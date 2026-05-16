Bakımına Özen Gösterenler Buraya! Haftanın En Çok Satılan Kozmetik Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
16.05.2026 - 12:23

Kişisel bakım rutinini bir üst seviyeye taşımak, cildine ve saçlarına hak ettiği o ışıltılı dokunuşu yapmak isteyenler ekran başına! Bu hafta Trendyol'dan Amazon'a, Hepsiburada'dan Limonian'a kadar favori listelerinden düşmeyen, yorumları ve etkileriyle influencer'ları bile peşinden koşturan en popüler ürünleri tek tek seçtik. Stoklar bitmeden sepetleri doldurmaya başlayın!

Bu içerik 16.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Cilt bakımında çift aşamalı temizlik çılgınlığına Cosmed temizleme yağı ile dahil olun!

Makyajı, güneş kremini ve günün tüm kirini cildinizden yağ gibi akıtıp götüren bu harika ürün, Atopia serisinin o hassas formülüyle cildinizi kurutmadan derinlemesine temizliyor. Popüler çift aşamalı temizlik rutininin bu haftaki en çok satan yıldızıyla tanışma zamanı!

Cosmed Çift Aşamalı Temizleme Yağı

Leke ve gözenek görünümüne karşı The Ordinary serumu ile pürüzsüzlüğü yakalayın!

Güzellik dünyasının kült ürünlerinden biri olan bu ikonik serum, içeriğindeki %10 Niacinamide ve %1 Çinko ile cilt tonunu eşitlerken gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı oluyor. Rutininize bu mucizevi dokunuşu eklemek için daha fazla beklemeyin!

The Ordinary Niacinamide Serum

Tepeden tırnağa eksiksiz bir bakım için Mjcare en popüler maskeler setiyle kendinizi şımartın!

Yüzünüzden ayaklarınıza kadar ihtiyacınız olan tüm nemi ve bakımı tek bir pakette toplayan bu set, evde mini bir spa keyfi yaşamak isteyenlerin favorisi oldu. Kendinize ayırdığınız o özel bakım günleri için bu harika kutu kaçmaz!

Mjcare Best Masks Bakım Seti

Flormar indirim şenliğiyle çantanıza kalıcı bir bordo göz kalemi ve parlak bir ruj ekleyin!

Flormar severlerin yüzünü güldüren 1000 TL ve üzeri alışverişe anında 350 TL indirim fırsatı çok sevildi! Hem gün boyu akmayan mat bordo Extreme Tattoo göz kalemi hem de dudaklarınızı nemlendirirken ışıl ışıl gösteren Sheer Up Gaia ruj bu hafta kapış kapış gidiyor, bizden söylemesi.

Flormar Mat Kalıcı Göz Kalemi (Bordo) & Nemlendirici Parlak Ruj

Kuruyan ve neme acıkan ciltler için dev boy Bioderma Atoderm kremi tam bir kurtarıcı!

Işıltılı güzellik haftasının en çok konuşulan bu dev 500 ml'lik nemlendiricisi, hem yüzünüz hem de tüm vücudunuz için harika bir bariyer koruyucu. Normal ve kuru ciltleri anında sakinleştiren bu formülü banyonuzdan eksik etmek istemeyeceksiniz.

Bioderma Atoderm Cream Ultra 500 ml

Yaz gecelerinin o eforsuz ve doğal dalgalı saç modellerini Urban Care deniz tuzu spreyi ile tasarlayın!

Saçlarınızda az önce denizden çıkmışsınız gibi doğal, hacimli ve çabasız dalgalar yaratan bu vegan sprey, ağırlaştırmayan yapısıyla yaz kış çantaların vazgeçilmezi. Saçlarınıza o havalı plaj esintisini vermek şimdi çok pratik!

URBAN Care Style Guide Deniz Tuzu Spreyi

Hassas ciltlerin bir numaralı tercihi olan Bioderma Sensibio temizleme jeliyle cildinizi arındırın!

Durulanan micellar teknolojisiyle en hassas ciltleri bile kurutmadan, kızartmadan nazikçe temizleyen bu köpüren jel, yıkama sonrası bıraktığı o nemli ve yumuşak hisle kalbinizi çalacak. Temiz içerikli bir temizleyici arıyorsanız tam size göre!

Bioderma Sensibio Foaming Gel

Cildinizi zamana karşı korumak için L'Oréal Paris sıkılaştırıcı ve nemlendirici gündüz kremini rutine ekleyin!

Tüm cilt tiplerinin severek kullanabileceği bu kırışıklık karşıtı uzman krem, cildinizi gün boyu yoğun bir şekilde nemlendirirken aynı zamanda daha sıkı ve canlı görünmesine yardımcı oluyor. Düzenli kullanımda cildinizdeki o dolgun farkı siz de göreceksiniz.

L'Oréal Paris Wrinkle Expert Gündüz Kremi

Nemi cildinize tam 100 saat boyunca hapseden Clinique Moisture Surge ile tanışın!

İçeriğindeki aloe vera bio-fermenti ve hyalüronik asit sayesinde cildin en derin katmanlarına kadar inen bu jel krem, ufacık boyutuna rağmen tam bir nem bombası etkisi yaratıyor. Özellikle nemsizlikten matlaşmış ciltleri anında canlandırmak için birebir!

Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Krem

Her daim makyaj çantalarının vazgeçilmezi olan Maybelline Lash Sensational ile hacimli kirpiklere sahip olun!

Makyaj severlerin asla vazgeçemediği o meşhur maskara! Kirpikleri tek tek ayıran özel fırçası sayesinde gün boyu kalkık, yoğun hacimli ve adeta yelpaze etkili kirpikler yaratmak istiyorsanız sepetinizdeki yeri her zaman hazır olmalı.

Maybelline New York Lash Sensational Mascara

Göz yakmayan ve ağırlık yapmayan formülüyle La Roche-Posay Anthelios fluid güneş kremini çantanızdan eksik etmeyin!

En hassas ciltlerin ve göz çevresinin bile rahatlıkla kullanabileceği, görünmez koruma sağlayan bu yaz klasiği haftanın en çok satanları arasında yerini çoktan aldı!

La Roche-Posay Anthelios UVmune 400 Fluid Invisible SPF50+ Güneş Kremi 50 ml

