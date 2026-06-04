TOKİ’den Yeni Konut Projesi: 20 Bine Yakın Konut 64 Şehirde Satışa Çıkarılacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun 'açık satış' yöntemiyle kurasız olarak satışa sunulacağını açıkladı.
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Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın 5’i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde açık satış kampanyası başlattığını açıkladı.
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Bakan Kurum’un açıkladığı açık satış kampanyası kapsamında depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirilen konutlar, vatandaşların sağlam konuta uygun fiyatla erişimi için satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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