article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? 4 Haziran 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 4 Haziran 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
04.06.2026 - 13:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Haziran ayının ilk haftasında indirim coşkusu tüm hızıyla devam ediyor! Bugün plaj hazırlıklarından ev düzenine, mutfak teknolojilerinden ikonik moda markalarına kadar herkesin kapış kapış gittiği en popüler ürünler inanılmaz fiyatlarla karşımıza çıktı.

Bu içerik 04.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lela fırfırlı relaxed fit uzun kollu bluz sepet aşamasında ONEDIO20 koduyla ekstra %20 indirimli!

Lela fırfırlı relaxed fit uzun kollu bluz sepet aşamasında ONEDIO20 koduyla ekstra %20 indirimli!

Yuvarlak yakası ve kollarındaki zarif fırfır detaylarıyla hem ofis şıklığına hem de akşam planlarına çok yakışan bu yeşil renkli rahat kesim kadın bluzu, koda özel avantajıyla günün en popüler giyim fırsatlarından biri.

Lela Fırfırlı Relaxed Fit Uzun Kollu Kadın Bluz

Dermoten kaş kirpik serumu hem sepet indirimi hem de bize özel onedio40 koduyla resmen eridi!

Dermoten kaş kirpik serumu hem sepet indirimi hem de bize özel onedio40 koduyla resmen eridi!

Normal fiyatı 529,90 TL olan ve sepette 423,92 TL'ye gerileyen bu 20 ml'lik popüler serum, sepet aşamasında uygulayacağınız onedio40 kodu sayesinde yaza girmeden kirpiklerine doping yapmak isteyenlerin kapıştığı ürün oldu.

Dermoten Kaş Kirpik Serumu 20 ml

Afra Elite serisi kadın pike bornoz yeşil tonu ve 1275 TL'den başlayan dev bornoz kampanyasıyla listede!

Afra Elite serisi kadın pike bornoz yeşil tonu ve 1275 TL'den başlayan dev bornoz kampanyasıyla listede!

Yaz aylarında banyo veya duş sonrası kalın bornozlarla bunalmak istemeyenlerin imdadına yetişen bu hafif ve nefes alan pike dokulu yeşil bornoz, ev tekstili kategorisinde bugün en çok sipariş verilen ürünlerin başında geliyor.

Afra Elite Serisi Kadın Pike Bornoz Yeşil

Animal Joy protein pankek mix bize özel onedio15 koduyla 599 TL yerine sadece 509 TL!

Animal Joy protein pankek mix bize özel onedio15 koduyla 599 TL yerine sadece 509 TL!

Sporcuların ve fit beslenenlerin kahvaltı rutinini renklendiren yüksek proteinli bu nefis pankek karışımı, sepet aşamasında uygulayacağınız özel indirim koduyla birlikte güne zinde başlamak isteyenlerin stokladığı takviye oldu.

Animal Joy Protein Pankek Mix

Sleepy mayo bez ürünlerinde geçerli ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla havuz keyfini katlayın!

Sleepy mayo bez ürünlerinde geçerli ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla havuz keyfini katlayın!

Bebeklerin yaz aylarında deniz ve havuz keyfini kesintisiz yaşamasını sağlayan, şişmeyen özel dokusuyla annelerin bir numaralı tercihi olan bu popüler mayo bez serisi, sepeti doldurmalık harika bir çifte avantajla sunuluyor.

Sleepy Mayo Bez Çeşitleri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dagi Linora balensiz dikişsiz örme sütyen sadece 629,99 TL!

Dagi Linora balensiz dikişsiz örme sütyen sadece 629,99 TL!

Dikişsiz örme yapısı sayesinde tişörtlerin ve yazlık bluzların altından asla belli olmayan, balensiz tasarımıyla gün boyu yokmuş gibi bir konfor sunan bu adaçayı yeşili popüler model, iç giyim gardırobunu yenilemek isteyenlerin ilk tercihi oldu.

Dagi Linora Balensiz Dikişsiz Örme Sütyen

İki bölmeli tekerlekli katlanır kirli çamaşır sepeti sadece 1.349 TL!

İki bölmeli tekerlekli katlanır kirli çamaşır sepeti sadece 1.349 TL!

100 litrelik dev kapasitesi, tekerlekli pratik yapısı ve hava alabilen krem renkli şık kumaş dokusuyla öne çıkan bu iki bölmeli sepet, banyo düzeninde estetik arayanların bu sabah sepetlerine ilk eklediği ürün oldu.

