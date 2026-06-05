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Yaparım / Yapmam Testine Göre Dijital Dünyanın 'Stalker'ı mısın?

Yaparım / Yapmam Testine Göre Dijital Dünyanın 'Stalker'ı mısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.06.2026 - 22:01
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Kabul edelim, hepimiz gün içinde o arama çubuğuna birilerinin adını en az bir kez yazıyoruz. Bazen sadece eski bir arkadaşın ne yaptığını merak etmekle başlayan bu yolculuk, bir bakıyorsunuz ki gecenin üçünde hoşlandığınız kişinin ilkokul öğretmeninin tatil fotoğraflarını incelerken son bulmuş! Sosyal medya, modern insanın dijital dedektiflik alanına dönüştü. Kimimiz yanlışlıkla bir fotoğrafı beğenmemek için telefon ekranını iki parmağıyla milimetrik olarak kaydıracak kadar profesyonel, kimimiz ise yanlışlıkla attığı istekleri son anda fark eden birer amatör. 

Peki sen bu dijital ekosistemin neresindesin?

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1. Yeni tanıştığım veya hoşlandığım birinin profiline girince yanlışlıkla eski bir fotoğrafını beğenmemek için ekranı milimetrik hareketlerle, adeta bir ameliyat hassasiyetiyle kaydırırım.

2. Sırf merak ettiğim bir hesaba bakarken yanlışlıkla takip isteği atmamak veya yakalanmamak için telefonda ekstra bir "fake" hesap bulundururum.

3. Gelen bir mesajı çok merak etsem bile karşı tarafa anında "görüldü" ibaresi gitmesin diye mesajı sadece telefonun üst bildirim panelinden okur, uygulamaya girmem.

4. Flörtümün veya eski sevgilimin bir fotoğrafında etiketlenmiş olan arkadaşlarının profillerine girer, o arkadaşların da kimleri takip ettiğine bakarak gizli bir sosyal çevre haritası çıkarırım.

5. Ortak arkadaşımız olmayan ama hayatını merak ettiğim birinin Instagram hikayelerini kendi hesabımdan görmemek için hikaye izleme sitelerini veya üçüncü parti uygulamaları kullanırım.

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6. Biriyle tartıştıktan veya ayrıldıktan sonra, onun beni engellemediğinden emin olmak için arama çubuğuna düzenli aralıklarla kullanıcı adını yazıp profilinin hala orada olup olmadığını kontrol ederim.

7. Hoşlandığım kişinin paylaştığı bir fotoğraftaki arka plan detaylarından (bir kafe amblemi, sokak tabelası veya yansıma) tam olarak hangi mekanda olduğunu şıp diye tespit edebilirim.

8. Birinin hikayesinde çalan şarkının veya paylaştığı gizemli bir alıntının doğrudan bana bir "gönderme" olup olmadığını anlamak için saatlerce kafa patlatırım.

9. Yeni biriyle tanışmadan veya iş/okul ortamında bir araya gelmeden önce, o kişinin LinkedIn, X (Twitter) ve Instagram hesaplarını bulup geçmişte neler yazdığını önden incelerim.

10. Birinin profilinde öne çıkan hikayeleri incelerken en eski, yıllar önce paylaştığı arşivlere kadar üşenmeden tek tek tıklarım.

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11. Arkadaş ortamında lafı geçen ve hiç tanımadığım bir "üçüncü şahsı" sadece ismiyle aratıp, 5 dakika içinde sevgilisinin kim olduğuna kadar tüm şeceresini dökebilirim.

12. Hoşlandığım kişinin takipçi listesindeki son artışları fark edip, "Acaba en son kimi takip etmeye başladı?" diye listeyi üşenmeden tek tek kontrol ederim.

Profesyonel Bir FBI Ajanısın!

