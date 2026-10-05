NASA Astronotu Uzaya Gidiyor: Uzaydan Adanalılara El Sallayacak

2021'de NASA astronot adayı olarak seçilen Burnham, 2024'te ajansın 23. astronot sınıfıyla mezun oldu. NASA, 30 Temmuz 2026'da onu ilk uzay istasyonu görevine atadığını duyurdu.

Burnham, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Rus kozmonotlar Dmitri Petelin ve Konstantin Borisov ile birlikte fırlatılacak. Uzay istasyonunda Ekspedisyon 76 kapsamında uçuş mühendisi olarak görev yapacak ve Ay ile Mars'a yapılacak gelecek görevlere hazırlık niteliğinde bilimsel araştırmalar ve teknoloji gösterileri yürütecek.