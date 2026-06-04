Fenerbahçe’nin Eski Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Şikayet Etti

Kasım 2024'te oynanan gergin Trabzonspor karşılaşmasının ardından hem soyunma odasına giriş yasağı hem de yüz binlerce liralık para cezası alan Portekizli çalıştırıcı, hakkını aramak için Strasbourg'un kapısını çaldı. Mourinho'nun dosyasını kabul eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ciddi iddialar üzerine harekete geçerek Türkiye'den resmi bir savunma metni hazırlamasını istedi.

Tecrübeli spor adamının uluslararası itiraz süreci, yurt içindeki hukuki yolların tükenmesiyle hız kazandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kestiği cezanın TFF Tahkim Kurulu tarafından onaylanmasını kabul etmeyen Mourinho, Türkiye'deki futbol kurumlarının tarafsızlığına gölge düştüğünü savundu. Başvurusunda üç kritik insan hakları ihlali üzerinde duran başarılı hoca, en büyük tepkiyi federasyon kurullarının yapısına gösterdi. Tahkim Kurulu üyelerinin doğrudan TFF başkanına ve yönetim kuruluna bağlı hareket ettiğini iddia eden Mourinho, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkını güvence altına alan 6. maddesinin ihlal edildiğini belirtti.