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Gelecekte Konserlere İnsanlar Yerine Hologramlar mı Çıkacak?

etiket Gelecekte Konserlere İnsanlar Yerine Hologramlar mı Çıkacak?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
18.08.2026 - 15:31
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Geleceğin dünyasında sahne ışıkları artık sadece etten kemikten sanatçılar için yanmıyor. İşte konser deneyimini kökten değiştiren hologram çılgınlığı hakkında bilmeniz gerekenler.

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Ölmüş sanatçılar turneye çıkıyor.

Efsane isimler aramızdan ayrılsalar bile sahneleri terk etmiyor. Tupac, Whitney Houston ve Michael Jackson gibi isimler, hologram teknolojisi sayesinde ölümünden yıllar sonra bile stadyumları doldurmayı başarıyor.

ABBA grubu bu işin zirvesini temsil ediyor.

ABBA grubu bu işin zirvesini temsil ediyor.

Pop müziğin efsane grubu ABBA, Londra'da kendileri yerine dijital avatar (ABBAtar) teknolojisini sahneye sürdü. Grup üyeleri yaşlansa da sahnede her zaman 1970'lerdeki en genç ve dinamik halleriyle şarkı söylüyorlar.

Sanatçılar aynı anda farklı şehirlerde bulunabiliyor.

Hologram teknolojisi fiziksel sınırları tamamen ortadan kaldırıyor. Bir sanatçı Los Angeles'taki evinde kahvesini yudumlarken, dijital kopyası aynı dakikalarda hem Tokyo'da hem de İstanbul'da canlı konserler verebiliyor.

Teknoloji kusursuz performans garantisi sunuyor.

Teknoloji kusursuz performans garantisi sunuyor.

Hologram sanatçılar asla detone olmaz, şarkı sözlerini unutmaz veya sahnede yorulmazlar. Her konserde, bilgisayar ortamında milimetrik olarak hesaplanmış en mükemmel koreografi ve ses performansı izleyiciye sunulur.

Konser biletleri yüksek fiyatlarla satılıyor.

Bu konserler yapay görünse de arkasındaki teknoloji çok pahalı. Yüksek çözünürlüklü lazer projeksiyonlar ve dev bütçeli görsel efekt prodüksiyonları yüzünden hologram konser biletleri bazen gerçek sanatçıların bilet fiyatlarını bile geride bırakıyor.

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Dijital sanatçılar seyirciyle doğaçlama etkileşim kuramıyor.

En büyük sorun ise robotik soğukluk. Hologram bir sanatçı, ön sıradaki hayranının uzattığı hediyeyi alamaz, seyircinin coşkusuna göre şarkının ritmini değiştiremez veya o an gelişen komik bir olaya kahkaha atamaz.

Bu şovlar büyük etik tartışmalar yaratıyor.

Aramızda olmayan bir sanatçının hologramını yapmak büyük bir yasal kriz doğuruyor. Sanatçının yaşarken böyle bir şeye izin verip vermediği, telif gelirlerinin kime kalacağı ve mirasçıların bu durumu ticari olarak suistimal edip etmediği sürekli tartışılıyor.

Gelecekte hibrit sahneler ön plana çıkıyor.

Gelecekte sahneler tamamen robotlara kalmayacak. Canlı kanlı müzisyenler, sahnede kendilerine eşlik eden devasa hologram görsel efektler ve dijital dansçılarla birlikte çalışarak melez bir şov dünyası yaratacak.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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