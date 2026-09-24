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Tekrarı Bile Yeni Bölümü Solladı: Tuzlu Kahve, ATV'nin Aşk ve Taht Dizisini Üç Kategoride Geçti

Tekrarı Bile Yeni Bölümü Solladı: Tuzlu Kahve, ATV'nin Aşk ve Taht Dizisini Üç Kategoride Geçti

yerli dizi Reyting Tuzlu Kahve Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 10:54
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Star TV'nin yeni komedi dizisi Tuzlu Kahve, yalnızca kendi gününde değil tekrar bölümüyle de reyting listelerine damga vurdu. 23 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelen tekrar bölümü AB ve ABC1'de ilk 10'a girdi. Üstelik aynı gece yeni bölümüyle yayınlanan ATV dizisi Aşk ve Taht'ı sıralamada geride bıraktı.

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Tuzlu Kahve'nin tekrar bölümü Çarşamba gecesi ABC1'de 7. sıraya kadar yükseldi.

Tuzlu Kahve'nin tekrar bölümü Çarşamba gecesi ABC1'de 7. sıraya kadar yükseldi.

Binnur Kaya, Eda Ece, Buğra Gülsoy ve Şevval Sam'ın rol aldığı Tuzlu Kahve, 23 Eylül Çarşamba akşamı tekrar bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüm beklentisi olmayan bir gecede bile izleyiciyi ekran başında tutmayı başaran dizi, TİAK verilerinde dikkat çekici bir sonuç elde etti.

Tuzlu Kahve'nin tekrarı Total'de 1,93 reytingle 11. sıraya yerleşti. AB'de 2,40 reytingle 8. olan dizi, ABC1'de ise 2,46 reytingle 7. oldu. Böylece dizi, Total'de ilk 10'un hemen kapısında kalırken reklamcıların yakından takip ettiği AB ve ABC1 gruplarında listeye rahatça girdi.

Aynı akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Aşk ve Taht, Tuzlu Kahve'nin tekrarının gerisinde kaldı.

Aynı akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Aşk ve Taht, Tuzlu Kahve'nin tekrarının gerisinde kaldı.

Gecenin en dikkat çekici karşılaştırması ATV cephesinden geldi. Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Aşk ve Taht, üçüncü bölümünde Total'de 1,62 reytingle 14., AB'de 1,47 ile 13., ABC1'de ise 1,45 ile 15. sırada kaldı.

Yani Tuzlu Kahve'nin tekrar bölümü, yeni bölüm yayınlayan bir diziyi üç kategorinin üçünde de geçti. Aradaki fark Total'de 0,31 puanken AB'de 0,93'e, ABC1'de ise 1,01 puana ulaştı. Çarşamba akşamının zirvesi ise Total, AB ve ABC1'de birinci olan Show TV dizisi Sevdan Bir Ateş'e gitti.

Tuzlu Kahve, Salı akşamlarında yükselişini sürdürerek zirvedeki yerini koruyor.

Tuzlu Kahve, Salı akşamlarında yükselişini sürdürerek zirvedeki yerini koruyor.

Tuzlu Kahve'nin Çarşamba başarısı, dizinin kendi gününde yakaladığı ivmenin bir devamı niteliğinde. 15 Eylül Salı akşamı Total'de 5,03, AB'de 6,22 ve ABC1'de 6,53 reyting alan dizi, 22 Eylül'de yayınlanan 4. bölümüyle Total'de 5,57, AB'de 7,42 ve ABC1'de 7,40 reytinge yükseldi. Dizi bir haftada AB'de 1,20, ABC1'de ise 0,87 puan kazandı.

Haysiyet, A.B.İ., Mehmed: Fetihler Sultanı ve NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı ile aynı akşam yarışan Tuzlu Kahve, üç kategoride de zirvede kalmayı başardı. Peki, tekrarlarıyla bile yeni dizileri geride bırakan Tuzlu Kahve'nin yükselişi önümüzdeki haftalarda da sürecek mi? Gözler şimdi 29 Eylül Salı akşamına çevrildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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