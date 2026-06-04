Evini Günlük Kiraya Verenlere Vergi Müjdesi: Danıştay, Milyonları İlgilendiren Vergi Kararını Açıkladı
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Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/evini-...
Kısa süreliğine veya turizm amacıyla evini kiralayan binlerce mülk sahibini yakından ilgilendiren vergi krizinde son noktayı Danıştay koydu. Yüksek Mahkeme, Airbnb ve benzeri platformlar üzerinden yapılan kiralamalardan elde edilen gelirin 'ticari kazanç' değil, 'gayrimenkul sermaye iradı' olduğuna hükmederek Maliye'nin KDV ve konaklama vergisi talebinin yürütmesini durdurdu.
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Turizm amaçlı ev kiralayan vatandaşların kabusu haline gelen geriye dönük ağır vergi cezaları yargı duvarına çarptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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