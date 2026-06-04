Bilet Fiyatında Rekor: Dünya Kupası Etkisiyle İstanbul'dan San Francisco'ya Uçuşun Bedeli Dudak Uçuklattı

Turnuva döneminde oluşması beklenen devasa talep ve yoğunluk, İstanbul ile San Francisco arasındaki uçuş maliyetlerinin rekor kırmasına yol açtı. Haziran ayı ortasındaki maç tarihlerine denk gelen günlerde, tek bir yolcunun konforlu koltukta seyahat etmesinin bedeli neredeyse lüks bir bütçeyle eş değer hale geldi.

Havacılık sistemlerindeki güncel verilere göre, 18 Haziran Perşembe günü İstanbul Havalimanı'ndan kalkıp San Francisco'ya doğrudan gidecek olan uçağın tek yön bilet ücreti tam 523.401 TL olarak kaydedildi. Yaklaşık 13 saat 25 dakika sürecek olan bu lüks yolculuğun hemen öncesindeki ve sonrasındaki günlerde de çok büyük fiyat dalgalanmaları yaşanıyor. Yoğunluğun yoğun hissedildiği turnuva haftasında, 17 Haziran Çarşamba günü bilet fiyatı 478 bin TL seviyelerinde seyrederken, hafta sonuna yaklaşan 19 Haziran Cuma günü ise rakamın 205 bin TL civarına indiği görülüyor. Havacılık sektöründe nadiren rastlanan bu yarım milyon liralık bilet fiyatı, küresel etkinliklerin uluslararası seyahat piyasasını ne denli sert etkileyebileceğini bir kez daha kanıtlıyor.