TOKİ’den Yeni Konut Projesi: 20 Bine Yakın Konut 64 Şehirde Satışa Çıkarılacak

En fazla konut sırasıyla Bursa 2190, Ankara 2062, Hatay 1238, Kahramanmaraş 1073 ve Malatya’da 1000 konut satışa sunulacak. Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Yüzde 25 indirim sağlanan peşin satışlarda konutların fiyatları 2,1 milyon liradan başlayacak. Taksitli satışlarda da taksitler 18 bin liradan başlayacak.

Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. Vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek.

İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak.

Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek. Bu alternatiflerinden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek.

Konut satışları 15 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar konutların satış fiyatı ve koşulları ile ilgili banka şubelerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasından (www.toki.gov.tr) ve 444 86 54 numaralı hattan bilgi alabilecek.