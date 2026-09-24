Tekrarı Bile Yeni Bölümü Solladı: Tuzlu Kahve, ATV'nin Aşk ve Taht Dizisini Üç Kategoride Geçti

Binnur Kaya, Eda Ece, Buğra Gülsoy ve Şevval Sam'ın rol aldığı Tuzlu Kahve, 23 Eylül Çarşamba akşamı tekrar bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüm beklentisi olmayan bir gecede bile izleyiciyi ekran başında tutmayı başaran dizi, TİAK verilerinde dikkat çekici bir sonuç elde etti.

Tuzlu Kahve'nin tekrarı Total'de 1,93 reytingle 11. sıraya yerleşti. AB'de 2,40 reytingle 8. olan dizi, ABC1'de ise 2,46 reytingle 7. oldu. Böylece dizi, Total'de ilk 10'un hemen kapısında kalırken reklamcıların yakından takip ettiği AB ve ABC1 gruplarında listeye rahatça girdi.