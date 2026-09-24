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En İyi Şampuan Markaları

En İyi Şampuan Markaları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 10:25
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Saçın gün içinde ne kadar yağlandığı, boya veya ısı işlemi görüp görmediği ve saç derisinde kepek ya da hassasiyet bulunması kullanılacak şampuanı doğrudan etkiliyor. Bu yüzden herkesin memnun kaldığı tek bir ürün olmadığı gibi, aynı şampuan farklı saç tiplerinde bambaşka sonuçlar verebiliyor. Sülfatsız, silikon içermeyen, renk koruyucu veya kepek karşıtı formüller arasında seçim yaparken ürünün vaatlerinden çok saçın gerçekten neye ihtiyaç duyduğuna bakmak gerekiyor. 

Peki yağlı saçlar için hangi şampuanlar öne çıkıyor, kuru ve yıpranmış saçlarda hangi ürünler daha uygun, boyalı saçlarda renk koruması nasıl desteklenebilir? Sülfatsız şampuan gerçekten herkes için gerekli mi, az köpüren ürünler yeterince temizlemiyor mu? Bioxcin, Bioblas, Restorex, Urban Care, Otacı, Vichy Dercos, Ducray ve Kérastase gibi markaların güncel ürünlerini, içeriklerini ve kullanıcı deneyimlerini inceledik. Şampuan tavsiyesi arayanlar için saç tipine, ihtiyaca ve bütçeye göre öne çıkan seçenekleri bir araya getirdik.

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Şampuan Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Şampuan Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Şampuan seçerken ilk bakılması gereken şey saç telinden çok saç derisinin nasıl davrandığı. Saç dipleri hızlı yağlanıyor mu, yıkamadan sonra geriliyor mu, kepek veya kaşıntı oluyor mu? Bunun yanında saçın boyalı, açılmış, kıvırcık veya yoğun ısı işlemine maruz kalmış olması da ürün seçimini değiştiriyor.

Bir üründe “nemlendirici”, “arındırıcı” veya “onarım” yazması her saçta aynı sonucu vereceği anlamına gelmiyor. Saç tipine uygun ürün seçmek ve ilk birkaç kullanımda saç derisinin verdiği tepkiyi takip etmek daha sağlıklı bir yöntem.

Saç Tipine Göre Şampuan Nasıl Seçilir?

Yağlı saç derisinde amaç saçtaki yağı tamamen yok etmek değil, saç diplerini temiz tutarken aşırı kuruluğa yol açmamak.

Kuru ve yıpranmış saçlarda ise daha yumuşak temizleyen, saçın sertleşmesini azaltan ürünlere bakılabilir.

Sülfat ve Silikon İçeriği Ne İşe Yarar?

Sülfatlar şampuanda temizliği sağlayan yüzey aktif maddelerden biri. Yağı ve ürün kalıntılarını uzaklaştırmada etkili oldukları için özellikle güçlü temizleme isteyen ürünlerde kullanılabiliyor. Ancak kuru, işlem görmüş veya hassas saçlarda bazı kişiler daha nazik temizleyen sülfatsız formülleri daha rahat kullanabiliyor. Sülfat içermemesi ise bir şampuanı otomatik olarak herkesten daha iyi yapmıyor; saçın ihtiyacı burada yine belirleyici. 

Silikon ise farklı bir amaçla kullanılıyor. Dimethicone gibi silikonlar saç telinin üzerinde ince bir tabaka oluşturarak sürtünmeyi azaltabiliyor, saçı daha yumuşak ve parlak hissettirebiliyor. Bu nedenle “silikon içermez” ifadesini doğrudan kalite göstergesi olarak değerlendirmek doğru değil. Saçın ağırlaşması veya birikme hissi yaşayanlar silikonsuz ürünleri tercih edebilirken kuru ve dolaşan saçlarda silikonlu formüller kullanışlı olabiliyor.

Şampuanda pH Değeri Neden Önemli?

Saç derisi ve saç teli doğal olarak hafif asidik bir yapıya sahip. Çok alkali ürünler saç telleri arasındaki sürtünmeyi artırıp saçın daha kabarık ve karışmaya yatkın hissedilmesine neden olabiliyor. Yapılan çalışmalarda daha düşük pH’lı şampuanların elektriklenme ve sürtünme açısından daha avantajlı olabileceği belirtiliyor.

