37.999 TL’ye düştü.

  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 (65W)

  • İşlemci: AMD Ryzen 7 7735HS

  • Ekran: 15.6' FHD IPS, 144Hz, FreeSync

  • Bellek & Depolama: 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe M2 SSD

Lenovo LOQ 15ARP10E Notebook

Geleceğin grafik gücü: GIGABYTE Radeon RX 9070 XT son 30 günün en düşüğünde!

Sistemini en yeni nesil bileşenlerle güçlendirmek isteyenler için beyaz tasarımıyla göz kamaştıran bu kart %4 indirimle sizi bekliyor.

  • Bellek: 16GB GDDR6

  • Seri: Gaming OC ICE (Özel beyaz tasarım)

  • Teknoloji: AMD Radeon yeni nesil mimari

GIGABYTE VGA AMD RADEON RX 9070 XT GAMING OC ICE

Siber dünyanın kapılarını aralayın: MSI Cyborg 15 son 60 günün en düşük fiyatıyla!

Intel Core i5-13420H işlemci ve RTX 4050 gücünü birleştiren MSI Cyborg, %7 tasarruf fırsatıyla 39.999 TL’ye sizi bekliyor. 144Hz ekran tazeleme hızıyla rekabetçi oyunlarda bir adım öne geçin.

  • İşlemci: Intel Core i5-13420H

  • Ekran: 15.6' FHD 144Hz

  • Ekran Kartı: RTX 4050 GDDR6 6GB

  • Bellek: 16GB DDR5 RAM

MSI CYBORG 15 A13VE-2269XTRNN Dizüstü Bilgisayar

Günlük işlerde hız ve hafiflik: Lenovo IdeaPad Slim 3 sepette %10 indirimli!

Öğrenciler ve ofis çalışanları için ideal olan IdeaPad Slim 3, son 30 günün en iyi fiyatı olan 18.748 TL ile yayında.

  • İşlemci: AMD Ryzen 3 7320U

  • Ekran: 15.6 inç FHD

  • Bellek & Depolama: 8GB RAM, 512GB SSD

Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8

Yeni nesil AM5 sistemlerin kalbi: GIGABYTE X870E AORUS PRO anakart fırsatta!

AMD AM5 platformuna geçiş yapmak isteyenler için profesyonel seviye bu anakart %4 indirimle 18.354 TL’ye indi.

  • Soket: AMD AM5

  • Form Faktörü: ATX

  • Çipset: X870E (En güncel seri)

GIGABYTE ANAKART AMD AM5 ATX X870E AORUS PRO

Veri transferinde ışık hızı: KIOXIA Exceria Pro G2 NVMe GEN5 SSD indirimde!

2TB kapasitesi ve 14900 MB/sn okuma hızıyla sınırları zorlayan KIOXIA SSD, %8 tasarruf ile 16.999 TL’ye sizi bekliyor. Son 60 günün en düşük fiyatıyla sistem yükleme sürelerini tarihe gömün.

  • Kapasite: 2TB

  • Hız: 14900 MB/sn okuma, 13400 MB/sn yazma

  • Teknoloji: NVMe PCIe Gen5

KIOXIA PCIe M2 2TB Exceria Pro G2 NVMe GEN5 SSD

QD-OLED teknolojisiyle tanışın: GIGABYTE 31,5" 4K Gaming Monitör yılın en düşüğünde!

240Hz tazeleme hızı ve 0.03ms tepki süresiyle profesyonel bir deneyim sunan bu QD-OLED dev, %13 indirimle 38.990 TL’ye düştü. 4K UHD çözünürlükle oyunlardaki her detayı kristal netliğinde görün.

  • Ekran: 31,5' QD-OLED, 4K UHD çözünürlük

  • Hız: 240Hz tazeleme, 0.03ms GTG tepki süresi

  • Bağlantı: HDMI 2.1, DP 1.4, KVM & USB-C

  • Parlaklık: DisplayHDR True Black 400, 1000 nits

GIGABYTE MO32U2 31,5' QD-OLED Gaming Monitör

Bütçe dostu kavisli ekran: MSI 27" MAG Gaming Monitör avantajlı fiyatıyla!

1500R kavisli yapısı ve 180Hz Rapid VA paneliyle oyuncuları sarmalayan MSI MAG serisi, 6.099 TL’lik fiyatıyla son 60 günün en iyi seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

MSI 27' MAG 27C6F Gaming Monitör

Geleceğin ekran kartı gücü burada: ASUS TUF Gaming A16 RTX 5060 ile sahnede!

Yeni nesil RTX 5060 ekran kartı ve Ryzen 7 işlemcisiyle donatılan ASUS TUF A16, %7 indirimle 56.999 TL’ye düşerek yılın en düşük fiyatına ulaştı. GDDR7 bellek teknolojisiyle oyun performansını zirveye taşıyın.

  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU 8GB GDDR7

  • İşlemci: AMD Ryzen 7 260 Processor

  • Ekran: 16' FHD

  • Bellek: 16GB DDR5 RAM

ASUS TUF Gaming A16-FA608UM-RV016 Gaming Dizüstü Bilgisayar

Kasanızda maksimum hava akışı: MONTECH HS01 PRO ATX kasa indirimde!

5 adet ARGB fanı önceden yüklü olarak gelen ve aletsiz panel tasarımıyla kurulumu kolaylaştıran Montech kasa, %11 tasarruf ile 5.599 TL’ye indi. Son 90 günün en düşük fiyatıyla sisteminiz serin kalsın.

MONTECH HS01 PRO ATX Orta Boy Bilgisayar Kasası

Esneklik ve performans bir arada: Lenovo IdeaPad 5 2'si 1 arada notebook!

Hem tablet hem bilgisayar olarak kullanılabilen bu şık cihaz 34.899 TL’den sizi bekliyor.

  • İşlemci: Intel Core i5-13420H

  • Bellek: 16GB DDR5 RAM

  • Ekran: 14' WUXGA IPS, Dokunmatik ve Katlanabilir

  • Sertifika: TÜV Low Blue Light (Göz korumalı)

Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 İkisi Bir Arada Notebook

