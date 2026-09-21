Erling Haaland, MrBeast'in Videosunda Aynadaki Yansımasını Görünce Yerinden Sıçradı

MrBeast'in 'scariest meal of my life' notuyla paylaştığı videoda, Haaland ile birlikte acı baharatlı erişteyle mücadele ediliyor. Masanın karşısına yerleştirilen ayna, ikilinin yemek yerken verdiği tepkileri de kadraja taşıdı.

Haaland, bir anda aynadaki kendi yansımasını fark edip karşısında biri varmış gibi ürken bir tepki veriyor. Futbolcunun bu abartılı ve şakacı jesti, paylaşımın en çok konuşulan anı oldu.