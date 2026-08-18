Spor Yaparken Tempolu Müzik Dinlemek Performansı Nasıl Etkiler?

Hızlı ritimler beyninize giden yorgunluk ve tükenmişlik sinyallerini adeta bir duvar gibi bloke eder. Aslında bacaklarınız veya kollarınız 'Biz artık yorulduk, duralım' diye bas bas bağırırken, arkada çalan o sağlam parça sayesinde beyniniz bu çığlıkları duymaz. Dikkat tamamen müziğin enerjisine kaydığı için kaslarınızdaki zorlanmayı çok daha geç fark edersiniz ve antrenmanı bırakmak yerine sınırlarınızı zorlamaya devam edersiniz.