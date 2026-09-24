Show TV Dizisi 10 Reytinge Dayandı, Rakibi 1 Reytingde Kaldı: 23 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
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23 Eylül Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ve ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ın yeni bölümlerinin ekrana geldiği 23 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Sevdan Bir Ateş, geçtiğimiz hafta 5 puanlık artış yaşamıştı. Bu hafta yeni bölümüyle 1 puandan fazla daha reyting artıran dizi 10 reytinge dayandı. Öte yandan ATV dizisi Aşk ve Taht'ın yeni bölümü tüm kategorilerde 1 reytingde kaldı. ATV dizisi Aşk ve Taht için final çanları çalmaya başladı.
İşte, 23 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları...
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23 Eylül Çarşamba akşamının reyting sonuçları açıklandı. Sevdan Bir Ateş ile Aşk ve Taht'ın üçüncü bölümleri arasındaki reyting farkı dikkat çekti.
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23 Eylül Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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