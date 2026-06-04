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ŞOK'a New Balance Ayakkabı Geliyor! 6 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a New Balance Ayakkabı Geliyor! 6 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
04.06.2026 - 12:26 Son Güncelleme: 04.06.2026 - 13:05
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ŞOK 6 - 9 Haziran 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

6 Haziran ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda Vans Ayakkabı modelleri öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 - 9 Haziran  2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Minix Ronaldo / Messi / Mbappe Figür 12 cm 899 TL

Minix Ronaldo / Messi / Mbappe Figür 12 cm 899 TL

  • Thomas & Friends Büyük Tren 299 TL

  • Hot Wheels Monster Trucks Arabalar 279 TL

  • Barbie Köpeği ile Seyahatte Bebek 699 TL

  • Enchantimals Popüler Karakter Bebekler 399 TL

  • Gemi Seti 129 TL

  • Gemi 249 TL

  • Büyük Kova Seti 129 TL

  • GOKIDY Yelkenli / Kürekli Yazlık Set 119 TL

  • Lisanslı Tekli Köpük 17,50 TL

  • Asa Köpük 50 TL

  • Yelpaze Köpük 100 TL

  • Su Bombası Balonu 25 TL

  • Metal Taşıyıcı Tırlı Araba 199 TL

  • Blok Araç Çeşitleri 100 TL

  • Pilsan Magic Basketbol Potası ve Futbol Kalesi Seti 399 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Emotion / Blade Deodorant Çeşitleri 200 ml 129 TL

  • Elidor Şampuan Çeşitleri / Saç Kremi 650 ml / 560 ml 169 TL

  • Fide Ton Balığı İri Parçalı 3x160 gr 159 TL

  • Dankek Rulo Pasta Çilekli / Çikolatalı 235 gr 49 TL

  • Kosla Vanish Multipower Sıvı Leke Çıkarıcı Renkliler / Beyazlar 1,4 Litre 225 TL

Torima Dijital Mini Kamera TRM-CMR46 999 TL

Torima Dijital Mini Kamera TRM-CMR46 999 TL

  • Torima Araba Figürlü Nostaljik Radyo Hoparlör D91 899 TL

  • 3'ü 1 Arada Mikrofonlu H68 699 TL

  • Torima 4 Çıkışlı Powerbank 10.000 mAh TRM-1011 399 TL

  • Tablet Kalemi P-03 299 TL

  • P95 Macaron Kulaküstü Kulaklık 299 TL

  • Ledli Takı Kutusu TMR 02 249 TL

  • Ledli Makyaj Aynası TMR 03 179 TL

  • Figürlü Fan F-69 169 TL

  • Singer Expert Power 2600 W Buharlı Ütü 1.499 TL

  • Mikado MD-68 BT Telefon Tutuculu Hoparlör 499 TL

  • Aprilla AJK-9905 Ultrasonik Fare ve Böcek Kovucu 249 TL

New Balance 327WFMD Ayakkabı Gri 3.999 TL

New Balance 327WFMD Ayakkabı Gri 3.999 TL

  • New Balance 327HBD Ayakkabı Mürdüm 3.499 TL

  • New Balance 520EP8B Ayakkabı Gri 2.999 TL

  • New Balance 520GW8B Ayakkabı Beyaz 2.999 TL

  • New Balance WARISC14 Ayakkabı Mavi 2.999 TL

Altus Televizyon Modelleri

Altus Televizyon Modelleri

Seçili televizyonlarda Dünya Kupasına özel indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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