Yıllarca İnandığımız Çizgi Film Teorileri Çöktü: Perde Arkasından Gelen 15 Gerçek Ortaya Çıktı!
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Çocukken ekran başından kalkmadığımız çizgi filmler hakkında internette yıllardır dolaşan teorilerin çoğu, yakından bakınca dağılıyor. Caillou'nun kelliğinden Winnie the Pooh'un adına kadar pek çok şeyin gerçek hikâyesi, uydurulandan çok daha ilginç. Yabancı basında son dönemde çıkan haberlerden ve yapımcıların açıklamalarından derlediğimiz gerçekler şöyle.
Kaynak: Deadline, Variety, Screen Rant, Inforum, NPR
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15. Warner Bros., bitmiş Coyote vs. Acme filmini vergi indirimi almak için rafa kaldırmıştı.
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14. Phineas ve Ferb, final yaptıktan tam 10 yıl sonra yeni bir sezonla ekrana döndü.
13. Simpsonlar'ın 40. sezonu şimdiden garantilendi, dizi 2029'a kadar ekranda kalacak.
12. Temel Reis, 1 Ocak 2025'te telif koruması sona erince herkesin kullanabileceği bir karaktere dönüştü.
11. Sünger Bob'un yaratıcısı Stephen Hillenburg, animasyona geçmeden önce deniz biyolojisi öğretmeniydi.
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10. Caillou'nun kel olmasının sebebi hastalık değil, ilk kitaplarda bebek olarak çizilmesi.
9. Shaggy'nin vejetaryen olmasının arkasında onu seslendiren Casey Kasem vardı.
8. Scooby-Doo, adını Frank Sinatra'nın Strangers in the Night şarkısındaki bir mırıltıdan aldı.
7. Tom ve Jerry, ilk bölümlerinde bambaşka isimlerle ekrana çıkmıştı.
6. Rick and Morty, Geleceğe Dönüş filmlerinin kaba bir parodisi olarak doğdu.
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5. Pixar'ın dört dev filminin fikri, 1994'te yenilen tek bir öğle yemeğinde ortaya çıktı.
4. Kayıp Balık Nemo bilimsel olarak doğru çekilseydi Marlin'in dişiye dönüşmesi gerekirdi.
3. Winnie the Pooh, adını Londra Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan gerçek bir ayıdan aldı.
2. Taş Devri'nin ilk sponsoru bir sigara markasıydı ve Fred reklamlarda sigara tanıtıyordu.
1. Rugrats'teki bebeklerin hepsini kadın seslendirme sanatçıları canlandırdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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