Aslında Birçok Nedeni Var: Neden Balkonu Mutfağa Katarız?

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
15.05.2026 - 15:35

Türkiye'de balkonu mutfağa katılmamış bir ev bulmak neredeyse imkansız! Peki bunu neden yapıyoruz? Gerçekten gerekli olduğu için mi yoksa moda diye mi? Aslında bunun, tahmin ettiğinden daha farklı sebepleri var. Gel, birlikte bakalım. 👇

Mutfaklar genelde çok küçük!

Her yerde olmasa da özellikle büyük şehirlerin mutfak tasarımı çoğu zaman bir aile için yeterli büyüklükte olmuyor. Tezgâh dar, dolap yetersiz, hareket alanı desen yok! Böyle olunca balkonu mutfakla birleştirmek de kaçınılmaz oluyor. Balkonu mutfağa katınca bir anda hem tezgâh hem depolama alanı artıyor. Ve evet, bu gerçekten hayat kalitesini ciddi şekilde değiştiriyor.

Daha fazla depolama alanı, daha az kriz demek!

Mutfakta yer yoksa hayat gerçekten çok zor... Kavanozlar, tencereler, tabaklar… Bu kadar eşyayı küçücük bir mutfağa sığdıramazsınız. Balkon mutfağa dahil edilince ekstra dolap, raf ve saklama alanı kazanılıyor. Bu da özellikle kalabalık aileler için ciddi rahatlık demek. E bir de Türk mutfağını düşününce, her an her şey lazım olabilir. Balkon bu yüzden resmen gizli depo gibi kullanılıyor. Kısacası mesele estetik değil, tamamen ihtiyaç!

Bir de ısı meselesi var tabii!

Hepimizin ailesi kış için patates, soğan, konserve gibi stoklar yapıyor. Biliyoruz ki bunlar çoğu zaman balkonda duruyor. Ama ışın balkona çıkıp patates-soğan almak… Resmen işkence! Bu yüzden insanlar o alanı içeri dahil edip sıcak bir ortam yaratmak istiyor. Balkon kapatıldığında mutfak daha iyi ısınıyor ve kullanılabilir alan artıyor. Özellikle rüzgâr alan evlerde bu fark ciddi hissediliyor.

Daha aydınlık bir mutfak ihtiyacı da var.

Balkon demek ekstra pencere, ekstra ışık demek. İnsanlar o alanı kapatıp mutfağa kattığında, genelde daha geniş cam yüzeyler elde ediyor. Bu da mutfağın hem daha ferah hem daha yaşanabilir görünmesini sağlıyor. Özellikle küçük mutfaklarda ışık, ortama büyük bir fark katıyor. Yani aslında bu biraz da psikolojik açıdan gerekli bir durum.

Balkon zaten hiç kullanılmıyorsa...

Herkes balkonunu keyifle kullanmıyor. Eğer mutfaktaki balkon işlevsiz, küçük veya güzel bir manzaraya sahip değilse daha kolay gözden çıkarılabiliyor. Bazı balkonlar o kadar dar ki sandalye koysan bu sefer de sen sığmıyorsun! Bazıları da direkt depo gibi: deterjan, eski sandalyeler, fazla kaplar… Böyle bir durumda insanlar bu alanı daha verimli kullanmayı düşünüyor. Sonucunda o balkon mutfağa dahil ediliyor.

Mutfak balkonla birleştiğinde ortaya daha modern bir görünüm çıkıyor.

İşin biraz da estetik tarafı var. Balkonu mutfağa katınca daha geniş, daha “Amerikan mutfak vibe’ı” olan bir alan çıkıyor ortaya. İnsanlar da bu dönüşümü modernlik olarak görüyor. Yani bu iş sadece ihtiyaç değil, biraz da evi daha güzel göstermek için girişilen bir iş. Uğraştırıcı ama sonuç çoğu zaman tatmin edici.

Yatırım gözüyle bakınca da kulağa mantıklı geliyor.

Evini satmayı düşünen biri için daha büyük mutfak her zaman avantaj sağlar. Alıcılar genelde geniş mutfağa bayılır, çünkü günlük yaşamın büyük kısmı orada geçiyor. Bu yüzden balkonun mutfağa katılması bazıları için direkt yatırım hamlesi. Ama burada da ince çizgi var, herkes balkonsuz ev sevmiyor. Yani mutfağı genişlettin diye evin değeri kesin artacak diye bir şey yok! 🙄

En geçerli sebeplerden biri, herkesin bunu yapması!

Komşu yapmış, üst kat yapmış, yan daire yapmış… Ama sen hâlâ duruyorsun. Bir noktadan sonra balkonu mutfağa katma olayı kolektif bir alışkanlığa dönüşüyor. “Demek ki mantıklı.” diye düşünülüp aynı değişiklik uygulanıyor. Ve böyle böyle bir apartman komple balkonu mutfağa katanlar topluluğuna dönüşebiliyor. Kısaca, kitle psikolojisi diyebiliriz.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
