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Yıllarca İnandığımız Çizgi Film Teorileri Çöktü: Perde Arkasından Gelen 15 Gerçek Ortaya Çıktı!

Yıllarca İnandığımız Çizgi Film Teorileri Çöktü: Perde Arkasından Gelen 15 Gerçek Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2026 - 09:31 Son Güncelleme: 24.09.2026 - 09:42
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Çocukken ekran başından kalkmadığımız çizgi filmler hakkında internette yıllardır dolaşan teorilerin çoğu, yakından bakınca dağılıyor. Caillou'nun kelliğinden Winnie the Pooh'un adına kadar pek çok şeyin gerçek hikâyesi, uydurulandan çok daha ilginç. Yabancı basında son dönemde çıkan haberlerden ve yapımcıların açıklamalarından derlediğimiz gerçekler şöyle.

Kaynak: Deadline, Variety, Screen Rant, Inforum, NPR

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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15. Warner Bros., bitmiş Coyote vs. Acme filmini vergi indirimi almak için rafa kaldırmıştı.

15. Warner Bros., bitmiş Coyote vs. Acme filmini vergi indirimi almak için rafa kaldırmıştı.

Çakal Wile E. Coyote'nin ACME şirketini dava ettiği canlı aksiyon ve animasyon karışımı film, 2023'te tamamen bitmiş durumdaydı. Warner Bros. Discovery ise Kasım 2023'te filmi hiç göstermeden rafa kaldırıp yaklaşık 30 milyon dolarlık vergi indirimi almayı tercih etti.

Tepkiler büyüyünce stüdyo geri adım attı ve yapımcılara filmi başka bir dağıtımcıya satma izni verdi. Mart 2025'te Ketchup Entertainment'ın filmi yaklaşık 50 milyon dolara satın aldığı duyuruldu.

John Cena ve Will Forte'nin rol aldığı film, 28 Ağustos 2026'da sinemalara çıktı ve eleştirmenlerden olumlu not aldı.

14. Phineas ve Ferb, final yaptıktan tam 10 yıl sonra yeni bir sezonla ekrana döndü.

14. Phineas ve Ferb, final yaptıktan tam 10 yıl sonra yeni bir sezonla ekrana döndü.

Bir dönem Disney'in en çok izlenen animasyonu olan dizi, dördüncü sezonuyla 2015'te bitmişti. 2023'te iki sezon ve toplam 40 bölümlük devam onayı geldi.

Beşinci sezon 5 Haziran 2025'te Disney Channel'da başladı, 20 bölümün sonuncusu 16 Ocak 2026'da yayınlandı. Yaratıcılar Dan Povenmire ile Jeff 'Swampy' Marsh da, Candace'i seslendiren Ashley Tisdale de kadroya geri döndü.

İnternette yıllardır dolaşan 'Candace aslında şizofren' teorisinin ise yapımcıların hiçbir açıklamasında karşılığı yok.

13. Simpsonlar'ın 40. sezonu şimdiden garantilendi, dizi 2029'a kadar ekranda kalacak.

13. Simpsonlar'ın 40. sezonu şimdiden garantilendi, dizi 2029'a kadar ekranda kalacak.

Fox, Nisan 2025'te diziyi tek hamlede dört sezon birden, 37'den 40'a kadar yeniledi. Zaten tarihin en uzun soluklu animasyon dizisi olan yapım, 2028-2029 yayın döneminde 40. yaşını kutlayacak.

Yeni düzende her sezon 22 yerine 15 bölümden oluşuyor. Bunlara ek olarak her sezon iki bölüm yalnızca Disney+'ta yayınlanıyor.

12. Temel Reis, 1 Ocak 2025'te telif koruması sona erince herkesin kullanabileceği bir karaktere dönüştü.

12. Temel Reis, 1 Ocak 2025'te telif koruması sona erince herkesin kullanabileceği bir karaktere dönüştü.

Karakter ilk kez 17 Ocak 1929'da E.C. Segar'ın çizdiği Thimble Theatre çizgi romanında görünmüştü. ABD'de 95 yılını dolduran eserler kamu malı sayıldığı için Temel Reis 2025'in ilk gününde serbest kaldı.

Ancak bu yalnızca 1929 tarihli çizgi roman hâlini kapsıyor. 1930'ların Paramount animasyonları hâlâ koruma altında, 1932'de ortaya çıkan Kabasakal ise birkaç yıl daha bekleyecek.

Eski listelerde dolaşan 'ıspanak kutusunda uyuşturucu saklıyordu' iddiası da tamamen internet uydurması.

