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Yemeklerin İlk Günkü Tazeliğini Koruyan Popüler Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti İndirimde!

etiket Yemeklerin İlk Günkü Tazeliğini Koruyan Popüler Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti İndirimde!

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
30.04.2024 - 17:58

Evinizdeki düzeni sağlamak ve yiyeceklerinizi taze tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Son zamanların en popüler ürünlerinden biri olan vakumlu cam saklama kapları, özellikle haftalık yemeğini önceden hazırlayanların yeni gözdesi diyebiliriz. Eğer siz de artık düzenli yemek yapma rutini oluşturmak, yemeklerinizi taze tutmak ve binbir emekle yaptığınız yemekleri dökmek istemiyorsanız bu indirim fırsatını kaçırmayın!

Bu içerik 30.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Geçen ayın 100'den fazla satışıyla en popüler ürünlerinden biri olan Arow Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti, kullanıcılara düzenli ve pratik bir saklama çözümü sunuyor.

Geçen ayın 100'den fazla satışıyla en popüler ürünlerinden biri olan Arow Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti, kullanıcılara düzenli ve pratik bir saklama çözümü sunuyor.

Vakumlu saklama kapları, gıdalarınızı vakumsuz saklama yöntemlerine göre beş kat daha uzun süre taze tutabilme özelliği ile öne çıkıyor. Bu kaplar, bir vakum pompası ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. İçindeki havayı dışarı çıkararak yiyeceklerin üzerindeki oksijen miktarını azaltır böylece yiyeceklerin bozulmasını yavaşlatarak daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

Borosilikat camdan ve BPA içermeyen plastik poşetleriyle mutfaktaki tüm ihtiyaçlarınıza yönelik bir set.

Borosilikat camdan ve BPA içermeyen plastik poşetleriyle mutfaktaki tüm ihtiyaçlarınıza yönelik bir set.

Dondurucuda, vakum sızdırmazlığı olmadan mikrodalgada ve bulaşık makinesinde kullanabilirsiniz. Dilerseniz cam kapları fırında kapaksız bir şekilde kullanabilirsiniz.

Çeşitli boyutları sayesinde akşamdan kalan yemeği, hafif bir öğle yemeğini veya küçük bir atıştırmalığı rahatlıkla saklayabilirsiniz.

Çeşitli boyutları sayesinde akşamdan kalan yemeği, hafif bir öğle yemeğini veya küçük bir atıştırmalığı rahatlıkla saklayabilirsiniz.

Fresh & Save sistemi ile haftada bir alışveriş yapabilir, taze meyve, sebze, et ve balıkları vakumlu kaplarınızda ya da torbalarınızda soğutabilirsiniz. İsterseniz dondurabilir ve evinizde kendi taze marketinizin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Üstelik üzerindeki tarih göstergesi sayesinde takip etmeniz çok kolay! 

Set İçeriği;

  • 1 Adet 1480 ml Saklama Kabı 

  • 1 Adet 1240 ml Saklama Kabı 

  • 1 Adet 1040 ml Saklama Kabı 

  • 1 Adet 630 ml Saklama Kabı 

  • 1 Adet 600 ml Saklama Kabı 

  • 10 Adet Gıda Torbası 

  • 3 Adet 30x33 cm Gıda Torbası 

  • 2 Adet 26x34 Cm Gıda Torbası 

  • 2 Adet 26x28 cm Gıda Torbası 

  • 3 Adet 22x21 cm Gıda Torbası

Arow Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti, işlevselliğinin yanı sıra muadillerine göre uygun fiyatıyla da öne çıkıyor.

Arow Vakumlu Cam Saklama Kabı Seti, işlevselliğinin yanı sıra muadillerine göre uygun fiyatıyla da öne çıkıyor.

Gelelim kullanıcı yorumlarına;

  • Yemeklerimi daha uzun süre saklamak için aldım, denedim, memnun kaldım. 

  • Vakumu güçlü. Paketleme muhteşem. Tarih göstergesi çok kullanışlı.

  • Ürüne on yıldız verilse vereceğim. Yaklaşık iki hafta önce ürünü aldım denemeden yorum yapmak istemedim. Çocuklu bir anne olarak yemeğe harcadığım vakit o kadar yoruyorduki. Hem sağlıklı hem de zamandan tasarruf etmek adına o kadar çok araştırdımki o pahalı ürünler ile aynı görevi yaptığına inanıp hemen aldım.Kendime yaptığım en büyük yatırım. Tam haftalık hem salata hem sebze yemekleri müthiş oluyor. Üzerinde ay ve tarih seçiyor olmanız müthiş bir şey. Gerçek anlamıyla alın aldırın hiç şüphe etmeyin. 

  • Çok güzel ve kullanışlı bir ürün. Her parçası ayrı ayrı özenle paketlenmiş. Çok sağlam ve hem cam olup hemde piyasadaki plastik ürünlerden bile daha hesaplı. Türk malı olması da cabası ❤️❤️❤️👌👌👌🧿🧿🧿

  • Çok beğendim. İkinciyi bile sipariş verdim.

Bu set sayesinde yiyeceklerinizi hava almadan, tazeliklerini uzun süre koruyarak saklayabilirsiniz. Üstelik şimdi indirimli fiyatıyla piyasadaki en cazip tekliflerden biri!

%20 indirim fırsatıyla siz de hemen sepetinize eklemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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