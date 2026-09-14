Sahnelerin Asi Çocuğu: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Teoman
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Türk rock müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri o; sahnelerin asi, melankolik ve her daim zamansız çocuğu: Teoman!
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Beyoğlu’nun melankolisi bu çocukta doğdu.
Boğaziçi sıralarından rock sahnelerine koştu.
Sahne tozunu amatör gruplarla yuttu.
Roxy yarışması tüm kaderini değiştirdi.
İlk albüm, Türk rock tarihini sarstı.
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"O" albümüyle kitlesel bir ikona dönüştü.
Peş peşe gelen başyapıtlar hafızalara kazındı.
Prestijli ödüller müzesini tıklım tıklım doldurdu.
Müziği bırakma kararı herkesi şoke etti.
Olgunluk çağında kuralları kendi yazıyor.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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