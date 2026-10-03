Gökdelenin Çatısını Hareketli Aynalarla Donattılar: Güneş Işığını Evlerin İçine Taşıyor

Yüksek Yapılar ve Kentsel Yaşam Konseyi (CTBUH), One Central Park'ı 2014'te dünyanın en iyi yüksek binası seçti. Konsey, projeyi yüksek yapıların ve kentsel çevrenin gelişimine 'olağanüstü katkıları' nedeniyle ödüllendirdi.

Jüri üyesi Antony Wood, yüksek yapılarda yeşil dokunun entegrasyonu konusunda 'bu ölçekte hiçbir şey denenmedi ya da başarılmadı' dedi. Wood, binanın estetiğini 'çağımızın çevresel zorluklarına tamamen uygun' olarak tanımladı.