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Trabzon’da Kadın Bir Sürücüye 5 Farklı Kural İhlalinden 1 Milyon 200 Bin Lira Trafik Cezası Kesildi

Trabzon’da Kadın Bir Sürücüye 5 Farklı Kural İhlalinden 1 Milyon 200 Bin Lira Trafik Cezası Kesildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2026 - 13:20
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Trabzon’un Of ilçesinde bir kadın sürücü, kullandığı araçla 5 farklı kural ihlali yaptı. Alkollü şekilde araç kullanan ve polisin “dur” ihtarına da uymayan sürücüye toplam 1 milyon 200 bin lira trafik cezası kesildi.

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Yeni trafik cezaları sonrasında Cumhuriyet tarihinin en büyük trafik cezası Trabzon’un Of ilçesinde kesildi.

Yeni trafik cezaları sonrasında Cumhuriyet tarihinin en büyük trafik cezası Trabzon’un Of ilçesinde kesildi.

Son TV’de yer alan habere göre, kadın sürücüye alkollü araç kullanmak, drift atmak, abartı egzoz kullanmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak ve polisin “dur” ihtarına uymamak suçlamalarıyla işlem yapıldı.

İhlallerin toplam ceza tutarının yaklaşık 1 milyon 200 bin TL’ye ulaştığı öne sürüldü.

2026 yılında yürürlüğe giren yeni trafik kanunu düzenlemeleri kapsamındaki en sert yaptırımlardan biri bu olayda uygulandı. Yeni yasaya göre polisin “dur” ihtarına uymayan sürücülere doğrudan 200 bin TL idari para cezası verilirken; sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak ve araç 60 gün boyunca trafikten men edilecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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