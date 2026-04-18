Dışarıda Güneşin Tadını Çıkarırken Elinden Düşmeyecek Kitap Önerileri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
18.04.2026 - 11:05

Dışarıda hava mis gibi, güneş yüzünü göstermeye başladı! Peki, bu güzel havayı en sevdiğiniz kitabınız ve yanınızda bir kupa kahve ile taçlandırmaya ne dersiniz? İşte ruhunuzu dinlendirecek ve size ilham verecek o özel kitaplar:

Reklam

Ev Yapımı Bir Paraşüt - Berrak Yurdakul

Kendi yolunu çizen, zorluklarla başa çıkarken kendi 'paraşütünü' kendi elleriyle diken bir kadının ilham dolu öyküsü. Bahar ruhuna en çok yakışan motivasyon kaynaklarından biri.

Adını Sen Koy - Jodi Picoult

Jodi Picoult’un kaleminden, karmaşık insan ilişkilerini ve bir kararın hayatı nasıl kökünden değiştirebileceğini sorgulatan, elinizden bırakamayacağınız bir dram.

Adını Sen Koy, sadece yüzyıllık edebi bir sırrı aralamıyor; tarih boyunca başarıları ve sesleri sistematik olarak silinen tüm kadınlar için yazılmış sarsıcı bir manifesto. Eğer Jodi Picoult kalemiyle henüz tanışmadıysanız, bu kitap muazzam bir başlangıç olacak. Hatta hızınızı alamayıp tüm kitaplarını okumak isteyeceksiniz.

Her Şeyle Savaşamazsın - Psikiyatristin Not Defteri

Bazen teslim olmak, savaşmaktan daha büyük bir güç ister. Hayatın zorlukları karşısında nasıl dengede kalınacağına dair samimi ve düşündürücü bir rehber.

Bir solukta bitirdim, iyi hissettiren bir eser.

İnsanlar - Matt Haig

Dünyaya ve insan olmaya dair sıradışı bir bakış açısı... Başka bir gezegenden gelen birinin gözünden kendi dünyamızı anlamaya çalışırken, hem hüzünlenecek hem de gülümseyeceksiniz.

Aradığın Şey Kütüphanede Saklı - Michiko Aoyama

Hayatın dönüm noktasında olanlar ve aradığı cevabı kütüphanelerin sessizliğinde bulmayı umanlar için eşsiz bir roman. Bir kütüphaneci, okurların hayatlarını nasıl değiştirebilir?

Daha önce okuduğum tüm çeviri kitapları özellikle japon edebiyatı kitaplarında fark oluşturacak kadar iyi bir çeviri.

Reklam

Sade Bir Hayat - Min-Gyu Choi

Minimalizmin sadece eşyalarda değil, zihinde de nasıl huzur yarattığını anlatan bu eser, bahar temizliğine zihninden başlamak isteyenler için harika bir seçenek.

Mutlu Yaşam Üzerine - Yaşamın Kısalığı Üzerine - Seneca

Seneca’nın yüzyıllar öncesinden günümüze uzanan bilgeliği... Zamanın değerini, yaşamın kısalığını ve asıl mutluluğu bulmanın yollarını yeniden düşünmeye davet ediyor.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

Irvin D. Yalom’un kaleminden, günlük hayatın içinde saklı olan büyük acılar, küçük sevinçler ve psikoterapinin iyileştirici gücü üzerine dokunaklı bir anlatı.

Hoş bir kitap. 2 günde bitti. İnsana kendisini sorgulatıyor, öğretici. Tavsiye ederim. Es geçmeyin.

Gülün Açtığı Gece - Başak Sayan

Sizi başka coğrafyalara ve hislere götürecek, dilinin güzelliğiyle büyüleyen, akşamüstü okumalarına çok yakışacak naif bir edebiyat eseri.

Yalnızca Yavaşladığında Görebileceğin Şeyler - Haemin Sunim

Meşgul bir dünyada sakin kalmanın yollarını arayanlar için bir başucu kitabı. Haemin Sunim’in rehberliğinde, yavaşlamanın ve kendinizi olduğu gibi kabul etmenin huzurunu keşfedin.

Reklam

Taş Kağıt Makas - Alice Feeney

Olay örgüsüyle ters köşe yapmaya hazır olun! Hayatın bir oyun gibi olduğu, seçimlerimizin ise kaderimizi belirlediği, sonuna kadar merakla okunacak bir kurgu.

