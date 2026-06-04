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TOKİ’den Yeni Konut Projesi: 20 Bine Yakın Konut 64 Şehirde Satışa Çıkarılacak

TOKİ’den Yeni Konut Projesi: 20 Bine Yakın Konut 64 Şehirde Satışa Çıkarılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.06.2026 - 12:24
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun 'açık satış' yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacağını açıkladı.

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Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın 5’i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde açık satış kampanyası başlattığını açıkladı.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın 5’i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde açık satış kampanyası başlattığını açıkladı.

Bakan Kurum, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak.

Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2,1 milyondan, başlayan 18 bin lira, taksitli seçeneklerimiz var.” dedi.

TOKİ’nin bugün itibarıyla kurasız açık satış kampanyasını başlattığını duyuran Bakan Kurum, “İlk defa, burada açıklıyoruz. Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2,1 milyondan, başlayan 18 bin lira, taksitli seçeneklerimiz var. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50, peşinatım var diyebilirsiniz; ona da yüzde 8 indirim yapıyoruz. ‘Yüzde 50 yok, yüzde 25 var, yüzde 25'ini bir yıl sonra ödeyeyim’ diyen vatandaşımıza da işte yine aynı şekilde 60 ay vade seçeneği sunuyoruz. Yani yeni, sağlam, sosyal altyapısı, olan binalara baktığınızda neredeyse aslında, kiraya yakın bir fiyatla vatandaşımız burada oturabilecek. Yani vatandaş 1-1,5 milyon lira tasarrufu olan bir vatandaşımız, kira öder gibi buradan Ankara'dan, Konya'dan ev alabiliyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’un açıkladığı açık satış kampanyası kapsamında depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirilen konutlar, vatandaşların sağlam konuta uygun fiyatla erişimi için satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak.

Bakan Kurum’un açıkladığı açık satış kampanyası kapsamında depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirilen konutlar, vatandaşların sağlam konuta uygun fiyatla erişimi için satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak.

En fazla konut sırasıyla Bursa 2190, Ankara 2062, Hatay 1238, Kahramanmaraş 1073 ve Malatya’da 1000 konut satışa sunulacak. Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Yüzde 25 indirim sağlanan peşin satışlarda konutların fiyatları 2,1 milyon liradan başlayacak. Taksitli satışlarda da taksitler 18 bin liradan başlayacak.

Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. Vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek.

İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak. 

Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek. Bu alternatiflerinden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek.

Konut satışları 15 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar konutların satış fiyatı ve koşulları ile ilgili banka şubelerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasından (www.toki.gov.tr) ve 444 86 54 numaralı hattan bilgi alabilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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