En İyi Şampuan Markaları: Saç Tipine Göre - 2026

En İyi Şampuan Markaları: Saç Tipine Göre - 2026

Yağlı Saçlar İçin En İyi Şampuan Markaları

  • Bioxcin: Klasik Yağlı Saçlar ve Quantum gibi farklı ürünleri var. Yağlanmanın yanında saç dökülmesine yönelik bakım arayanların karşılaşabileceği markalardan. 

  • Bioblas: Prosiyanidin Yağlı Saçlar serisi doğrudan yağlı saçlara yönelik hazırlanıyor. Markanın geniş gramajlı ürünleri de olduğu için sık saç yıkayanlarda fiyat-performans açısından düşünülebilir. 

  • Restorex: Speed & Strong serisinin yağlı saçlar için ayrı şampuanı var. Aynı seride kuru saç seçeneğinin de olması saç tipine göre ürün ayırmayı kolaylaştırıyor. 

  • Otacı: Botanics+ Isırgan Otu ve Salisilik Asit içeren Yağlanma Karşıtı Bitkisel Şampuan ürün ailesinde sevilenlerden. Yağlanmayla birlikte saç derisinde birikme hissi yaşayanların bakabileceği alternatiflerden. 

  • Vichy Dercos: Daha yüksek bütçede yağlanmaya yönelik Dercos ürünleri var. Kullanıcı yorumlarında saçın daha geç yağlandığını söyleyenler yoğunken bazı kişiler ürünü başlangıçta biraz sert bulabiliyor. 

Kuru ve Yıpranmış Saçlar İçin En İyi Şampuanlar

  • Bioxcin: Besleyici Yağlar Şampuan kuru ve yıpranmış saçlara yönelik. Sülfatsız formüle sahip olması özellikle boyadan, açıcıdan veya sık ısı kullanımından sonra daha nazik temizleme isteyenler için önemli olabilir. 

  • Bioblas: Argan Yağlı ve Keratin & Kolajen gibi farklı bakım serileri var. Kullanıcı yorumlarında Keratin & Kolajen serisinde saçın hacimli hissetmesi ve yumuşaklık sık belirtilen noktalar arasında. 

  • Restorex: Kuru & Yıpranmış Saçlar için Speed & Strong serisinin yanında Keratin & Argan ve 7 Besleyici Yağ serileri de güncel olarak satılıyor. 

  • Urban Care: Argan Oil & Keratin, Intense Keratin ve Brazilian Keratin serileri kuru, kabaran veya işlem görmüş saçlara yönelik farklı şampuanlar içeriyor. Brazilian Keratin şampuan SLS/SLES içermeyen bir formülle hazırlanıyor.

  • Ducray: Nutricerat, çok kuru ve kırılgan saçlara yönelik dermokozmetik bir seçenek. Daha küçük gramaj ve daha yüksek bütçe nedeniyle günlük market şampuanlarından farklı bir yerde duruyor. 

Boyalı Saçlar İçin En İyi Renk Koruyucu Şampuanlar

  • Urban Care: Pure Coconut & Aloe Vera serisi boyalı, röfleli ve yıpranmış saçlar için hazırlanmış. Şampuan renk korumaya yönelik, UV filtresi içeriyor ve silikon kullanılmıyor.

  • Bioxcin: Besleyici Yağlar Şampuan sülfatsız yapısı nedeniyle boyalı ve işlem görmüş saçlar için de markanın önerdiği ürünlerden. 

  • Kérastase: Chroma Absolu serisi özellikle boyalı ve hassaslaşmış saçlar için hazırlanıyor. Bain Riche Chroma Respect sülfatsız bir renk koruyucu şampuan olarak ürün grubunda yer alıyor.

  • Davines: MINU serisi boyalı saçlarda renk ve parlaklık korumasına yönelik. Şampuanın yanı sıra krem ve maske gibi tamamlayıcı ürünleri de var. 

Kepek Sorunu İçin En İyi Şampuan Seçenekleri

  • Bioxcin: Aqua Thermal ve daha yoğun kepek için Aqua Thermal DS serileri var. DS ürününde pirokton olamin, çinko ve salisilik asit gibi kepek bakımında kullanılan içerikler yer alıyor. 

