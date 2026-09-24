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Ekranlarda Dram Salgını Var: Yayındaki 25 Diziden 17'si Dram, Hazırlıktaki 12 Projenin de 9'u Aynı Türde!

Ekranlarda Dram Salgını Var: Yayındaki 25 Diziden 17'si Dram, Hazırlıktaki 12 Projenin de 9'u Aynı Türde!

dizi Türk dizileri Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2026 - 08:53
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Yeni sezonun ilk haftaları geride kalırken ekrandaki dizi haritası da netleşmeye başladı. Sosyal medyada dizi gündemini yakından takip eden tvdizisinema hesabı, yayındaki ve yoldaki tüm yapımları tek tek sıralayarak hangi türün prime time kuşağına hâkim olduğunu gözler önüne serdi. Hazırlık aşamasındaki projeler de hesaba katıldığında ortaya çıkan tablo, kanalların aynı formüle ne kadar yüklendiğini açıkça gösteriyor.

Kaynak: tvdizisinema

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Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümünde 7,42 reytingle zirveye çıkıp sezonun yükselen dizisi oldu.

Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümünde 7,42 reytingle zirveye çıkıp sezonun yükselen dizisi oldu.

Geçtiğimiz sezonun en başarılı yapımlarının Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz olduğunu göz önüne alırsak, yeni sezonda dram türündeki dizi sayısının çokluğu karşısında şaşırmamak gerek. Dram türündeki diziler izleyiciyi kısa sürede etkisi altına almayı başarıyor. Ancak başarı sağlanamazsa da erken final yapan diziler çoğunlukla dram dizilerinden çıkıyor.

Haftanın yedi akşamına yayılan 25 dizinin 17'si dram, geri kalan sekiz yapım farklı türde.

Haftanın yedi akşamına yayılan 25 dizinin 17'si dram, geri kalan sekiz yapım farklı türde.

Paylaşılan listeye göre şu anda ekranda 25 dizi yayınlanıyor ve bunların 17'si dram türünde. Pazartesi akşamları Uzak Şehir ile Altı Üstü İstanbul, salı akşamları Anne Yarısı, A.B.İ. ve Haysiyet ekrana geliyor. Çarşambanın tek dramı Sevdan Bir Ateş iken perşembe günü Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin ve Halef, cuma günü ise Taşacak Bu Deniz ile Kızılcık Şerbeti izleyiciyle buluşuyor. Hafta sonu da tablo değişmiyor; cumartesi Mercan Köşk, Güller ve Günahlar ile Başkalarının Hayatı, pazar ise Çirkin, Daha 17 ve Ömür Usta yayınlanıyor.

Tür olarak bu gruptan ayrışan yapımların sayısı yalnızca sekiz. Evlilik Güzeldir, Tuzlu Kahve, Mehmed: Fetihler Sultanı, Muhtemel Aşk, Aşk ve Taht, Gönül Dağı, Teşkilat ve Yeraltı bu listede yer alıyor. Yani ekrandaki dizilerin yaklaşık üçte ikisi dram kategorisine giriyor.

Hazırlığı süren 12 yeni projenin 9'u da dram olunca toplam sayı 37 dizide 26'ya çıkıyor.

Hazırlığı süren 12 yeni projenin 9'u da dram olunca toplam sayı 37 dizide 26'ya çıkıyor.

Tablo yalnızca yayındaki dizilerle sınırlı değil. Hazırlıkları devam eden ya da yayın tarihi bekleyen 12 projenin 9'u da dram olarak öne çıkıyor: Sevdam Karadeniz, Susuz Yaz, Karakuyu, Centilmen, Adana Ayazı, Mükemmel Anneler, Yörük Kızı, Bir Hayat Hikayesi ve Kaderin Cilvesi. Hamal, Cevher ve Şapkacı Kadınlar ise tür olarak diğerlerinden ayrılıyor. Paylaşımda toplam 36 dizi ve 25 dram olarak geçse de listedeki isimler tek tek sayıldığında yayındaki ve yoldaki yapımların toplamı 37'yi, dram sayısı da 26'yı buluyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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