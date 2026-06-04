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Bilet Fiyatında Rekor: Dünya Kupası Etkisiyle İstanbul'dan San Francisco'ya Uçuşun Bedeli Dudak Uçuklattı

Bilet Fiyatında Rekor: Dünya Kupası Etkisiyle İstanbul'dan San Francisco'ya Uçuşun Bedeli Dudak Uçuklattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.06.2026 - 10:42
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Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, kıtalararası seyahat maliyetlerini daha önce görülmemiş seviyelere taşıdı. İstanbul'dan San Francisco'ya yapılacak direkt bir business class uçuşunun tek yön bilet fiyatı turnuva döneminde 523 bin TL'yi aşarak havacılık tarihinin en yüksek rakamlarından birine ulaştı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin de ev sahipliği yapacağı küresel spor organizasyonu, Türkiye'den bu ülkeye seyahat etmek isteyen yolcuları ve futbolseverleri adeta bir servet değerindeki bilet fiyatlarıyla karşı karşıya bıraktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin de ev sahipliği yapacağı küresel spor organizasyonu, Türkiye'den bu ülkeye seyahat etmek isteyen yolcuları ve futbolseverleri adeta bir servet değerindeki bilet fiyatlarıyla karşı karşıya bıraktı.

Turnuva döneminde oluşması beklenen devasa talep ve yoğunluk, İstanbul ile San Francisco arasındaki uçuş maliyetlerinin rekor kırmasına yol açtı. Haziran ayı ortasındaki maç tarihlerine denk gelen günlerde, tek bir yolcunun konforlu koltukta seyahat etmesinin bedeli neredeyse lüks bir bütçeyle eş değer hale geldi.

Havacılık sistemlerindeki güncel verilere göre, 18 Haziran Perşembe günü İstanbul Havalimanı'ndan kalkıp San Francisco'ya doğrudan gidecek olan uçağın tek yön bilet ücreti tam 523.401 TL olarak kaydedildi. Yaklaşık 13 saat 25 dakika sürecek olan bu lüks yolculuğun hemen öncesindeki ve sonrasındaki günlerde de çok büyük fiyat dalgalanmaları yaşanıyor. Yoğunluğun yoğun hissedildiği turnuva haftasında, 17 Haziran Çarşamba günü bilet fiyatı 478 bin TL seviyelerinde seyrederken, hafta sonuna yaklaşan 19 Haziran Cuma günü ise rakamın 205 bin TL civarına indiği görülüyor. Havacılık sektöründe nadiren rastlanan bu yarım milyon liralık bilet fiyatı, küresel etkinliklerin uluslararası seyahat piyasasını ne denli sert etkileyebileceğini bir kez daha kanıtlıyor.

İlgili paylaşımı sosyal medya hesabından yapan Hakkı Alkan "Futbol, bir endüstridir. Dünya kupasına olan ilgi, inanılmaz seviyelere gelmiş durumda" dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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