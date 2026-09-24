Show TV Dizisi 10 Reytinge Dayandı, Rakibi 1 Reytingde Kaldı: 23 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, üçüncü bölümüyle gecenin üç ana kategorisinde de birinci sıraya yerleşti. Dizi Total'de 8,85 reytingle birinci, AB'de 8,40 reytingle birinci, ABC1'de ise 9,51 reytingle birinci oldu. Özellikle ABC1'de elde edilen 9,51'lik sonuçla Sevdan Bir Ateş 10 reyting sınırına yaklaştı. Dizinin yalnızca yeni bölümü değil, özeti de yüksek sıralarda yer aldı. Sevdan Bir Ateşin özeti Total'de 4,63, AB'de 3,89, ABC1'de ise 4,56 reyting aldı ve üç kategoride de ikinci sıraya yerleşti.

Aşk ve Taht tüm kategorilerde 1'li reytinglerde kaldı!

ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Tahtın üçüncü bölümünde ise tablo farklıydı. Dizi Total'de 1,62 reytingle 14., AB'de 1,47 ile 13., ABC1'de ise 1,45 ile 15. sırada yer aldı.

Böylece aynı akşam ekrana gelen iki yeni diziden Sevdan Bir Ateş üç kategorinin tamamında zirveye çıkarken Aşk ve Taht üç grupta da 1'li reytinglerde kaldı.