Ekranlarda Dram Salgını Var: Yayındaki 25 Diziden 17'si Dram, Hazırlıktaki 12 Projenin de 9'u Aynı Türde!
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Yeni sezonun ilk haftaları geride kalırken ekrandaki dizi haritası da netleşmeye başladı. Sosyal medyada dizi gündemini yakından takip eden tvdizisinema hesabı, yayındaki ve yoldaki tüm yapımları tek tek sıralayarak hangi türün prime time kuşağına hâkim olduğunu gözler önüne serdi. Hazırlık aşamasındaki projeler de hesaba katıldığında ortaya çıkan tablo, kanalların aynı formüle ne kadar yüklendiğini açıkça gösteriyor.
Kaynak: tvdizisinema
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Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümünde 7,42 reytingle zirveye çıkıp sezonun yükselen dizisi oldu.
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Haftanın yedi akşamına yayılan 25 dizinin 17'si dram, geri kalan sekiz yapım farklı türde.
Hazırlığı süren 12 yeni projenin 9'u da dram olunca toplam sayı 37 dizide 26'ya çıkıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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