Sen sadece bir stalker değilsin; sen bu işin kitabını yazmış, akademisini kurmuş ve profesörlük ünvanını çoktan eline almış dijital bir gölgesin! Senin için stalk yapmak bir merak unsuru değil, adeta analitik bir araştırma süreci. Fake hesapların kombinasyonları, hedef kişinin etiketlendiği fotoğraflardan ulaşılan yan karakter haritaları ve asla arkanda iz bırakmayan o milimetrik ekran kaydırma hareketlerinle sen bir markasın. Yanlışlıkla bir gönderiyi beğenmek gibi amatörce hatalar senin lügatinde yer almaz; çünkü sen o profillere ya sahte hesaplarla ya da tarayıcının en güvenli gizli sekmelerinden girersin. Gelen mesajları günlerce üst bildirimden okuyup 'görüldü' ibaresini bir silah gibi saklaman da bu stratejik dehanın bir parçası. Analitik olarak bakıldığında, senin bu durumun muazzam bir odaklanma becerisi, detaycılık ve yüksek bir hafıza kapasitesi barındırıyor. Bir insanın yıllar önceki tatil fotoğrafındaki detaydan yola çıkarak onun o dönemki ruh halini ve arkadaş çevresini analiz edebiliyorsun. Çevrendeki arkadaş grubunun birisi hakkında bilgiye ihtiyacı olduğunda kapısını çaldığı ilk istihbarat şefi sensin. İnsanlar senin hakkındaki her şeyi bildiğini sanırken, sen onlar hakkında onların bile unuttuğu detaylara hakimsin. Ancak bu kadar derin bir dijital gözlem, zihnini sürekli tetikte ve şüpheci bir yapıda tutabilir. Gerçek hayatın akışını kaçırma riskini göze alarak sürekli geçmiş ekran görüntülerinde ve eski hikayelerin detaylarında yaşamak bir süre sonra seni zihinsel olarak yoracaktır. Dijital dünyadaki o kusursuz dedektiflik şapkanı ara sıra çıkarıp, hayatı ve insanları doğal akışına bırakmayı denemek zihinsel bataryana çok iyi gelecektir. Yine de saygı duymamak elde değil; bu operasyonel başarı her yiğidin harcı değil!

'Beni Bir Salın' Diyenlerdensin!

Senin stalk dünyasıyla, fake hesaplarla veya insanların 2018 yılındaki tatil anılarıyla uzaktan yakından bir ilgin yok. Senin zihinsel pilin zaten günlük hayatın koşturmacasıyla, işlerinle ve kendi dertlerinle o kadar meşgul ki, bir de başkalarının dijital ayak izlerini takip edecek enerjiyi kendinde bulamıyorsun. Birisi hayatında bir şeyi paylaşmak istiyorsa paylaşır, gizliyorsa da gizler mantığındasın. Bir profili merak edip baksan bile, bu en fazla son üç gönderiye göz gezdirmekten ibarettir; etiketlenen insanları kurcalamak senin için tam bir zaman kaybı. Analitik olarak bakıldığında, senin bu tavrın dijital dünya ile arana sağlıklı ve kalın bir sınır çektiğini gösteriyor. Kimsenin ne yediği, kiminle nereye gittiği ya da eski ilişkilerinde ne yaşadığı senin zihnini meşgul etmiyor. Mesaj geldiğinde eğer müsaitsen açar okursun, 'görüldü' gidip gitmemesini stratejik bir savaş haline getirmezsin. Bu net ve şeffaf duruşun, seni sosyal medyanın yarattığı o toksik kaygı döngülerinden tamamen koruyor. Bu huzurlu ve mesafeli tavrın takdire şayan olsa da, bazen çevrende olup biten sosyal dinamiklere karşı fazla kayıtsız kalmana neden olabilir. Arkadaş ortamlarında dönen popüler muhabbetleri veya yakınlarının hayatındaki bazı küçük değişiklikleri tamamen kaçırıyor olabilirsin. Dijital dünyayı bir dedektif gibi yönetmene gerek yok ama arada sırada sevdiklerinin dünyasına küçük vizörlerden bakmak, sosyal bağlarını taze tutmana yardımcı olabilir. Sakin ve dramadan uzak hayatında başarılar!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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