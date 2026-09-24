Karadeniz Mutfağının Köklü Sırrı: Palamutu Kara Kışta Bile Koruyan Yöntem

Yöntemin kalbi tuzlama aşaması. Geleneksel uygulamada iri taneli kaya tuzu tercih ediliyor. Önce kabın tabanına bir kat tuz seriliyor, ardından balık parçaları bu tuzun üzerine yerleştiriliyor.

Her balık katının arasına yeniden tuz ekleniyor ve kap bu şekilde tabaka tabaka dolduruluyor. Burada en çok dikkat edilmesi gereken nokta, balığın her yerinin tuzla tam temas etmesi. Tuzun ulaşmadığı boşluklar, bekleme sırasında bozulmaya yol açabiliyor.

Kabın temizliği de en az tuz kadar önemli. İyice yıkanıp kurutulmuş bir kap, istenmeyen kokuların ve bozulmanın önüne geçiyor. Kap dolduktan sonra ağzı kapatılıyor ve serin, uygun koşullarda bekletiliyor.