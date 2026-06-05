Bir Sandviç Hazırla, Neye İhtiyacın Olduğunu Söyleyelim!
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Sandviçini hazırlamak sadece açlığını gidermekle ilgili olmayabilir! Ekmekten sosa, sebzeden peynire kadar yaptığın seçimler aslında ruh halin ve hayatında eksik olan şeyler hakkında ipuçları verebilir. Şimdi hayalindeki sandviçi adım adım hazırla, biz de sana şu an en çok neye ihtiyacın olduğunu söyleyelim!
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1. Önce ekmeğini seç:
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2. Sandviçinin ana proteini ne olsun?
3. Peynir seç:
4. Şimdi de yeşillik seçelim!
5. Sandviçine renk katacak sebze hangisi?
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6. Sos seçimi yap:
7. Sandviçine ekstra bir malzeme eklesen?
8. Hafif bir dokunuş seç:
9. Sandviçinin yanına ne alırsın?
10. İçecek seçer misin?
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