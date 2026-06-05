Dinlediğin Müzik Tarzına Göre Hangi Efsanevi Sanatçısın?
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En çok dinlediğin müzik türünü seç... Biz de içten içe kim olduğunu söyleyelim. Hazırsan şarkını seç, sonucunu da yorumlara yazmayı unutma! Hadi bakalım, başlıyoruz.
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Hayatının sonuna kadar sadece tek bir şarkı dinleyeceksin... Hangisi olurdu?
Kesinlikle Lady Gaga!
Kesinlikle Bilie Eilish!
Kesinlikle Rosalia!
Kesinlike The Weeknd!
Kesinlikle Lana Del Rey!
Kesinlikle Doja Cat!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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