Yeni Baba Olan Rapçi Reckol'un Bebeğinin Kulağına Ezan Okuduğu Anlar Gündem Oldu

Gerçek adı Recep Eker olan rapçiyi Glock ve Perros Blancos gibi parçalarla tanımıştık. Ardından kendi şarkılarıyla yoluna devam eden Reckol, geçtiğimiz yıl Lilian Ateely ile Ürdün'ün başkenti Amman'da evlenmişti. Çiftin ilk bebekleri geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi.

Reckol ve Lilian'ın oğullarına verdiği isim de daha önce gündem olmuştu: Zeyn!

Önceki içeriğimizde, çiftin ilk kez anne baba olduğunu ve bebeklerine seçtikleri ismi anlatmıştık. Bu kez konuşulan, minik Zeyn'in doğumunun ardından hastane odasında kaydedilen anlar oldu.