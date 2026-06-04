Fenerbahçe’nin Eski Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Şikayet Etti
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Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Jose Mourinho, Süper Lig'deki olaylı Trabzonspor maçı sonrasında aldığı cezalar için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. İfade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı ihlali iddialarını inceleyerek dosyayı işleme koyan mahkeme, konuyla ilgili olarak Türkiye'den resmi savunma talep etti.
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Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği cezaları uluslararası yargıya taşıdı.
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Mourinho'nun AİHM'e sunduğu dosyada dikkat çeken bir diğer önemli ayrıntı ise hukuki sürecin işleyiş biçimi oldu.
Jose Mourinho, Trabzonspor maçından sonra ne cezası almıştı?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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