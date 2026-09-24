Ozan Tufan'ın Göz Kanatan Ayakkabısı Gündem Oldu: Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen milli futbolcu, kariyerinin bir döneminde Watford ve Hull City ile İngiltere sahalarında da yer aldı. 2024'te Hull City'den Trabzonspor'a transfer olan Tufan, bordo mavili takımın orta sahasında forma giymeyi sürdürüyor. Kulübün resmi oyuncu sayfasında da 11 numaralı futbolcu olarak yer alıyor.

Futbolcuların saha dışındaki tarzı da ara sıra gündeme geliyor malum. Ozan Tufan'ın ailesiyle görüntülendiği bir karede de sosyal medyanın dikkati beklenmedik bir yere, ayağındaki ayakkabıya kaydı!