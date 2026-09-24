Ozan Tufan'ın Göz Kanatan Ayakkabısı Gündem Oldu: Fiyatı Dudak Uçuklattı!
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Ozan Tufan'ın ailesiyle verdiği pozda gözler bu kez sahalardan çok ayakkabılarına çevrildi. Trabzonspor forması giyen futbolcunun ayrık burunlu loafer tercihi sosyal medyada konuşulmaya başladı. Maison Margiela'nın Tabi tasarımına ait olduğu belirtilen ayakkabı kadar, paylaşılan fiyatı da dikkat çekti. İşte aile fotoğrafındaki o detay ve gündem olan fiyat etiketi…
Kaynak: 2. Sayfa
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Ozan Tufan'ı Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye, İngiltere macerasından Trabzonspor'a uzanan futbol yolculuğuyla tanıyoruz.
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İlk bakışta klasik bir loafer gibi duran ayakkabının burun kısmı, fotoğrafa dikkatli bakanların gözünden kaçmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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