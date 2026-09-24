Amerikan Aksanıyla Viral Olan Baklava Ustasından Yeni Video!

Geçtiğimiz günlerde viral olan Amerikan aksanlı baklava ustası, bu videonun tamamen gerçek olduğunu söyledi.

Videodan öne çıkan ifadeler ise şu şekilde:

'Açıkçası ben yapay zekayla ilgili yorumları görünce şaşırdım, sonra da güldüm. Yani özellikle çok ilginç yorumlar var.

Hiçbir şekilde yapay zeka ne o videoda ne diğer videoda var. Orada baklavayı hazırlayan da, yufkayı açan da, konuşan da aynı kişi; şu an karşınızda olan yani ben.

Tabii kısa zamanda önce benim İngilizcem, sonra Amerikan aksanım kişisel bir persona'ya dönüşmeye başlasa da daha sonra baklavanın nerede yapıldığına dair, işte nasıl yapılıyor, kim yapıyor, bu öyküye dönmesi beni şahsen çok mutlu etti, bizi çok mutlu etti.

Aslında bizim yapmak istediğimiz de buydu. Bunu beklemiyorduk, çok hızlı büyüdü. Böylece Gaziantep'imizin el emeğiyle yapılan gerçek baklavasını milyonlarca insana taşıma fırsatı bulduk.'