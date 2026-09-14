Bir İçerik Üreticisi Kalem Kalem Paylaştı: Japonya'ya iPhone Almaya Gitmek Mantıklı mı?

Yeni iPhone modelleri, geçtiğimiz gün gerçekleşen lansman ile tanıtıldı. Apple'ın yeni çıkardığı katlanabilir iPhone Duo bu senenin en çok konuşulan ürünü oldu. Türkiye fiyatının 200 bin TL'nin üzerine çıkması ise beklenen bir durum olsa da yine gündem oldu haliyle. Türkiye'de cihaz fiyatlarının döviz kuru ve vergilere bağlı olarak ciddi rakamlara mal olması, pek çok kişiyi yurt dışından elektronik alışverişi yapmaya yönlendiriyor.
Bir içerik üreticisi de tam olarak bunu denedi ve iki adet iPhone almak için Japonya'ya gitme kararı aldı. Uçak bileti, konaklama ve vergi iadesi gibi tüm kalemleri tek tek hesaplayarak bu seyahatin gerçekten karlı çıkıp çıkmadığını takipçileriyle paylaştı.
Peki, kayıt ücreti de düşünüldüğünde yurt dışından elektronik alışverişi gerçekten mantıklı mı?
Birçok ülke, turistlerin yaptığı alışverişlerde ödedikleri KDV'nin bir kısmını 'tax-free' yani vergi iadesi sistemiyle geri veriyor. Bu sayede özellikle elektronik, saat ve kozmetik gibi ürünlerde yerel fiyatların çok altında bir maliyetle alışveriş yapmak mümkün olabiliyor. Ancak bu hesabın kârlı çıkması için sadece ürün fiyat farkının değil, uçak bileti, konaklama ve gündelik giderlerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.
Nelere dikkat etmek gerekiyor?
- Alınacak ürün sayısı arttıkça seyahat masrafı kişi başına daha ucuza geliyor. Bu yüzden tek bir ürün için yurt dışına gitmek genelde mantıklı olmuyor.
- Vergi iadesi işlemleri havalimanında zaman alabiliyor ve bazı ülkelerde iade oranı beklenenden düşük çıkabiliyor.
- Yurt dışından alınan telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için IMEI kaydı gerekiyor ve bu işlem başlı başına ciddi bir maliyet oluşturabiliyor.
Videoda da görüldüğü üzere, her şey en ekonomik olacak şekilde seçildiğinde 7 günlük bir Tokyo gezisi ve tüm bu telefon alışverişi toplamda 215.000 TL'ye mal oluyor. Videodaki örnekte olduğu gibi, birden fazla ürün alındığında ve doğru zamanlama yapıldığında bu tür seyahatler gerçekten binlerce lira tasarruf sağlayabiliyor. Ancak tek başına bir telefon için binlerce kilometre uçmak, çoğu zaman zahmete değmiyor.
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