11. Sünger Bob'un yaratıcısı Stephen Hillenburg, animasyona geçmeden önce deniz biyolojisi öğretmeniydi.

11. Sünger Bob'un yaratıcısı Stephen Hillenburg, animasyona geçmeden önce deniz biyolojisi öğretmeniydi.

Hillenburg, 1980'lerde Kaliforniya'daki Ocean Institute'ta ziyaretçilere deniz canlılarını anlatıyordu. Öğrencilerine gelgit havuzlarındaki hayatı öğretmek için The Intertidal Zone adında eğitici bir çizgi roman hazırladı.

Bu çizgi romanda güneş gözlüklü, 'Bob the Sponge' adında doğal bir sünger vardı. Hillenburg daha sonra animasyon okudu, Nickelodeon'da çalışmaya başladı ve o karakteri Sünger Bob'a dönüştürdü.

Serinin son filmi The SpongeBob Movie: Search for SquarePants, 19 Aralık 2025'te vizyona girdi.

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10. Caillou'nun kel olmasının sebebi hastalık değil, ilk kitaplarda bebek olarak çizilmesi.

10. Caillou'nun kel olmasının sebebi hastalık değil, ilk kitaplarda bebek olarak çizilmesi.

Karakteri 1987'de Kanadalı yazar Christine L'Heureux yarattı. İlk kitaplarda Caillou dokuz aylık bir bebek olarak çizildi ve bebeklerin çoğu gibi saçı yoktu.

Karakter büyüyüp iki, sonra dört yaşına geldiğinde saç eklemek onu tanınmaz hâle getirecekti, bu yüzden görünüşüne dokunulmadı.

Yıllarca yayılan 'Caillou kanser hastası' teorisinin kitaplarda da dizide de hiçbir dayanağı yok. Hiçbir bölümde hastalık, tedavi ya da hastane geçmiyor.

9. Shaggy'nin vejetaryen olmasının arkasında onu seslendiren Casey Kasem vardı.

9. Shaggy'nin vejetaryen olmasının arkasında onu seslendiren Casey Kasem vardı.

Kasem, Shaggy'yi 1969'dan itibaren uzun yıllar seslendirdi ve 1970'lerde vejetaryen oldu. Yönetmen Gordon Hunt'tan Shaggy ile Scooby'yi sessizce vejetaryen yapmayı rica etti, Hunt da kabul etti.

Böylece pizzalara salam yerine sebze, hamburger yerine devasa fıstık ezmeli sandviçler girdi.

1995'te vegan olan Kasem, Shaggy sesiyle bir Burger King reklamında oynamayı reddetti ve karakter değişmezse geri dönmeyeceğini söyledi. 2002'de Shaggy resmen vejetaryen yapılınca rolüne döndü. Eski listelerdeki 'uyuşturucu kullanan hippi' iddiasının ise resmî bir karşılığı yok.

8. Scooby-Doo, adını Frank Sinatra'nın Strangers in the Night şarkısındaki bir mırıltıdan aldı.

8. Scooby-Doo, adını Frank Sinatra'nın Strangers in the Night şarkısındaki bir mırıltıdan aldı.

İsmin mimarı, o dönem CBS'in gündüz kuşağından sorumlu yönetici Fred Silverman. Silverman, Los Angeles'a giden uçakta şarkıyı dinlerken Sinatra'nın sondaki 'doo-be-doo-be-doo' doğaçlamasına takıldı.

Köpeğin adı buradan çıktı, dizi de 1969'da Scooby-Doo, Where Are You! adıyla yayına girdi.

İşin ilginç yanı, Sinatra bu şarkıyı hiç sevmiyordu. 1984'teki bir konserde seyirciye şarkıdan ilk duyduğu andan beri nefret ettiğini söylemişti.

7. Tom ve Jerry, ilk bölümlerinde bambaşka isimlerle ekrana çıkmıştı.

7. Tom ve Jerry, ilk bölümlerinde bambaşka isimlerle ekrana çıkmıştı.

Serinin ilk kısa filmi olan 1940 yapımı Puss Gets the Boot'ta kedinin adı Jasper'dı. Farenin adı ise ekranda hiç geçmedi.

Bill Hanna, yapım aşamasında fareye Jinx dendiğini anlatsa da Joseph Barbera farenin hiç adı olmadığını söyledi.

Bugünkü isimler, MGM'de düzenlenen bir yarışmada animatör John Carr'ın önerisiyle seçildi. İkili sonraki yıllarda tam yedi Oscar kazandı.

6. Rick and Morty, Geleceğe Dönüş filmlerinin kaba bir parodisi olarak doğdu.

6. Rick and Morty, Geleceğe Dönüş filmlerinin kaba bir parodisi olarak doğdu.

Justin Roiland, 2006'da Dan Harmon'ın kurucuları arasında yer aldığı Channel 101 kısa film festivali için The Real Animated Adventures of Doc and Mharti adlı bir video hazırladı.

