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Çok Konuşuluyor: BLOK3'ün En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Çok Konuşuluyor: BLOK3'ün En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.06.2026 - 22:01
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Bu sefer karşınızda son dönemin en popüler ismi var: BLOK3! En sevilen ve en popüler şarkılarından oluşan bu ankette seçimini yap, en iyi şarkısını seçmemize yardımcı ol. Hadi bakalım, başlıyoruz!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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