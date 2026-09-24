Survivor'un Ünlü Yarışmacısı Baba Oldu: Mert Öcal'dan Kızına Sürpriz İsim!
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Survivor'da tanışıp kısa sürede evlilik kararı alan ünlü çift, ailesine yeni bir üye kattı. Bebeklerini kucağına alan Öcal çifti ilk kareyi takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan fotoğrafın altına düşülen not ile kızlarının adını paylaştılar.
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Survivor'da tanışan çift, kısa sürede evlilik yoluna çıktı.
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Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesini veren çift, süreci sevenleriyle adım adım paylaştı.
Uzun süredir beklenen haber geldi, çiftin minik kızına verdiği isim ise sürpriz oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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