Videoda Doc Brown ile Marty McFly'ın oldukça müstehcen parodileri vardı. Seyirci buna bayıldı, Roiland da aynı karakterlerle yeni kısa filmler çekmeye devam etti.

Harmon ile birlikte fikri Adult Swim'e taşıdıklarında Doc, Rick Sanchez'e, Marty de Morty Smith'e dönüştü. Zaman yolculuğu da yerini boyutlar arası maceralara bıraktı.

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5. Pixar'ın dört dev filminin fikri, 1994'te yenilen tek bir öğle yemeğinde ortaya çıktı.

5. Pixar'ın dört dev filminin fikri, 1994'te yenilen tek bir öğle yemeğinde ortaya çıktı.

Toy Story henüz tamamlanmamışken John Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter ve Joe Ranft, Point Richmond'daki Hidden City Cafe'de öğle yemeğine oturdu.

Peçetelere karalanan fikirler; Böcek Hikayesi, Sevimli Canavarlar, Kayıp Balık Nemo ve WALL-E'nin temelini oluşturdu. WALL-E bunların en geç hayata geçeni oldu ve 14 yıl sonra, 2008'de vizyona girdi.

Sevimli Canavarlar'ın isim konmadan önceki kod adının da kafeyle aynı, yani Hidden olduğu biliniyor.

4. Kayıp Balık Nemo bilimsel olarak doğru çekilseydi Marlin'in dişiye dönüşmesi gerekirdi.

4. Kayıp Balık Nemo bilimsel olarak doğru çekilseydi Marlin'in dişiye dönüşmesi gerekirdi.

Palyaço balıkları erkek olarak doğar. Gruptaki baskın dişi öldüğünde en büyük erkek cinsiyet değiştirip dişiye dönüşür.

Bu dönüşüm önce beyinde başlıyor, üreme organlarının buna yetişmesi aylar, hatta yıllar sürebiliyor.

Filmin başında Nemo'nun annesi Coral öldüğüne göre, gerçek hayatta Marlin'in dişiye dönüşmesi beklenirdi. Eski listede yer alan bu madde, bilim insanlarının da doğruladığı nadir bilgilerden biriydi.

3. Winnie the Pooh, adını Londra Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan gerçek bir ayıdan aldı.

3. Winnie the Pooh, adını Londra Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan gerçek bir ayıdan aldı.

Kanadalı teğmen Harry Colebourn, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'ye giderken Ontario'da bir avcıdan 20 dolara yavru bir kara ayı satın aldı. Ayıya, yaşadığı şehir Winnipeg'e ithafen Winnie adını verdi.

Colebourn Fransa'ya gönderilince ayıyı Londra Hayvanat Bahçesi'ne bıraktı, savaştan sonra da oraya bağışladı. A.A. Milne'nin oğlu Christopher Robin, bahçede sık sık gördüğü bu ayıdan etkilenip oyuncak ayısına Winnie adını verdi.

Pooh, Tigger, Eeyore, Kanga ve Piglet'in orijinal oyuncakları 1987'den beri New York Halk Kütüphanesi'nde sergileniyor. Karakterlerin uyuşturucuları temsil ettiği iddiası ise tamamen internet ürünü.

2. Taş Devri'nin ilk sponsoru bir sigara markasıydı ve Fred reklamlarda sigara tanıtıyordu.

2. Taş Devri'nin ilk sponsoru bir sigara markasıydı ve Fred reklamlarda sigara tanıtıyordu.

Dizi, 30 Eylül 1960'ta ABC'de başlayan ilk prime time animasyon dizisi olarak tarihe geçti. Winston sigaraları yapımın ilk sponsorlarından biriydi.

Reklam kuşaklarında Fred Çakmaktaş ile Barney Moloztaş, markanın sigaralarını tanıtıyordu. Çocukların da izlediği bir yapımda sigara reklamı yapılması zamanla ciddi eleştiri topladı.

Winston, 1963'te Çakıl'ın doğmasının ardından sponsorluktan çekildi ve reklamlar çocuklara yönelik ürünlere kaydı.

1. Rugrats'teki bebeklerin hepsini kadın seslendirme sanatçıları canlandırdı.

1. Rugrats'teki bebeklerin hepsini kadın seslendirme sanatçıları canlandırdı.

Tommy'yi dizinin 13 yıllık serüveni boyunca E.G. Daily seslendirdi. Angelica'nın sesi Cheryl Chase, ikizler Phil ve Lil'in sesi ise Kath Soucie'ydi.

Chuckie'yi önce Christine Cavanaugh seslendirdi, 2002'de onun yerini Bart Simpson'ın sesi Nancy Cartwright aldı. Susie'yi Cree Summer, Dil'i ise Tara Strong canlandırdı.

Eski listedeki 'bebeklerin hepsi Angelica'nın hayal ürünü' teorisi ise hiçbir resmî açıklamaya dayanmıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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