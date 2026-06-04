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Fenerbahçe’nin Eski Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Şikayet Etti

Fenerbahçe’nin Eski Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Şikayet Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.06.2026 - 10:57
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Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Jose Mourinho, Süper Lig'deki olaylı Trabzonspor maçı sonrasında aldığı cezalar için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. İfade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı ihlali iddialarını inceleyerek dosyayı işleme koyan mahkeme, konuyla ilgili olarak Türkiye'den resmi savunma talep etti.

Kaynak: Oksijen

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Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği cezaları uluslararası yargıya taşıdı.

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği cezaları uluslararası yargıya taşıdı.

Kasım 2024'te oynanan gergin Trabzonspor karşılaşmasının ardından hem soyunma odasına giriş yasağı hem de yüz binlerce liralık para cezası alan Portekizli çalıştırıcı, hakkını aramak için Strasbourg'un kapısını çaldı. Mourinho'nun dosyasını kabul eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ciddi iddialar üzerine harekete geçerek Türkiye'den resmi bir savunma metni hazırlamasını istedi.

Tecrübeli spor adamının uluslararası itiraz süreci, yurt içindeki hukuki yolların tükenmesiyle hız kazandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kestiği cezanın TFF Tahkim Kurulu tarafından onaylanmasını kabul etmeyen Mourinho, Türkiye'deki futbol kurumlarının tarafsızlığına gölge düştüğünü savundu. Başvurusunda üç kritik insan hakları ihlali üzerinde duran başarılı hoca, en büyük tepkiyi federasyon kurullarının yapısına gösterdi. Tahkim Kurulu üyelerinin doğrudan TFF başkanına ve yönetim kuruluna bağlı hareket ettiğini iddia eden Mourinho, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkını güvence altına alan 6. maddesinin ihlal edildiğini belirtti.

Mourinho'nun AİHM'e sunduğu dosyada dikkat çeken bir diğer önemli ayrıntı ise hukuki sürecin işleyiş biçimi oldu.

Mourinho'nun AİHM'e sunduğu dosyada dikkat çeken bir diğer önemli ayrıntı ise hukuki sürecin işleyiş biçimi oldu.

Kesilen cezaların gerekçeli kararının kendisine hiçbir zaman ulaştırılmadığını ifade eden tecrübeli teknik direktör, bu yüzden kararı detaylıca inceleyip etkili bir yasal itiraz yapma hakkından mahrum bırakıldığını dile getirdi. Bununla birlikte, aldığı ağır para cezalarının basın önünde konuşma ve fikirlerini özgürce kamuoyuna aktarma hakkını elinden aldığını belirterek, sözleşmenin ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesinin de açıkça çiğnendiğini vurguladı.

Dosyayı titizlikle inceleyen AİHM, hükümete gönderdiği tebligatta dört hayati konuya açıklık getirilmesini istedi. Mahkeme, ilk olarak TFF bünyesindeki disiplin ve tahkim kurullarının gerçekten bağımsız olup olmadığının değerlendirilmesini talep etti. Bunun yanı sıra, 2022 yılının haziran ayında yapılan statü değişikliklerinin söz konusu kurullara yeterli tarafsızlık güvencesi verip vermediği sorusu da yöneltildi. Gerekçeli kararın Mourinho'ya iletilmemesinin adil yargılanma hakkını zedeleyip zedelemediğini ve verilen cezaların demokratik bir toplumda ifade özgürlüğüne yönelik gerekli bir müdahale olup olmadığını soran mahkeme, Türkiye'ye tüm bu iddialara karşı kendi tezlerini sunması için en fazla altı aylık bir süre tanıdı.

Jose Mourinho, Trabzonspor maçından sonra ne cezası almıştı?

Jose Mourinho, Trabzonspor maçından sonra ne cezası almıştı?

Mourinho 2024 yılındaki Trabzonspor maçı sonrası 'Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. Bunların yarısını anlattılar, tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim' ifadesini kullanmıştı. Mourinho bu sözler sonrası PDFK tarafından ceza almıştı.

PFDK, Mourinho’ya rakip takım taraftarlarına karşı sportmenliğe aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 58 bin 500 TL para cezası vermişti. Portekizli teknik adama maç sonunda yaptığı basın açıklamaları nedeniyle de 900 bin TL para cezası kesilmişti. PFDK, açıklamaların “sportmenliğe aykırı olduğunu, fair play ile bağdaşmadığını, TFF’yi itibarsızlaştırdığını ve hakemler ile futbol yetkililerinin tarafsızlığı hakkında şüphe uyandırdığını” belirterek cezayı gerekçelendirmişti.

Mourinho’nun verilen cezaya itirazını inceleyen TFF Tahkim Kurulu, 8 Kasım 2024’te PFDK kararını onamış ancak basın açıklamalarına verilen cezayı 900 bin TL’den 600 bin TL’ye indirmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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