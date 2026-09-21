Erling Haaland, MrBeast'in Videosunda Aynadaki Yansımasını Görünce Yerinden Sıçradı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DdhX9z...
MrBeast'in Instagram hesabından paylaştığı videoda, kendisiyle acılı bir yemek düellosuna giren Erling Haaland'ın komik anı gündem oldu. Norveçli yıldız futbolcu, aynadaki yansımasından ürkmüş gibi yaparak paylaşımı izleyenleri güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MrBeast'in 'en korkunç' akşam yemeği gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın