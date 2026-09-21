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Erling Haaland, MrBeast'in Videosunda Aynadaki Yansımasını Görünce Yerinden Sıçradı

Erling Haaland, MrBeast'in Videosunda Aynadaki Yansımasını Görünce Yerinden Sıçradı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 21:34
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MrBeast'in Instagram hesabından paylaştığı videoda, kendisiyle acılı bir yemek düellosuna giren Erling Haaland'ın komik anı gündem oldu. Norveçli yıldız futbolcu, aynadaki yansımasından ürkmüş gibi yaparak paylaşımı izleyenleri güldürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DdhX9z...
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İşte o anlar:

MrBeast'in 'en korkunç' akşam yemeği gündem oldu.

MrBeast'in 'en korkunç' akşam yemeği gündem oldu.

MrBeast'in 'scariest meal of my life' notuyla paylaştığı videoda, Haaland ile birlikte acı baharatlı erişteyle mücadele ediliyor. Masanın karşısına yerleştirilen ayna, ikilinin yemek yerken verdiği tepkileri de kadraja taşıdı.

Haaland, bir anda aynadaki kendi yansımasını fark edip karşısında biri varmış gibi ürken bir tepki veriyor. Futbolcunun bu abartılı ve şakacı jesti, paylaşımın en çok konuşulan anı oldu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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