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Karadeniz Mutfağının Köklü Sırrı: Palamutu Kara Kışta Bile Koruyan Yöntem

Karadeniz Mutfağının Köklü Sırrı: Palamutu Kara Kışta Bile Koruyan Yöntem

balık türü
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 09:12
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Palamut sezonu açıldığında Karadeniz'de tezgâhlar dolup taşıyor, ama bu bolluk yalnızca birkaç ay sürüyor. Bölge insanı ise bu lezzeti kışın ortasında da sofraya getirmenin yolunu kuşaklardır biliyor: tuzlama. Temizlenen balıklar iri kaya tuzuyla kat kat kaplara diziliyor ve sezon dışında da tüketilebiliyor. Peki bu geleneksel yöntem evde nasıl uygulanıyor?

Kaynak: https://www.japanesefoodreport.com/re...
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Palamut tuzlamasının ilk adımı temizlik ve süzme

Palamut tuzlamasının ilk adımı temizlik ve süzme

Karadeniz mutfağında palamut tuzlaması, balığın en bol olduğu dönemde yapılan bir kış hazırlığı. Sonbaharla birlikte ağlara bol miktarda palamut takılınca, taze tüketilemeyecek kadarı tuzla kışa ayrılıyor. Böylece balık tezgâhlardan çekildiğinde bile evde bir kap palamut hazır bekliyor.

İşe balığın temizliğiyle başlanıyor. Palamutların iç organları çıkarılıyor, ardından bol suyla iyice yıkanıyor. Yıkamadan sonra balığın fazla suyunu süzdürmek atlanmaması gereken bir adım; üzerinde kalan su, tuzun balığa düzgün işlemesini zorlaştırıyor.

Kesim konusunda katı bir kural yok. Palamut dilim dilim doğranabileceği gibi bütün hâlde de tuzlanabiliyor. Tercih çoğunlukla balığın boyuna ve kullanılacak kabın büyüklüğüne göre yapılıyor.

Palamut iri kaya tuzuyla kat kat kaba diziliyor

Palamut iri kaya tuzuyla kat kat kaba diziliyor

Yöntemin kalbi tuzlama aşaması. Geleneksel uygulamada iri taneli kaya tuzu tercih ediliyor. Önce kabın tabanına bir kat tuz seriliyor, ardından balık parçaları bu tuzun üzerine yerleştiriliyor.

Her balık katının arasına yeniden tuz ekleniyor ve kap bu şekilde tabaka tabaka dolduruluyor. Burada en çok dikkat edilmesi gereken nokta, balığın her yerinin tuzla tam temas etmesi. Tuzun ulaşmadığı boşluklar, bekleme sırasında bozulmaya yol açabiliyor.

Kabın temizliği de en az tuz kadar önemli. İyice yıkanıp kurutulmuş bir kap, istenmeyen kokuların ve bozulmanın önüne geçiyor. Kap dolduktan sonra ağzı kapatılıyor ve serin, uygun koşullarda bekletiliyor.

Tuzlanmış palamut sofraya gelmeden önce tuzundan arındırılmalı

Tuzlanmış palamut sofraya gelmeden önce tuzundan arındırılmalı

Kışın kaptan çıkan palamut doğrudan tabağa konmuyor. Tüketmeden önce balığın üzerindeki fazla tuzun alınması gerekiyor. Bunun için balık genellikle bir süre suda bekletiliyor ve su birkaç kez değiştiriliyor.

Tuzu alınan palamut, Karadeniz sofralarında zeytinyağı, kuru soğan ya da limonla sade bir meze olarak servis ediliyor. İstanbul'un meşhur lakerdasını bilenlere bu tat tanıdık gelebilir; ikisi de balığı tuzla uzun süre saklama geleneğinden besleniyor.

Buzdolabı ve derin dondurucunun olmadığı dönemlerden kalan bu yöntem, bugün hâlâ pek çok evde uygulanıyor. Özellikle balığın bol çıktığı yıllarda, sezonun lezzetini kışa taşımanın en pratik yollarından biri olmayı sürdürüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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