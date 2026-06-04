Bugün İndirimde Neler Var? 4 Haziran 2026 Günün Fırsatları
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Haziran ayının ilk haftasında indirim coşkusu tüm hızıyla devam ediyor! Bugün plaj hazırlıklarından ev düzenine, mutfak teknolojilerinden ikonik moda markalarına kadar herkesin kapış kapış gittiği en popüler ürünler inanılmaz fiyatlarla karşımıza çıktı.
Bu içerik 04.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
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