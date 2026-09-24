Amerikan Aksanıyla Viral Olan Baklava Ustasından Yeni Video!

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Geçtiğimiz günlerde, sosyal medyanın gündemine Gaziantep baklavası tarifini Amerika aksanıyla veren bir usta yerleşti. Ustanın videosu, çok kısa bir süre içinde, milyonlarca kez izlendi. İncecik baklava yufkasını açarken bir yandan da Amerika aksanıyla konuşan ustanın videosuna 'yapay zeka' yorumları yapıldı. Kimse bu videoya inanmak istemezken ustamızdan yeni bir video geldi.
Usta, videodaki hiçbir şeyin ne yapay zeka ne de dublaj olduğunu açıkladı!
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Peki Amerikan aksanlı video yapay zeka mıydı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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