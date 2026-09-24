Tekrarı Bile Yeni Bölümü Solladı: Tuzlu Kahve, ATV'nin Aşk ve Taht Dizisini Üç Kategoride Geçti
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Star TV'nin yeni komedi dizisi Tuzlu Kahve, yalnızca kendi gününde değil tekrar bölümüyle de reyting listelerine damga vurdu. 23 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelen tekrar bölümü AB ve ABC1'de ilk 10'a girdi. Üstelik aynı gece yeni bölümüyle yayınlanan ATV dizisi Aşk ve Taht'ı sıralamada geride bıraktı.
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Tuzlu Kahve'nin tekrar bölümü Çarşamba gecesi ABC1'de 7. sıraya kadar yükseldi.
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Aynı akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Aşk ve Taht, Tuzlu Kahve'nin tekrarının gerisinde kaldı.
Tuzlu Kahve, Salı akşamlarında yükselişini sürdürerek zirvedeki yerini koruyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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