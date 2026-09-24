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Show TV Dizisi 10 Reytinge Dayandı, Rakibi 1 Reytingde Kaldı: 23 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Show TV Dizisi 10 Reytinge Dayandı, Rakibi 1 Reytingde Kaldı: 23 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 10:39
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23 Eylül Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ve ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht'ın yeni bölümlerinin ekrana geldiği 23 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Sevdan Bir Ateş, geçtiğimiz hafta 5 puanlık artış yaşamıştı. Bu hafta yeni bölümüyle 1 puandan fazla daha reyting artıran dizi 10 reytinge dayandı. Öte yandan ATV dizisi Aşk ve Taht'ın yeni bölümü tüm kategorilerde 1 reytingde kaldı. ATV dizisi Aşk ve Taht için final çanları çalmaya başladı.

İşte, 23 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları...

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23 Eylül Çarşamba akşamının reyting sonuçları açıklandı. Sevdan Bir Ateş ile Aşk ve Taht'ın üçüncü bölümleri arasındaki reyting farkı dikkat çekti.

23 Eylül Çarşamba akşamının reyting sonuçları açıklandı. Sevdan Bir Ateş ile Aşk ve Taht'ın üçüncü bölümleri arasındaki reyting farkı dikkat çekti.

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, üçüncü bölümüyle gecenin üç ana kategorisinde de birinci sıraya yerleşti. Dizi Total'de 8,85 reytingle birinci, AB'de 8,40 reytingle birinci, ABC1'de ise 9,51 reytingle birinci oldu. Özellikle ABC1'de elde edilen 9,51'lik sonuçla Sevdan Bir Ateş 10 reyting sınırına yaklaştı. Dizinin yalnızca yeni bölümü değil, özeti de yüksek sıralarda yer aldı. Sevdan Bir Ateşin özeti Total'de 4,63, AB'de 3,89, ABC1'de ise 4,56 reyting aldı ve üç kategoride de ikinci sıraya yerleşti.

Aşk ve Taht tüm kategorilerde 1'li reytinglerde kaldı!

ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Tahtın üçüncü bölümünde ise tablo farklıydı. Dizi Total'de 1,62 reytingle 14., AB'de 1,47 ile 13., ABC1'de ise 1,45 ile 15. sırada yer aldı.

Böylece aynı akşam ekrana gelen iki yeni diziden Sevdan Bir Ateş üç kategorinin tamamında zirveye çıkarken Aşk ve Taht üç grupta da 1'li reytinglerde kaldı.

23 Eylül Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

23 Eylül Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Sevdan Bir Ateş

TOTAL: 8.85

AB: 8.40

ABC1: 9.51

Aşk ve Taht

TOTAL: 1.62

AB: 1.47

ABC1: 1.45

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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