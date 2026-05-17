Uraz Kaygılaroğlu'nun Eski ve Yeni Ömrüm Esprisi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.05.2026 - 11:54

Ekranların sevilen simalarından Uraz Kaygılaroğlu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra stand-up gösterisiyle seyircilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun gerçekleştirdiği son sahne performansını izlemeye gelenler arasında magazin basınının yakından takip ettiği tanıdık isimler yer aldı. Sanatçının eski eşi Melis İşiten ile şu an Yeraltı dizisindeki partneri Devrim Özkan, gösteriyi izlemek üzere salondaki yerlerini aldı. Kaygılaroğlu’nun bir esprisi ise sosyal medyada gündem oldu. Gelin detaylara geçelim…

Oyunculuk projelerinin yanı sıra tek kişilik sahne şovlarıyla da adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu, Still Standing adını verdiği stand-up gösterisiyle seyirci karşısına çıktı.

Etkinliğin düzenlendiği salonu, ünlü oyuncuyu bu önemli gününde yalnız bırakmak istemeyen yakın çevresi ve hayranları tamamen doldurdu. Seyirciler arasında en çok dikkat çeken ve kameraların odağı haline gelen isimler ise Melis İşiten ve Devrim Özkan oldu.

Gösterinin ilerleyen dakikalarında seyircilerle diyalog kuran Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ve Devrim Özkan için espri yapmadan da edemedi.

Yeraltı dizisini takip edenler bilir ki, Uraz Kaygılaroğlu’nun karakteri Bozo, Devrim Özkan’ın hayat verdiği Ceylan karakterine hep “ömrüm” diye seslenir. Eypio’nun “Ömrüm” şarkısıyla da birlikte sesleniş tarzı sosyal medyada da oldukça popüler. 

Uraz Kaygılaroğlu da eski eşi ve yeni partnerini bir arada görünce 'Eski ömrüm ve yeni ömrüm Devrim Özkan burada.' dedi. Sözleriyle salon kahkahalara boğuldu.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