İki Bölmeli Tekerlekli Katlanır Kirli Çamaşır Sepeti 100 L

Philips 5400 serisi tam otomatik espresso makinesi 20.999 TL yerine tam 19.666 TL!

Philips 5400 serisi tam otomatik espresso makinesi 20.999 TL yerine tam 19.666 TL!

LatteGo süt köpürtücüsü, 12 farklı özel kahve seçeneği, sezgisel ekranı ve 4 kullanıcı profiliyle evini gerçek bir üçüncü nesil kafeye dönüştürmek isteyen kahve tutkunları için günün en popüler teknoloji yatırımı.

Philips 5400 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Camper Runner Four erkek spor ayakkabı 7.999 TL yerine net %50 indirimle 3.999,50 TL!

Camper Runner Four erkek spor ayakkabı 7.999 TL yerine net %50 indirimle 3.999,50 TL!

Yumuşacık deri kalitesi ve ergonomik taban yapısıyla markanın en çok satan ikonik modellerinden olan bu siyah erkek sneaker, yarı fiyatına düşen devasa etiketiyle günün tık rekortmeni moda fırsatına dönüştü.

Camper Runner Four Erkek Spor Ayakkabı

Aurrari altın kaplama Balencia küpe markanın seçili ürünlerindeki 5 al 1 öde kampanyasıyla listede!

Aurrari altın kaplama Balencia küpe markanın seçili ürünlerindeki 5 al 1 öde kampanyasıyla listede!

Yaz kombinlerine, keten gömleklere ve plaj şıklığına anında lüks ve modern bir hava katacak bu geometrik kesim şık altın kaplama küpe, arkadaş grubuyla sepet birleştirmek isteyenler için harika bir seçenek.

Aurrari Kadın Altın Kaplama Balencia Küpe

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erkeklerin yaz boyunca üzerinden çıkarmayacağı AVVA pamuklu polo yaka tişört listede!

Erkeklerin yaz boyunca üzerinden çıkarmayacağı AVVA pamuklu polo yaka tişört listede!

Kıvrılmaz yakası, regular fit rahat kesimi ve %100 pamuklu dokusuyla jilet gibi bir duruş vadeden bu simsiyah basic model, hem şortların hem de kotların üzerine eforsuz bir şıklık katmak isteyenlerin favorisi.

AVVA Erkek Siyah Kıvrılmaz Pamuklu Polo Yaka T Shirt

Dantel detaylarıyla fark yaratan Ethiquet ince askılı beyaz atlet yaz gardırobunun yeni kurtarıcısı!

Dantel detaylarıyla fark yaratan Ethiquet ince askılı beyaz atlet yaz gardırobunun yeni kurtarıcısı!

Pamuklu dokusu, oyuk yaka kesimi ve regular fit kalıbıyla öne çıkan bu beyaz atlet, yazlık gömleklerin içine giymelik ya da tek başına jean pantolonlarla kombinlemelik tam bir kapsül gardırop temeli.

Ethiquet Barry Pamuklu Dantel Detaylı Beyaz Kadın Atlet

Grimelange Jemmy relaxed fit organik pamuk yırtmaçlı beyaz tişört listede!

Grimelange Jemmy relaxed fit organik pamuk yırtmaçlı beyaz tişört listede!

Yüzde 100 organik pamuklu dokusu, rahat kesimi ve yanlarındaki modern yırtmaç detaylarıyla sıcak günlerde cildin nefes almasını sağlayan bu yuvarlak yakalı şık model, yazlık kombinlerin en popüler joker parçası olmaya aday.

Grimelange Jemmy Kadın Organik Pamuk Beyaz T Shirt

L’Oreal Paris Glotion All-In-One doğal ışıltı veren nemlendirici 1200 TLye %20 indirim fırsatıyla karşımızda!

L’Oreal Paris Glotion All-In-One doğal ışıltı veren nemlendirici 1200 TLye %20 indirim fırsatıyla karşımızda!

Cilde anında çok sağlıklı, ıslak ve doğal bir yaz ışıltısı kazandıran Fair Glow tonundaki bu popüler çok amaçlı ürün, markanın indirimdeki diğer kozmetik favorileriyle birlikte güzellik sepetlerinin yıldızı oldu.

LOreal Paris Glotion All In One Doğal Işıltı Nemlendirici 901

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın