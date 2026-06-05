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Dinlediğin Müzik Tarzına Göre Hangi Efsanevi Sanatçısın?

etiket Dinlediğin Müzik Tarzına Göre Hangi Efsanevi Sanatçısın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.06.2026 - 21:01
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En çok dinlediğin müzik türünü seç... Biz de içten içe kim olduğunu söyleyelim. Hazırsan şarkını seç, sonucunu da yorumlara yazmayı unutma! Hadi bakalım, başlıyoruz.

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Hayatının sonuna kadar sadece tek bir şarkı dinleyeceksin... Hangisi olurdu?

Kesinlikle Lady Gaga!

Sen tıpkı bu şarkı gibi; dramatik, çok yönlü ve kelimenin tam anlamıyla bir performersın diyebiliriz! Klasik olanı alıp üzerine kendi sıra dışı imzanı atmayı seviyorsun. Cesaretin ve yeteneğinle modern dünyanın en büyük şovmenisin.

Kesinlikle Bilie Eilish!

Senin ruhun aykırı kelimesinin sözlük karşılığı resmen!  Gösterişli pop dünyasının içinde, fısıltıyla bile yeri göğü inletebiliyorsun. Samimiyetin ve kuralları yıkan tarzınla yeni neslin en dürüst sesisin. Tıpkı Billie gibi, girdiğin her ortamda dikkati üzerine çekmeyi anında başarıyorsun.

Kesinlikle Rosalia!

Geleneksel olanı fütüristik tınılarla birleştirmek tam sana göre. Sen bir türün içinde kalmayı reddediyorsun. Tıpkı Björk’ün modern bir yansıması gibi... Görsel estetiğinle ve yenilikçi müziğinle sınırları sen çiziyorsun.

Kesinlike The Weeknd!

Senin dünyan karanlık, sinematik ve geceye ait. Tıpkı Bowie gibi her albümde, her klipte başka bir karaktere bürünmeyi seviyorsun. Vizyonun dünya sınırlarını aşıyor, sen modern bir Starboysun diyebiliriz.

Kesinlikle Lana Del Rey!

Melankoli senin en büyük gücün kabul edelim. Geçmişin estetiğini günümüzün duygularıyla harmanlıyorsun. Sessiz, derin ve biraz gizemli tavrınla, kalabalıklar içinde bile kendi vintage dünyanı yaratıyorsun.

Kesinlikle Doja Cat!

Senin için müzik hem bir eğlence hem de bir zeka oyunu kabul edelim. İnternet kültürünü, modayı ve müziği kusursuz bir şekilde yönetiyorsun. Değişken ruh halin ve her an her şeyi yapabilecek o cesur enerjinle tam bir modern zaman ikonusun!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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