  • Bioblas: Çinko & Mentol şampuan, kepek ve saç dökülmesine karşı bakım isteyenler için markanın güncel ürünlerinden. Kullanıcı yorumlarında kaşıntı ve kepek konusunda memnuniyet bildirenler bulunuyor. 

  • Vichy Dercos: Normal/yağlı ve kuru saç derisine göre ayrı kepek karşıtı şampuanları var. Kullanıcı yorumlarında kepek ve kaşıntının azalması sık tekrarlanıyor. 

  • Ducray: Kuru kepek, yağlı kepek ve daha inatçı kepek için farklı ürünleri bulunuyor. KELUAL SQUANORM ve KELUAL DS aynı ihtiyaca yönelik tek ürün gibi düşünülmemeli; saç derisindeki sorunun yoğunluğuna göre farklı seriler kullanılıyor.

En İyi Şampuan Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme -

En İyi Şampuan Markaları: Türk Marka Bazlı İnceleme -

Yaygın ve Uygun Fiyatlı Türk Şampuan Markaları

  • Bioblas: Büyük gramajları, market ve parfümerilerdeki yaygınlığı sayesinde daha ulaşılabilir yerli markalardan. Argan, keratin-kolajen, yağlı saç, kuru saç ve kepek gibi farklı serileri var. 

  • Restorex: Marketlerde kolay bulunan yerli markalardan biri. Yağlı, kuru ve yıpranmış saçlara özel serilerin yanında keratin, argan, kolajen ve besleyici yağ odaklı ürünleri de var. 

  • Bioxcin: Market şampuanlarıyla dermokozmetik ürünler arasında konumlanan geniş bir ürün ailesine sahip. Yağlı saç, kuru saç, kepek ve dökülmeye yönelik farklı seriler sayesinde saç tipine göre seçim yapılabiliyor. 

  • Urban Care: Özellikle bakım odaklı serilerde geniş bir ürün ailesi var. Argan Oil & Keratin, Bond Plex, Brazilian Keratin ve Hibiscus & Shea Butter gibi seriler farklı saç ihtiyaçlarına göre ayrılıyor.

Doğal İçerikli ve Sülfatsız Yerli Şampuan Markaları

  • Bioxcin: Besleyici Yağlar serisinin şampuanı sülfatsız. Kuru ve yıpranmış saçlara yönelik geliştirilen bu seri, daha nazik temizleme isteyenler için yerli alternatiflerden biri. 

  • Urban Care: Bond Plex No.2 sülfatsız formülle hazırlanıyor. Brazilian Keratin şampuan ise SLS ve SLES içermiyor. Özellikle işlem görmüş ve kabaran saçlarda bu iki seri karşılaştırılabilir. 

  • Otacı: Botanics+ ve Naturway altında bitki özlerine ağırlık veren çok sayıda ürün satıyor. Ürün bazında içindekiler listesini kontrol etmek gerekiyor. Botanics+ serisinde yağlanma ve kepeğe yönelik ayrı şampuanlar yer alıyor.

Şampuan Markalarında Kullanıcı Deneyimi: İlk Haftalık Kullanım

Şampuan Markalarında Kullanıcı Deneyimi: İlk Haftalık Kullanım

Sülfatsız Şampuana Geçenler İlk Haftada Hangi Değişiklikleri Bildiriyor?

Sülfatsız şampuana geçen kullanıcıların bir kısmı saçlarının daha az kuruduğunu, daha yumuşak ve kolay taranır hale geldiğini söylerken bazıları temizlik hissini yetersiz buluyor veya saç diplerinin daha çabuk yağlandığını belirtiyor. Özellikle az köpüren formüller ilk kullanımlarda farklı gelebiliyor ancak köpük miktarı tek başına temizleme gücünü göstermiyor.

Kullanıcı Yorumlarında Kaşıntı ve Yağlanma Şikayeti Nasıl Değişiyor?

