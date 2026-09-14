Bir İçerik Üreticisi Kalem Kalem Paylaştı: Japonya'ya iPhone Almaya Gitmek Mantıklı mı?

Yeni iPhone modelleri, geçtiğimiz gün gerçekleşen lansman ile tanıtıldı. Apple'ın yeni çıkardığı katlanabilir iPhone Duo bu senenin en çok konuşulan ürünü oldu. Türkiye fiyatının 200 bin TL'nin üzerine çıkması ise beklenen bir durum olsa da yine gündem oldu haliyle. Türkiye'de cihaz fiyatlarının döviz kuru ve vergilere bağlı olarak ciddi rakamlara mal olması, pek çok kişiyi yurt dışından elektronik alışverişi yapmaya yönlendiriyor.

Bir içerik üreticisi de tam olarak bunu denedi ve iki adet iPhone almak için Japonya'ya gitme kararı aldı. Uçak bileti, konaklama ve vergi iadesi gibi tüm kalemleri tek tek hesaplayarak bu seyahatin gerçekten karlı çıkıp çıkmadığını takipçileriyle paylaştı.

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