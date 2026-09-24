Yıllarca İnandığımız Çizgi Film Teorileri Çöktü: Perde Arkasından Gelen 15 Gerçek Ortaya Çıktı!

Çakal Wile E. Coyote'nin ACME şirketini dava ettiği canlı aksiyon ve animasyon karışımı film, 2023'te tamamen bitmiş durumdaydı. Warner Bros. Discovery ise Kasım 2023'te filmi hiç göstermeden rafa kaldırıp yaklaşık 30 milyon dolarlık vergi indirimi almayı tercih etti.

Tepkiler büyüyünce stüdyo geri adım attı ve yapımcılara filmi başka bir dağıtımcıya satma izni verdi. Mart 2025'te Ketchup Entertainment'ın filmi yaklaşık 50 milyon dolara satın aldığı duyuruldu.

John Cena ve Will Forte'nin rol aldığı film, 28 Ağustos 2026'da sinemalara çıktı ve eleştirmenlerden olumlu not aldı.