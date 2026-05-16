Arkadaş Grubuyla Bağıra Bağıra Söylenecek Klasikler
Beyler, bayanlar... Hazırsanız ortamın tozunu attıracak, ses tellerimizi feda edeceğimiz o efsane listeyi açıklıyorum! Bu şarkılar çalarken 'ben bu şarkıyı sevmiyorum' diyenin grubun neşesinden şüphe ederim. İşte bağıra çağıra söylemelik, yeri gelince ciğerimizi masaya bırakmalık şarkılar!
1. Mirkelam – Her Gece
2. Duman – Her Şeyi Yak
3. Sıla – Acısa da Öldürmez
4. Duman – Senden Daha Güzel
5. Haluk Levent – Akdeniz Akşamları
6. Athena – Holigan
7. Barış Manço – Kara Sevda
8. Hakan Altun – Telefonun Başında
9. Candan Erçetin – Elbette
10. Hande Yener – Kırmızı
11. Serdar Ortaç – Karabiberim
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