Kullanıcı yorumlarında bazı şampuanların yağlanmayı geciktirdiği, kaşıntıyı azalttığı ve saç derisini daha ferah hissettirdiği sıkça belirtilirken; bazı kişiler aynı ürünlerde kuruluk, sertlik veya hassasiyet yaşayabiliyor. Bu nedenle yağlanma ve kaşıntı konusunda yorumlara bakarken kişinin saç derisi tipini de dikkate almak gerekiyor.

Az Köpüren Şampuanlar Yorumlarda Nasıl Değerlendiriliyor?

Az köpüren şampuanlarda kullanıcıların bir kısmı ilk başta saçın yeterince temizlenmediğini düşünüyor ancak birkaç kullanım sonrasında bu yapıya alıştığını ve kuruluğun azaldığını söylüyor. Buna karşılık bazı kullanıcılar daha yoğun köpüren ürünleri daha temiz hissettirdiği için tercih ediyor; bu yüzden karar verirken köpükten çok yıkama sonrası saç derisinin nasıl hissettiğine bakmak daha doğru.

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Şampuan Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Şampuan Fiyat-Performans Rehberi - 2026

200 TL Altında En İyi Şampuan Seçenekleri

Bu grupta özellikle büyük market kampanyalarında Bioblas ve Restorex ürünlerine rastlamak mümkün. Bioblas’ın büyük boy bazı şampuanları ve Restorex’in klasik serileri bu bütçeye inebiliyor.

200-600 TL Arasında En İyi Şampuan Markaları

Bioxcin ve Urban Care bu aralıkta en fazla seçenek sunan markalar arasında. Bioxcin Forte gibi bazı şampuanlar kampanyaya göre bu gruba girerken Urban Care’in 350 ml şampuanlarının önemli bir kısmı orta fiyat bandında kalıyor. 

Otacı’nın bazı ürünleri de indirim dönemlerinde bu aralığa inebiliyor ancak liste fiyatları daha yüksek olabiliyor.

600 TL Üzeri Dermokozmetik Şampuanlar

Bu grupta Vichy Dercos, Ducray ve Bioderma gibi eczanelerde sık görülen dermokozmetik markalar yer alıyor. Özellikle kepek, yoğun yağlanma veya hassas saç derisine yönelik ürünlerde bu markaların farklı serileri var.

Daha yüksek bütçeli profesyonel bakım tarafında Kérastase ve Davines de bu sınıfta. Kérastase Chroma Absolu boyalı saçlara, Davines MINU ise renk korumaya yönelik seriler arasında.

SSS: Şampuan Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Şampuan Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Şampuan Markası Tavsiyeleri

Yağlı saçlarda Bioxcin, Bioblas, Restorex ve Vichy Dercos; kuru ve yıpranmış saçlarda Bioxcin Besleyici Yağlar, Urban Care, Bioblas ve Ducray ürünleri karşılaştırılabilir. Boyalı saçlarda Urban Care Pure Coconut & Aloe Vera, Kérastase Chroma Absolu ve Davines MINU; kepek tarafında ise Bioxcin Aqua Thermal, Bioblas, Vichy Dercos ve Ducray önerilebilecek seçenekler arasında.

Şampuan Saç Dökülmesine İyi Gelir mi?

Şampuanlar saç ve saç derisini temizlemeye, bazı ürünlerde ise dökülmeye karşı bakımı desteklemeye yardımcı olabilir. Ancak saç dökülmesinin nedeni genetik, hormonal, mevsimsel veya beslenmeyle ilgili olabileceği için yalnızca şampuan kullanarak sorunu tamamen çözmek her zaman mümkün değil. Dökülme belirgin şekilde arttıysa veya uzun süredir devam ediyorsa dermatoloğa danışmak daha doğru.

Aynı Şampuanı Uzun Süre Kullanmak Saça Zarar Verir mi?

Saçınız ve saç deriniz kullandığınız şampuandan memnunsa ürünü sırf uzun süredir kullandığınız için değiştirmeniz gerekmiyor. Şampuanın bir süre sonra “etkisini kaybettiği” düşüncesi doğru değil. Ancak saçın yağlanma dengesi, boya işlemleri, mevsim değişiklikleri veya saç derisinde ortaya çıkan yeni bir sorun nedeniyle ihtiyaçlar değişirse farklı bir ürüne geçmek gerekebilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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