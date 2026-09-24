Yeni Baba Olan Rapçi Reckol'un Bebeğinin Kulağına Ezan Okuduğu Anlar Gündem Oldu
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Reckol ve eşi Lilian, geçtiğimiz günlerde ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin oğullarına verdiği Zeyn ismini daha önce konuşmuştuk. Şimdi ise rapçinin hastane odasında oğlunu kucağına aldığı görüntüler gündemde. Reckol'un bebeğinin kulağına ezan okuduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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Çakal'la yaptığı şarkılarla geniş kitlelere ulaşan Reckol, son günlerde müziğiyle değil, baba olmanın heyecanıyla gündemimizde.
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Reckol, yeni doğan oğlunu kucağına alıp kulağına ezan okudu. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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