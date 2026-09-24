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Nişantaşı'ndaki Bir Mağazadan 24 Parça Ürünün Parasını Ödemeden Çıkan Influencer'ın Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Nişantaşı'ndaki Bir Mağazadan 24 Parça Ürünün Parasını Ödemeden Çıkan Influencer'ın Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 09:19
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Nişantaşı’nda ressam Dem Sevinç K. (28), bir mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü alarak ödeme yapmadan dışarı çıktı. Görevliler tarafından yakalanan Dem Sevinç K., polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, ürünler mağazaya teslim edildi. İfadesinde arkadaşını beklediğini ve ürünlerin ücretini ödemek istediğini söyleyen şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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Olay, 17 Ağustos saat 13.40 sıralarında Nişantaşı'nda meydana geldi.

Olay, 17 Ağustos saat 13.40 sıralarında Nişantaşı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü alan ressam Dem Sevinç K. ürünlerin ücretini ödemeden dışarı çıktı. Durumu fark eden mağaza görevlileri, Dem Sevinç K.’yi kapının önünde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ürünler mağazaya geri teslim edilirken, mağaza yetkilileri olayla ilgili şikayetçi oldu.

Polis ekipleri tarafından Harbiye Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen Dem Sevinç K., ifadesinde, “Arkadaşımı bekliyordum” dedi. Dem Sevinç K., ürünlerin ücretini ödemek istediğini de söyledi.

Polisin yaptığı incelemede Dem Sevinç K.’nin aynı mağazada daha önce de benzer bir olaya karıştığı belirlendi. Mağaza çalışanlarının o olayda şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Polisin yaptığı incelemede Dem Sevinç K.’nin aynı mağazada daha önce de benzer bir olaya karıştığı belirlendi. Mağaza çalışanlarının o olayda şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Dem Sevinç K.’nin ‘hırsızlık’ suçundan emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi. Dem Sevinç K.’nin 2021 yılında arkadaşı T.Ö.’nün çantasından para çalınması olayı nedeniyle hakkında işlem yapıldığı tespit edildi. Dem Sevinç K. hakkında ‘iş yerinden hırsızlık’ suçundan işlem yapıldı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ressam Dem Sevinç K.’nin mağazada ürünleri aldığı ve ardından mağazadan çıktığı görüldü.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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