Nişantaşı'ndaki Bir Mağazadan 24 Parça Ürünün Parasını Ödemeden Çıkan Influencer'ın Kim Olduğu Ortaya Çıktı
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Nişantaşı’nda ressam Dem Sevinç K. (28), bir mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü alarak ödeme yapmadan dışarı çıktı. Görevliler tarafından yakalanan Dem Sevinç K., polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, ürünler mağazaya teslim edildi. İfadesinde arkadaşını beklediğini ve ürünlerin ücretini ödemek istediğini söyleyen şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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Olay, 17 Ağustos saat 13.40 sıralarında Nişantaşı'nda meydana geldi.
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Polisin yaptığı incelemede Dem Sevinç K.’nin aynı mağazada daha önce de benzer bir olaya karıştığı belirlendi. Mağaza çalışanlarının o olayda şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ressam Dem Sevinç K.’nin mağazada ürünleri aldığı ve ardından mağazadan çıktığı görüldü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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