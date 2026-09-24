Karadeniz Mutfağının Köklü Sırrı: Palamutu Kara Kışta Bile Koruyan Yöntem
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.japanesefoodreport.com/re...
Palamut sezonu açıldığında Karadeniz'de tezgâhlar dolup taşıyor, ama bu bolluk yalnızca birkaç ay sürüyor. Bölge insanı ise bu lezzeti kışın ortasında da sofraya getirmenin yolunu kuşaklardır biliyor: tuzlama. Temizlenen balıklar iri kaya tuzuyla kat kat kaplara diziliyor ve sezon dışında da tüketilebiliyor. Peki bu geleneksel yöntem evde nasıl uygulanıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Palamut tuzlamasının ilk adımı temizlik ve süzme
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Palamut iri kaya tuzuyla kat kat kaba diziliyor
Tuzlanmış palamut sofraya gelmeden önce tuzundan arındırılmalı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın