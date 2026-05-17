2026’da Dünya Turnesindeki Sanatçıların En İyi Şarkıları

Aslı Uysal - Onedio Üyesi
17.05.2026 - 12:01

Artık konserlere sevdiğimiz sanatçıları görmeye gitmekten ziyade onların en sevdiğimiz şarkılarını canlı duymak için de gidiyoruz. Hele bazı şarkılar var ki, ne kadar dinlesek de yetmiyor. Bu listede de konserde dinlenince hazzı 1000 katına çıkan şarkıları listeledik!

1. Taylor Swift - Cruel Summer

Bu şarkı konser atmosferinde seyircinin de en çok patladığı şarkılardan bir tanesi. Daha intro girer girmez herkes otomatik olarak eşlik etmeye başlıyor...

2. The Weeknd - Blinding Lights

Son yılların hiç değişmeyen efsanelerinden bir tanesi. Modern pop müziğin de en büyük tanıtıcılarından bir tanesi.  İlk synth sesi başladığı anda bile kalabalığın tepki verdiği bir enerjiye sahip.

3. Dua Lipa - Don't Start Now

Bu şarkı konserlerde başladığı anda ortamın tamamen değiştiği parçalardan biri. Şarkının her sözü insanın her kıvrımını harekete geçiriyor. Tamamen dans moduna geçiş yapıyorsunuz.

4. Drake – One Dance

Başladığı andan itibaren ritme uyumlanan bir moda giriyorsunuz. O yüzden stadyumda bile çalsa sanki yaz akşamı açık havada müzik dinliyormuş gibi hissettiriyor.

5. Olivia Rodrigo – good 4 u

Konserlerde içinizi boşaltacak bir şarkı arıyorsanız bu şark ı arıyorsanız bu şarkı tüm isteklerinizi karşılamaya hazır. Çünkü direkt patlayıcı bir öfke ve özgürleşme hissiyle geliyor.

6. Billie Eilish - bad guy

Gerilim hissini arşa çıkaran ve beat başladığı anda ritme ayak uyduran enerjisi ile insan içten bir şekilde eşlik etme ihtiyacı duyuyor. Şarkının alaycı tavrı anında tüm kalabalığı etkisi altına alıyor.

7. Ed Sheeran - Shape of You

Bu şarkı konserlerde başladığı anda ortamın direkt ısındığı parçalardan biri. O ritim girer girmez kimse yerinde duramıyor.

8. Coldplay - Yellow

Bu şarkı konserlerde tamamen farklı bir duygu alanı yaratıyor. İnsanın sanki hiç bilmediği duygularını ortaya çıkarıyor.

9. Beyoncé - Halo

Ortamı yumuşatan ve herkesi aynı duyguda buluşturan etkisi ile daha ilk notalar çaldığında bile kalabalık sanki kendiliğinden sakinleşiyor. Halo güçlü vokal performansıyla öne çıkıyor ama aslında en büyük etkisi duygusundan geliyor.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
