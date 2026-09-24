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Ozan Tufan'ın Göz Kanatan Ayakkabısı Gündem Oldu: Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Ozan Tufan'ın Göz Kanatan Ayakkabısı Gündem Oldu: Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.09.2026 - 09:18
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Ozan Tufan'ın ailesiyle verdiği pozda gözler bu kez sahalardan çok ayakkabılarına çevrildi. Trabzonspor forması giyen futbolcunun ayrık burunlu loafer tercihi sosyal medyada konuşulmaya başladı. Maison Margiela'nın Tabi tasarımına ait olduğu belirtilen ayakkabı kadar, paylaşılan fiyatı da dikkat çekti. İşte aile fotoğrafındaki o detay ve gündem olan fiyat etiketi…

Kaynak: 2. Sayfa

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Ozan Tufan'ı Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye, İngiltere macerasından Trabzonspor'a uzanan futbol yolculuğuyla tanıyoruz.

Ozan Tufan'ı Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye, İngiltere macerasından Trabzonspor'a uzanan futbol yolculuğuyla tanıyoruz.

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen milli futbolcu, kariyerinin bir döneminde Watford ve Hull City ile İngiltere sahalarında da yer aldı. 2024'te Hull City'den Trabzonspor'a transfer olan Tufan, bordo mavili takımın orta sahasında forma giymeyi sürdürüyor. Kulübün resmi oyuncu sayfasında da 11 numaralı futbolcu olarak yer alıyor. 

Futbolcuların saha dışındaki tarzı da ara sıra gündeme geliyor malum. Ozan Tufan'ın ailesiyle görüntülendiği bir karede de sosyal medyanın dikkati beklenmedik bir yere, ayağındaki ayakkabıya kaydı!

İlk bakışta klasik bir loafer gibi duran ayakkabının burun kısmı, fotoğrafa dikkatli bakanların gözünden kaçmadı.

İlk bakışta klasik bir loafer gibi duran ayakkabının burun kısmı, fotoğrafa dikkatli bakanların gözünden kaçmadı.

Söz konusu ayakkabının Maison Margiela'nın Tabi modeli olduğu belirtildi. Modelin en belirgin özelliği, başparmağı diğer parmaklardan ayıran tasarımı. Markanın kendi anlatımına göre bu tasarım, Japonya'daki geleneksel tabi çoraplarından ilham alıyor. Yani sosyal medyada ayakkabıyı ilk kez görenleri şaşırtan o ayrık burun, modelin yıllardır kullanılan imzası. 

Tasarımı kimilerinin hoşuna gider, kimileri de “Ben giyemem” der; orası tamamen zevk meselesi. Fakat fotoğrafın ardından konuşulan tek şey ayakkabının görüntüsü olmadı. Fiyat etiketi de yorumların odağına yerleşti.

Ozan Tufan'ın ayakkabısı için paylaşılan 80.950 TL fiyat, fotoğrafın önüne geçti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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