Gelecekte Konserlere İnsanlar Yerine Hologramlar mı Çıkacak?
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Geleceğin dünyasında sahne ışıkları artık sadece etten kemikten sanatçılar için yanmıyor. İşte konser deneyimini kökten değiştiren hologram çılgınlığı hakkında bilmeniz gerekenler.
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ABBA grubu bu işin zirvesini temsil ediyor.
Sanatçılar aynı anda farklı şehirlerde bulunabiliyor.
Teknoloji kusursuz performans garantisi sunuyor.
Konser biletleri yüksek fiyatlarla satılıyor.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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