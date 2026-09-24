Ekranlarda Dram Salgını Var: Yayındaki 25 Diziden 17'si Dram, Hazırlıktaki 12 Projenin de 9'u Aynı Türde!

Paylaşılan listeye göre şu anda ekranda 25 dizi yayınlanıyor ve bunların 17'si dram türünde. Pazartesi akşamları Uzak Şehir ile Altı Üstü İstanbul, salı akşamları Anne Yarısı, A.B.İ. ve Haysiyet ekrana geliyor. Çarşambanın tek dramı Sevdan Bir Ateş iken perşembe günü Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin ve Halef, cuma günü ise Taşacak Bu Deniz ile Kızılcık Şerbeti izleyiciyle buluşuyor. Hafta sonu da tablo değişmiyor; cumartesi Mercan Köşk, Güller ve Günahlar ile Başkalarının Hayatı, pazar ise Çirkin, Daha 17 ve Ömür Usta yayınlanıyor.

Tür olarak bu gruptan ayrışan yapımların sayısı yalnızca sekiz. Evlilik Güzeldir, Tuzlu Kahve, Mehmed: Fetihler Sultanı, Muhtemel Aşk, Aşk ve Taht, Gönül Dağı, Teşkilat ve Yeraltı bu listede yer alıyor. Yani ekrandaki dizilerin yaklaşık üçte ikisi dram kategorisine giriyor.