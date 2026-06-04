Çok Konuşuluyor: BLOK3'ün En İyi Şarkısını Seçiyoruz!
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Bu sefer karşınızda son dönemin en popüler ismi var: BLOK3! En sevilen ve en popüler şarkılarından oluşan bu ankette seçimini yap, en iyi şarkısını seçmemize yardımcı ol. Hadi bakalım, başlıyoruz!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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