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Yeni Baba Olan Rapçi Reckol'un Bebeğinin Kulağına Ezan Okuduğu Anlar Gündem Oldu

Yeni Baba Olan Rapçi Reckol'un Bebeğinin Kulağına Ezan Okuduğu Anlar Gündem Oldu

Bebek
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.09.2026 - 09:49
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Reckol ve eşi Lilian, geçtiğimiz günlerde ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin oğullarına verdiği Zeyn ismini daha önce konuşmuştuk. Şimdi ise rapçinin hastane odasında oğlunu kucağına aldığı görüntüler gündemde. Reckol'un bebeğinin kulağına ezan okuduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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Çakal'la yaptığı şarkılarla geniş kitlelere ulaşan Reckol, son günlerde müziğiyle değil, baba olmanın heyecanıyla gündemimizde.

Çakal'la yaptığı şarkılarla geniş kitlelere ulaşan Reckol, son günlerde müziğiyle değil, baba olmanın heyecanıyla gündemimizde.

Gerçek adı Recep Eker olan rapçiyi Glock ve Perros Blancos gibi parçalarla tanımıştık. Ardından kendi şarkılarıyla yoluna devam eden Reckol, geçtiğimiz yıl Lilian Ateely ile Ürdün'ün başkenti Amman'da evlenmişti. Çiftin ilk bebekleri geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi. 

Reckol ve Lilian'ın oğullarına verdiği isim de daha önce gündem olmuştu: Zeyn!

Önceki içeriğimizde, çiftin ilk kez anne baba olduğunu ve bebeklerine seçtikleri ismi anlatmıştık. Bu kez konuşulan, minik Zeyn'in doğumunun ardından hastane odasında kaydedilen anlar oldu.

Reckol, yeni doğan oğlunu kucağına alıp kulağına ezan okudu. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Bebeğini kucağında tuttuğu görüntüler kısa sürede yayıldı. Videonun ardından pek çok kişi Reckol ve Lilian'ı tebrik etti, oğulları için güzel dileklerini paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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