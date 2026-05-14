Bugün İndirimde Neler Var? 14 Mayıs 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
14.05.2026 - 10:09

Hafta sonuna yaklaşırken alışveriş listelerini güncellemenin tam zamanı! Stanley'den Birkenstock'a, PAEN'in dev indiriminden Casio'nun şıklığına kadar sepetinizi dolduracak en kârlı fırsatları ve size özel indirim kodlarını bir araya getirdik. Stoklar tükenmeden bu listeye mutlaka göz atın!

Bu içerik 14.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

PAEN Basic Unisex Oversize %100 Pamuk tişört bize özel ek %45 indirim ile 260TL!

PAEN'in tüm ürünlerinde geçerli indirimlere ek olarak, ONEDIO45 koduyla tam %45 indirim fırsatı aktif edildi. Bu dev avantajla tarzınızı yenilemek için acele edin.

PAEN Basic Unisex Oversize T-shirt

Piyasanın en ucuz fiyatı: Stanley Quencher H2.O Flowstate pipetli termos indirimde!

Elinizden düşmeyecek o ikonik 1.18 litrelik Stanley Quencher termoslarda piyasadaki en ucuz fiyat garantisini yakaladık. ONEDIO15 kodunu kullanarak %15 indirimle bu kaliteye sahip olabilir, içeceklerinizi saatlerce taze tutabilirsiniz.

Fiyatı 2.299 TL. 

Stanley Quencher H2.O Flowstate Pipetli Termos

Zarafet ve rahatlık bir arada: Lela yüksek bel bağlamalı pantolonlarda çift indirim!

Lela'nın daralan paça rahat kadın pantolonu sepetteki %20 indirimin üzerine, ONEDIO20 koduyla ek %20 indirim daha kazanıyor. Böylece 1.314,90 TL yerine sadece 986,18 TL'ye şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.

Lela Yüksek Bel Bağlamalı Kadın Pantolon

Konforun adresi Birkenstock Arizona: Size özel kod ile %15 indirimli!

Yaz aylarının vazgeçilmezi Birkenstock Arizona çift bantlı kadın terliklerinde beklenen fırsat geldi. İndirimsiz fiyatı 6.999 TL olan bu konfor harikasına ONEDIO15 koduyla çok daha avantajlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Birkenstock Arizona Kadın Çift Bantlı Terlik

Makyaj çantanızın yeni yıldızı: NYX Professional Makeup göz farı paleti yılın en düşük fiyatında!

Sıcak nötr tonlarıyla her makyaja uyum sağlayan NYX Nihai Gölge Paleti, %17 tasarruf fırsatıyla 1.185,60 TL’ye indi. Yılın en düşük fiyatını yakalamamışken bu profesyonel paleti kaçırmamanızı öneririz.

NYX Professional Makeup Göz Farı Paleti

Banyo keyfinize lavanta dokunuşu: Palmolive banyo ve duş jeli 4’lü paket fırsatta!

Lavanta yağları ve böğürtlen özleriyle cildinizi nemlendiren 500 ml'lik 4 adet Palmolive duş jeli, son 30 günün en düşük fiyatı olan 288,24 TL ile sizi bekliyor.  

Palmolive Nemlendirici Banyo ve Duş Jeli 4'lü Paket

Klasik şıklıkta dip fiyat: Casio standart erkek kol saati son 60 günün en düşüğünde!

Gri rengin asaletiyle her kombine uyum sağlayan bu Casio modeli, 3.899 TL yerine %23 indirimle 2.999 TL’ye düştü. Hem kendiniz hem de sevdikleriniz için zamansız bir yatırım yapmak isteyenler buraya!

Casio MTP-1374D-7AVDF Erkek Kol Saati

Yaratıcılığın sınırı yok: LEGO Classic orta boy yapım kutusu sepete özel fiyatıyla!

Hem çocuklar hem de içindeki çocuğu yaşatanlar için 484 parçalık dev yaratıcılık kutusu radarımızda! 1.593,66 TL yerine sepete özel indirimle 1.186,55 TL’ye düşen bu setle hayalinizdeki dünyayı inşa etmeye hemen başlayın.

LEGO Classic Orta Boy Yaratıcı Yapım Kutusu 10696

Günün yorgunluğunu unutturan teknoloji: Robeve ısıtmalı masaj cihazı sepette dev indirimde!

İnsan eli hissi veren yoğurmalı masaj özelliğiyle omuz, boyun ve bacak ağrılarınıza veda edin. 5.499,75 TL’lik etiketinden sepete özel muazzam bir düşüşle 2.199,90 TL’ye inen bu kablosuz masaj aleti, ev konforunda spa keyfi sunuyor.

Robeve Markalı Ürünlerde Fırsatlar

Arınmış bir cilt için bitkisel dokunuş: Yves Rocher yüz yıkama jeli sepette %25 indirimli!

Karma, yağlı ve sivilceye eğilimli ciltlerin favorisi olan Pure Menthe serisinden 390 ml’lik dev boy yüz yıkama jeli, cildinizi kurutmadan arındırmak için sizi bekliyor. 927,90 TL yerine sepette %25 indirim avantajıyla 695,92 TL’ye bu ferahlığı yakalayabilirsiniz.

Yves Rocher Pure Menthe Arındırıcı Yüz Yıkama Jeli

Onarıcı gece bakımı devrede: Estee Lauder avantaj ikilisinde ESTEE300 kodu fırsatı!

Advanced Night Repair serumun gücü ve Eye Lift göz bakımının etkisi bir arada! Sepetteki %20 indirimin üzerine, 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan ESTEE300 kodunu kullanarak bu başlangıç setini çok daha avantajlı fiyata getirebilirsiniz.

Estee Lauder Avantaj İkilisi Advanced Night Repair Başlangıç Seti

Klasik şıklıkta US Polo kalitesi: Beyaz basic polo yaka tişörtlerde anında 250 TL indirim!

Gardırobun olmazsa olmaz parçası US Polo Assn. beyaz polo yaka tişörtlerde stoklar tükenmeden yetişmeniz gereken bir kampanya başladı. USPOLO250 kodunu kullanarak alışverişinizde anında 250 TL indirim kazanabilir ve stilinizi tazeleyebilirsiniz.

U.S. Polo Assn. Erkek Regular Fit Polo Yaka Beyaz Basic Tişört

