article/comments
article/share
Haberler
Video
Amerikan Aksanıyla Viral Olan Baklava Ustasından Yeni Video!

Amerikan Aksanıyla Viral Olan Baklava Ustasından Yeni Video!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 10:29

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Geçtiğimiz günlerde, sosyal medyanın gündemine Gaziantep baklavası tarifini Amerika aksanıyla veren bir usta yerleşti. Ustanın videosu, çok kısa bir süre içinde, milyonlarca kez izlendi. İncecik baklava yufkasını açarken bir yandan da Amerika aksanıyla konuşan ustanın videosuna 'yapay zeka' yorumları yapıldı. Kimse bu videoya inanmak istemezken ustamızdan yeni bir video geldi.

Usta, videodaki hiçbir şeyin ne yapay zeka ne de dublaj olduğunu açıkladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki Amerikan aksanlı video yapay zeka mıydı?

Peki Amerikan aksanlı video yapay zeka mıydı?

Geçtiğimiz günlerde viral olan Amerikan aksanlı baklava ustası, bu videonun tamamen gerçek olduğunu söyledi. 

Videodan öne çıkan ifadeler ise şu şekilde:

'Açıkçası ben yapay zekayla ilgili yorumları görünce şaşırdım, sonra da güldüm. Yani özellikle çok ilginç yorumlar var.

Hiçbir şekilde yapay zeka ne o videoda ne diğer videoda var. Orada baklavayı hazırlayan da, yufkayı açan da, konuşan da aynı kişi; şu an karşınızda olan yani ben.

Tabii kısa zamanda önce benim İngilizcem, sonra Amerikan aksanım kişisel bir persona'ya dönüşmeye başlasa da daha sonra baklavanın nerede yapıldığına dair, işte nasıl yapılıyor, kim yapıyor, bu öyküye dönmesi beni şahsen çok mutlu etti, bizi çok mutlu etti.

Aslında bizim yapmak istediğimiz de buydu. Bunu beklemiyorduk, çok hızlı büyüdü. Böylece Gaziantep'imizin el emeğiyle yapılan gerçek baklavasını milyonlarca insana taşıma fırsatı bulduk.'

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın