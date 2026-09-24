article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Survivor'un Ünlü Yarışmacısı Baba Oldu: Mert Öcal'dan Kızına Sürpriz İsim!

Survivor'un Ünlü Yarışmacısı Baba Oldu: Mert Öcal'dan Kızına Sürpriz İsim!

survivor Bebek
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.09.2026 - 10:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Survivor'da tanışıp kısa sürede evlilik kararı alan ünlü çift, ailesine yeni bir üye kattı. Bebeklerini kucağına alan Öcal çifti ilk kareyi takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan fotoğrafın altına düşülen not ile kızlarının adını paylaştılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'da tanışan çift, kısa sürede evlilik yoluna çıktı.

Survivor'da tanışan çift, kısa sürede evlilik yoluna çıktı.

Survivor'un sevilen yarışmacılarından Mert Öcal ile kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Sude Burcu, yarışma sürecinde tanışıp kısa sürede birbirine ışık oldu. 2022 yılında aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle nişanlanan çift, ilişkileriyle o dönem magazin gündeminde uzun süre konuşuldu.

2023 yılının Eylül ayında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Öcal çifti, sosyal medya hesaplarından sık sık mutluluk karelerini paylaşarak takipçilerinin gözdesi haline geldi.

Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesini veren çift, süreci sevenleriyle adım adım paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesini veren çift, süreci sevenleriyle adım adım paylaştı.

Evliliklerinin ardından geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyuran Mert Öcal ve Sude Burcu, ilk kez anne baba olacakları haberiyle hayranlarını sevindirmişti. Bir kız bebek bekleyen Sude Burcu, hamilelik sürecini sosyal medyada sık sık paylaştı; bir takipçisinin sorusuna, “Herkesin hamilelik süreci kendine özel ama benim çok şükür güzel gidiyor” yanıtını verdi.

Doğum yaklaştıkça heyecanını gizleyemeyen ünlü isim, 36. haftaya girdiğinde ise 2 kilo 680 gram ağırlığında bir kız bebek beklediğini duyurarak, “O ne zaman isterse o zaman gelecek, biz de sabırla bekleyeceğiz” sözleriyle merakla beklediklerini dile getirmişti.

Uzun süredir beklenen haber geldi, çiftin minik kızına verdiği isim ise sürpriz oldu.

Uzun süredir beklenen haber geldi, çiftin minik kızına verdiği isim ise sürpriz oldu.

Beklenen haber 23 Eylül akşamı geldi: Sude Burcu Öcal ve Mert Öcal'ın kızları dünyaya geldi. Mutlu haberi duyuran Mert Öcal, eşini ve minik kızını hastanede kucağına aldığı kareyi paylaşarak fotoğrafın altına “Hayatımdaki en güzel fotoğraf. Hoş geldin kızım” notunu düştü.

Doğumun ardından merakla beklenen bir diğer detay da açıklığa kavuştu: Ünlü çift kızlarına 'Mira' adını verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın