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Gökdelenin Çatısını Hareketli Aynalarla Donattılar: Güneş Işığını Evlerin İçine Taşıyor

Gökdelenin Çatısını Hareketli Aynalarla Donattılar: Güneş Işığını Evlerin İçine Taşıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 22:55
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Avustralya'nın Sidney kentindeki One Central Park, kendi yarattığı gölge sorununu hareketli aynalar ve dikey bahçelerle çözmeye çalışıyor. Kompleks, 2014'te Yüksek Yapılar ve Kentsel Yaşam Konseyi tarafından dünyanın en iyi yüksek binası seçildi.

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Kaynak: 1, 2, 3

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Batı Kulesi'nin çatısındaki 40 motorlu ayna, güneş ışığını Doğu Kulesi'ne bağlı 320 yansıtıcı panele gönderiyor.

Batı Kulesi'nin çatısındaki 40 motorlu ayna, güneş ışığını Doğu Kulesi'ne bağlı 320 yansıtıcı panele gönderiyor.

One Central Park'ın Batı Kulesi'nin çatısında 40 motorlu heliostat, Doğu Kulesi'ne bağlı konsol yapıda ise 320 yansıtıcı ayna paneli yer alıyor. Heliostatlar güneş ışığını yakalayıp yansıtıcı panellere gönderiyor, paneller de bu ışığı perakende alanlarına ve peyzajlı teraslara yönlendiriyor. Sistem, yüksek yoğunluklu kentsel alanlarda gölgelendirme sorunlarını gidermek ve doğal aydınlatmayı artırmak için tasarlandı.

Kompleksin 117 metrelik Doğu Kulesi'nde 383 daire bulunuyor, 84 metrelik Batı Kulesi ise 240 konut barındırıyor. Tasarım, Fransız mimar Jean Nouvel'in ofisi Ateliers Jean Nouvel ile Avustralyalı PTW'nin ortak çalışması.

Binanın cephelerindeki dikey bahçeler, 380'den fazla bitki türüyle topraksız bir sistemde yaşıyor.

Binanın cephelerindeki dikey bahçeler, 380'den fazla bitki türüyle topraksız bir sistemde yaşıyor.

Binanın kuzey ve doğu cephelerindeki dikey bahçeleri Fransız botanikçi Patrick Blanc tasarladı. 21 panelden oluşan bahçe, 380'den fazla yerli ve egzotik bitki türünü barındırıyor, panellerden ikisi 116 metre yüksekliğe ulaşıyor. Toplam dikey bahçe alanı 1.100 metrekareyi aşıyor.

Bitkiler toprak yerine, su ve besinin mekanik olarak dağıtıldığı hidroponik bir sistemle yaşatılıyor. Yeşil cephenin dış yüzeyde gölgeleme sağlaması ve iç mekanlarda soğutma için harcanan enerjiyi azaltması hedefleniyor.

Yüksek Yapılar ve Kentsel Yaşam Konseyi, projeyi 2014'te dünyanın en iyi yüksek binası seçti.

Yüksek Yapılar ve Kentsel Yaşam Konseyi, projeyi 2014'te dünyanın en iyi yüksek binası seçti.

Yüksek Yapılar ve Kentsel Yaşam Konseyi (CTBUH), One Central Park'ı 2014'te dünyanın en iyi yüksek binası seçti. Konsey, projeyi yüksek yapıların ve kentsel çevrenin gelişimine 'olağanüstü katkıları' nedeniyle ödüllendirdi.

Jüri üyesi Antony Wood, yüksek yapılarda yeşil dokunun entegrasyonu konusunda 'bu ölçekte hiçbir şey denenmedi ya da başarılmadı' dedi. Wood, binanın estetiğini 'çağımızın çevresel zorluklarına tamamen uygun' olarak tanımladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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