Yaparım / Yapmam Testine Göre Dijital Dünyanın 'Stalker'ı mısın?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kabul edelim, hepimiz gün içinde o arama çubuğuna birilerinin adını en az bir kez yazıyoruz. Bazen sadece eski bir arkadaşın ne yaptığını merak etmekle başlayan bu yolculuk, bir bakıyorsunuz ki gecenin üçünde hoşlandığınız kişinin ilkokul öğretmeninin tatil fotoğraflarını incelerken son bulmuş! Sosyal medya, modern insanın dijital dedektiflik alanına dönüştü. Kimimiz yanlışlıkla bir fotoğrafı beğenmemek için telefon ekranını iki parmağıyla milimetrik olarak kaydıracak kadar profesyonel, kimimiz ise yanlışlıkla attığı istekleri son anda fark eden birer amatör.
Peki sen bu dijital ekosistemin neresindesin?
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1. Yeni tanıştığım veya hoşlandığım birinin profiline girince yanlışlıkla eski bir fotoğrafını beğenmemek için ekranı milimetrik hareketlerle, adeta bir ameliyat hassasiyetiyle kaydırırım.
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2. Sırf merak ettiğim bir hesaba bakarken yanlışlıkla takip isteği atmamak veya yakalanmamak için telefonda ekstra bir "fake" hesap bulundururum.
3. Gelen bir mesajı çok merak etsem bile karşı tarafa anında "görüldü" ibaresi gitmesin diye mesajı sadece telefonun üst bildirim panelinden okur, uygulamaya girmem.
4. Flörtümün veya eski sevgilimin bir fotoğrafında etiketlenmiş olan arkadaşlarının profillerine girer, o arkadaşların da kimleri takip ettiğine bakarak gizli bir sosyal çevre haritası çıkarırım.
5. Ortak arkadaşımız olmayan ama hayatını merak ettiğim birinin Instagram hikayelerini kendi hesabımdan görmemek için hikaye izleme sitelerini veya üçüncü parti uygulamaları kullanırım.
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6. Biriyle tartıştıktan veya ayrıldıktan sonra, onun beni engellemediğinden emin olmak için arama çubuğuna düzenli aralıklarla kullanıcı adını yazıp profilinin hala orada olup olmadığını kontrol ederim.
7. Hoşlandığım kişinin paylaştığı bir fotoğraftaki arka plan detaylarından (bir kafe amblemi, sokak tabelası veya yansıma) tam olarak hangi mekanda olduğunu şıp diye tespit edebilirim.
8. Birinin hikayesinde çalan şarkının veya paylaştığı gizemli bir alıntının doğrudan bana bir "gönderme" olup olmadığını anlamak için saatlerce kafa patlatırım.
9. Yeni biriyle tanışmadan veya iş/okul ortamında bir araya gelmeden önce, o kişinin LinkedIn, X (Twitter) ve Instagram hesaplarını bulup geçmişte neler yazdığını önden incelerim.
10. Birinin profilinde öne çıkan hikayeleri incelerken en eski, yıllar önce paylaştığı arşivlere kadar üşenmeden tek tek tıklarım.
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11. Arkadaş ortamında lafı geçen ve hiç tanımadığım bir "üçüncü şahsı" sadece ismiyle aratıp, 5 dakika içinde sevgilisinin kim olduğuna kadar tüm şeceresini dökebilirim.
12. Hoşlandığım kişinin takipçi listesindeki son artışları fark edip, "Acaba en son kimi takip etmeye başladı?" diye listeyi üşenmeden tek tek kontrol ederim.
Profesyonel Bir FBI Ajanısın!
'Beni Bir Salın' Diyenlerdensin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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