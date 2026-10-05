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NASA Astronotu Uzaya Gidiyor: Uzaydan Adanalılara El Sallayacak

NASA Astronotu Uzaya Gidiyor: Uzaydan Adanalılara El Sallayacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 15:28
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NASA'nın Türk asıllı astronotu Deniz Burnham, Mart 2027'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek. Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya gelen Burnham, uzaydan anneannesine, dedesine, Adanalı hemşehrilerine ve tüm dünyaya el sallayacağını söyledi.

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Deniz Burnham, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde doğdu ve askeri bir ailede büyüdü.

Deniz Burnham, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde doğdu ve askeri bir ailede büyüdü.

NASA'nın biyografisine göre Burnham, sık sık taşınan askeri bir ailede büyüdü. Kaliforniya'daki Vanden Lisesi'nden mezun olan astronot, 2007'de Kaliforniya Üniversitesi San Diego'dan kimya mühendisliği, 2017'de Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden makine mühendisliği derecesi aldı.

Astronot olmadan önce on yılı aşkın süre enerji sektöründe çalıştı; Alaska, Kanada ve Teksas'taki petrol platformlarında sondaj operasyonlarını yönetti. ABD Donanma Yedek Kuvvetleri'nde de görev yaptı ve çeşitli pilot belgeleri bulunuyor.

Burnham, Soyuz MS-30 ile Mart 2027'de yaklaşık yedi ay sürecek ilk uzay istasyonu görevine çıkacak.

Burnham, Soyuz MS-30 ile Mart 2027'de yaklaşık yedi ay sürecek ilk uzay istasyonu görevine çıkacak.

2021'de NASA astronot adayı olarak seçilen Burnham, 2024'te ajansın 23. astronot sınıfıyla mezun oldu. NASA, 30 Temmuz 2026'da onu ilk uzay istasyonu görevine atadığını duyurdu.

Burnham, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Rus kozmonotlar Dmitri Petelin ve Konstantin Borisov ile birlikte fırlatılacak. Uzay istasyonunda Ekspedisyon 76 kapsamında uçuş mühendisi olarak görev yapacak ve Ay ile Mars'a yapılacak gelecek görevlere hazırlık niteliğinde bilimsel araştırmalar ve teknoloji gösterileri yürütecek.

Burnham, uzaydan anneannesine, dedesine ve Adanalılara el sallayacağını söyledi.

Burnham, anneannesi tarafından Türk yemekleriyle büyütüldüğünü, teleskop üreten dedesinin uzaya olan tutkusunun tüm aileyi etkilediğini anlatıyor. Çocukluk tatillerinde Türkiye'deki akrabalarını ziyaret ettiğini belirtiyor.

Türkiye, 31 Ağustos 2026'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın imzasıyla Artemis Anlaşmaları'na katılan 71. ülke olmuştu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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