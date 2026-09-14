article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sahnelerin Asi Çocuğu: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Teoman

etiket Sahnelerin Asi Çocuğu: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Teoman

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
14.09.2026 - 14:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk rock müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri o; sahnelerin asi, melankolik ve her daim zamansız çocuğu: Teoman!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beyoğlu’nun melankolisi bu çocukta doğdu.

Beyoğlu’nun melankolisi bu çocukta doğdu.

Teoman, 20 Kasım 1967 tarihinde İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda dünyaya gözlerini açtı. Henüz iki buçuk yaşındayken avukat olan babasını kaybedince annesiyle baş başa kaldı.

Boğaziçi sıralarından rock sahnelerine koştu.

Boğaziçi sıralarından rock sahnelerine koştu.

Eğitim hayatında oldukça parlak bir grafik çizen Teoman, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Müzik tutkusunun peşinden gitmek için bir dönem İngiltere’ye gidip vokal dersleri alarak vizyonunu genişletti.

Sahne tozunu amatör gruplarla yuttu.

Sahne tozunu amatör gruplarla yuttu.

Profesyonel müzik yolculuğuna 1986 yılında kurduğu Mirage grubuyla ilk adımı attı. Grubun dağılmasının ardından Mavi Sakal, Indians ve Black Rose gibi dönemin sıkı rock ekiplerinde vokalistlik yaptı.

Roxy yarışması tüm kaderini değiştirdi.

Roxy yarışması tüm kaderini değiştirdi.

Takvimler 1996 yılını gösterdiğinde Roxy Müzik Günleri festivaline katılma kararı aldı. Yarışmada seslendirdiği 'Ne Ekmek Ne De Su' şarkısıyla En İyi Beste ödülünü kucakladı. Kendi yazdığı 'Yollar' şarkısı da En İyi Söz ödülünü alınca artık tek başına yürüyeceği yol tamamen netleşti.

İlk albüm, Türk rock tarihini sarstı.

İlk albüm, Türk rock tarihini sarstı.

Ödüllerin hemen ardından 1996 yılının sonunda kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Pop müziğin ortalığı kasıp kavurduğu bir dönemde, kirli gitar tonları ve samimi vokaliyle dikkat çekti. Bu cesur çıkış, ülkede modern rock müziğin fitilini ateşleyen en önemli hamlelerden biri oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"O" albümüyle kitlesel bir ikona dönüştü.

"O" albümüyle kitlesel bir ikona dönüştü.

1998 yılında müzik piyasasına sunduğu ikinci stüdyo albümü 'O' ile tam anlamıyla yer yerinden oynadı. 'Sus Konuşma', 'Bazı Yalanlar' ve İlhan Şeşen cover’ı 'Gemiler' klipleriyle ekranları ele geçirdi. Yarattığı hüzünlü ve nihilist tarz, dönemin gençliği için adeta bir yaşam biçimine dönüştü.

Peş peşe gelen başyapıtlar hafızalara kazındı.

Teoman'ın diskografisi her biri dönemine damga vuran muazzam albümlerle dolup taştı. '17', 'Gönülçelen' ve 'En Güzel Hikayem' gibi albümlerle üretkenliğinin zirvesine ulaştı. 'Paramparça' ve 'İstanbul'da Sonbahar' gibi şarkıları Türk müzik tarihinin zamansız klasikleri arasına girdi.

Prestijli ödüller müzesini tıklım tıklım doldurdu.

Prestijli ödüller müzesini tıklım tıklım doldurdu.

Yıllar içinde kalitesi ve özgünlüğü müzik otoriteleri tarafından defalarca tescillendi. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Rock Müzik Sanatçısı' seçilerek rüştünü ispat etti. Kral TV Video Müzik Ödülleri ve Atilla Özdemiroğlu Özel Ödülü dahil olmak üzere sayısız prestijli ödülün sahibi oldu.

Müziği bırakma kararı herkesi şoke etti.

Müziği bırakma kararı herkesi şoke etti.

2011 yılında 'Aşk ve Gurur' albümünü çıkardıktan sonra ani bir kararla müziği bıraktığını duyurdu. 'Çok yoruldum, artık yaratıcılığım tükendi' diyerek hayranlarını derin bir yasa boğdu. Neyse ki sahne tozundan sadece bir yıl ayrı kalabildi ve 2012'de muhteşem bir geri dönüş yaptı.

Olgunluk çağında kuralları kendi yazıyor.

Kariyerinin son döneminde ticari kaygıları ve popüler olma hevesini tamamen bir kenara fırlattı. 'Ben, Zargana, Deus Ex Machina' ve en son çıkardığı 'Kırılganlar Kralı' gibi konsept albümlere yöneldi. Kendi iç dünyasını felsefi bir dille anlatarak sahnelerin zamansız ve asi efsanesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın