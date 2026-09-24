En İyi Şampuan Markaları

Şampuan seçerken ilk bakılması gereken şey saç telinden çok saç derisinin nasıl davrandığı. Saç dipleri hızlı yağlanıyor mu, yıkamadan sonra geriliyor mu, kepek veya kaşıntı oluyor mu? Bunun yanında saçın boyalı, açılmış, kıvırcık veya yoğun ısı işlemine maruz kalmış olması da ürün seçimini değiştiriyor.

Bir üründe “nemlendirici”, “arındırıcı” veya “onarım” yazması her saçta aynı sonucu vereceği anlamına gelmiyor. Saç tipine uygun ürün seçmek ve ilk birkaç kullanımda saç derisinin verdiği tepkiyi takip etmek daha sağlıklı bir yöntem.

Saç Tipine Göre Şampuan Nasıl Seçilir?

Yağlı saç derisinde amaç saçtaki yağı tamamen yok etmek değil, saç diplerini temiz tutarken aşırı kuruluğa yol açmamak.

Kuru ve yıpranmış saçlarda ise daha yumuşak temizleyen, saçın sertleşmesini azaltan ürünlere bakılabilir.

Sülfat ve Silikon İçeriği Ne İşe Yarar?

Sülfatlar şampuanda temizliği sağlayan yüzey aktif maddelerden biri. Yağı ve ürün kalıntılarını uzaklaştırmada etkili oldukları için özellikle güçlü temizleme isteyen ürünlerde kullanılabiliyor. Ancak kuru, işlem görmüş veya hassas saçlarda bazı kişiler daha nazik temizleyen sülfatsız formülleri daha rahat kullanabiliyor. Sülfat içermemesi ise bir şampuanı otomatik olarak herkesten daha iyi yapmıyor; saçın ihtiyacı burada yine belirleyici.

Silikon ise farklı bir amaçla kullanılıyor. Dimethicone gibi silikonlar saç telinin üzerinde ince bir tabaka oluşturarak sürtünmeyi azaltabiliyor, saçı daha yumuşak ve parlak hissettirebiliyor. Bu nedenle “silikon içermez” ifadesini doğrudan kalite göstergesi olarak değerlendirmek doğru değil. Saçın ağırlaşması veya birikme hissi yaşayanlar silikonsuz ürünleri tercih edebilirken kuru ve dolaşan saçlarda silikonlu formüller kullanışlı olabiliyor.

Şampuanda pH Değeri Neden Önemli?

Saç derisi ve saç teli doğal olarak hafif asidik bir yapıya sahip. Çok alkali ürünler saç telleri arasındaki sürtünmeyi artırıp saçın daha kabarık ve karışmaya yatkın hissedilmesine neden olabiliyor. Yapılan çalışmalarda daha düşük pH’lı şampuanların elektriklenme ve sürtünme açısından daha avantajlı olabileceği belirtiliyor.