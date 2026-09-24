Survivor'un Ünlü Yarışmacısı Baba Oldu: Mert Öcal'dan Kızına Sürpriz İsim!

Evliliklerinin ardından geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyuran Mert Öcal ve Sude Burcu, ilk kez anne baba olacakları haberiyle hayranlarını sevindirmişti. Bir kız bebek bekleyen Sude Burcu, hamilelik sürecini sosyal medyada sık sık paylaştı; bir takipçisinin sorusuna, “Herkesin hamilelik süreci kendine özel ama benim çok şükür güzel gidiyor” yanıtını verdi.

Doğum yaklaştıkça heyecanını gizleyemeyen ünlü isim, 36. haftaya girdiğinde ise 2 kilo 680 gram ağırlığında bir kız bebek beklediğini duyurarak, “O ne zaman isterse o zaman gelecek, biz de sabırla bekleyeceğiz” sözleriyle merakla beklediklerini dile getirmişti.