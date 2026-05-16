Arkadaş Grubuyla Bağıra Bağıra Söylenecek Klasikler

Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.05.2026 - 17:01

Beyler, bayanlar... Hazırsanız ortamın tozunu attıracak, ses tellerimizi feda edeceğimiz o efsane listeyi açıklıyorum! Bu şarkılar çalarken 'ben bu şarkıyı sevmiyorum' diyenin grubun neşesinden şüphe ederim. İşte bağıra çağıra söylemelik, yeri gelince ciğerimizi masaya bırakmalık şarkılar!

1. Mirkelam – Her Gece

Mirkelam’ın bu şarkısı, listenin açılışını yapmak için harika. Nakarat başladığında yerinde durabilen henüz görülmedi. Koşar adım söylenmesi şiddetle tavsiye edilir.

2. Duman – Her Şeyi Yak

Bu şarkı tam grupça bağırmalık. Hem coşku hem biraz efkâr var. Nakaratta herkesin sesi birleşince resmen içimiz boşalıyor, süper bir his.

3. Sıla – Acısa da Öldürmez

Arkadaşlarla söyleyince sanki “ah be, evet” hissi geliyor ama bir yandan da ritimle birlikte kendinizi gaza getirebiliyorsunuz.

4. Duman – Senden Daha Güzel

Rock müziğin en ikonik 'haykırma' şarkılarından biri. Özellikle 'Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel' kısmında gruptaki herkesin birbirine veya görünmez birine işaret parmağıyla eşlik etmesi kaçınılmaz.

5. Haluk Levent – Akdeniz Akşamları

Kamp ateşi başında olmasanız bile o ruhu yaşatır. Herkesin ama istisnasız herkesin ezbere bildiği tek şarkı olabilir. 'Bir başka oluyor...' derken sesler iyice yükselir.

6. Athena – Holigan

Ortamı bir anda stadyum atmosferine çevirir. 'Ooo, şa şa şa' kısımlarında zıplamayan kalmaz. Tam bir deşarj olma şarkısı.

7. Barış Manço – Kara Sevda

Yediden yetmişe herkesi birleştiren o büyülü ritim.

8. Hakan Altun – Telefonun Başında

Telefon başında beklenen o meşhur aramayı canlandırırken, nakarattaki 'Çaresiz bekliyorum' kısmını herkes kendi hayatından bir parça katarak, adeta yaşayarak söyler.

9. Candan Erçetin – Elbette

Hayatın zorluklarına karşı bir 'dik duruş' şarkısı. Hem sakin başlayıp hem de finalde tüm gücüyle bağırılan yapısıyla, arkadaş grubunun motivasyonunu zirveye taşır.

10. Hande Yener – Kırmızı

2000'lerin başındaki pop devriminin en önemli simgelerinden. 'Sana kırmızı çok yakışıyor' derken gelen o özgüven ve hafif intikam hissi, özellikle eğlencenin en hareketli anlarında grubun enerjisini ikiye katlar. Dans koreografilerinin gizlice (ya da açıkça) yapıldığı o an.

11. Serdar Ortaç – Karabiberim

Pop müziğin 'eğlence garantili' ismiyle kapanışı yapıyoruz. Göbek atmalı, gerdan kırmalı, 90'lar nostaljisiyle dolu bir final için olmazsa olmaz.

Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
