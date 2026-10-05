NASA Astronotu Uzaya Gidiyor: Uzaydan Adanalılara El Sallayacak
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Deniz Burnham, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde doğdu ve askeri bir ailede büyüdü.
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Burnham, Soyuz MS-30 ile Mart 2027'de yaklaşık yedi ay sürecek ilk uzay istasyonu görevine çıkacak.
Burnham, uzaydan anneannesine, dedesine ve Adanalılara el sallayacağını söyledi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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