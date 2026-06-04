Trabzon’da Kadın Bir Sürücüye 5 Farklı Kural İhlalinden 1 Milyon 200 Bin Lira Trafik Cezası Kesildi

Son TV’de yer alan habere göre, kadın sürücüye alkollü araç kullanmak, drift atmak, abartı egzoz kullanmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak ve polisin “dur” ihtarına uymamak suçlamalarıyla işlem yapıldı.

İhlallerin toplam ceza tutarının yaklaşık 1 milyon 200 bin TL’ye ulaştığı öne sürüldü.

2026 yılında yürürlüğe giren yeni trafik kanunu düzenlemeleri kapsamındaki en sert yaptırımlardan biri bu olayda uygulandı. Yeni yasaya göre polisin “dur” ihtarına uymayan sürücülere doğrudan 200 bin TL idari para cezası verilirken; sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak ve araç 60 gün boyunca trafikten men edilecek.