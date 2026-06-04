Bilet Fiyatında Rekor: Dünya Kupası Etkisiyle İstanbul'dan San Francisco'ya Uçuşun Bedeli Dudak Uçuklattı
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Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, kıtalararası seyahat maliyetlerini daha önce görülmemiş seviyelere taşıdı. İstanbul'dan San Francisco'ya yapılacak direkt bir business class uçuşunun tek yön bilet fiyatı turnuva döneminde 523 bin TL'yi aşarak havacılık tarihinin en yüksek rakamlarından birine ulaştı.
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Amerika Birleşik Devletleri'nin de ev sahipliği yapacağı küresel spor organizasyonu, Türkiye'den bu ülkeye seyahat etmek isteyen yolcuları ve futbolseverleri adeta bir servet değerindeki bilet fiyatlarıyla karşı karşıya bıraktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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