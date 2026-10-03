Gökdelenin Çatısını Hareketli Aynalarla Donattılar: Güneş Işığını Evlerin İçine Taşıyor
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Avustralya'nın Sidney kentindeki One Central Park, kendi yarattığı gölge sorununu hareketli aynalar ve dikey bahçelerle çözmeye çalışıyor. Kompleks, 2014'te Yüksek Yapılar ve Kentsel Yaşam Konseyi tarafından dünyanın en iyi yüksek binası seçildi.
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Batı Kulesi'nin çatısındaki 40 motorlu ayna, güneş ışığını Doğu Kulesi'ne bağlı 320 yansıtıcı panele gönderiyor.
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Binanın cephelerindeki dikey bahçeler, 380'den fazla bitki türüyle topraksız bir sistemde yaşıyor.
Yüksek Yapılar ve Kentsel Yaşam Konseyi, projeyi 2014'te dünyanın en iyi yüksek binası seçti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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