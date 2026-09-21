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Anadolu'nun Asırlık Baharatı Dünyada Trend Oldu: Kan Şekerini Dengeliyor

Anadolu'nun Asırlık Baharatı Dünyada Trend Oldu: Kan Şekerini Dengeliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 21:49
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Anadolu sofralarında yüzyıllardır yerini koruyan sumak, son dönemde dünya mutfaklarının gözdesi haline geldi. Ekşi ve ferah tadıyla salatalardan et yemeklerine kadar pek çok tarifte yer bulan bu baharat, artık yalnızca lezzetiyle değil sağlık üzerindeki olası etkileriyle de gündemde. 2026 yılında yayımlanan geniş kapsamlı bir sistematik inceleme, düzenli sumak tüketiminin kan şekeri ve kan yağı göstergelerinde olumlu değişimlerle ilişkilendirilebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, sumağın içerdiği flavonoid ve polifenol bileşikleriyle antioksidan kapasiteyi destekleyebileceğine de dikkat çekiyor. Peki bu asırlık baharat neden aniden dünya mutfağının yükselen yıldızı oldu, bilim ne diyor?

Kaynak: https://www.realsimple.com/food-recip...
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Anadolu Sofralarının Sessiz Kahramanı Artık Dünya Mutfağında da Aranıyor

Anadolu Sofralarının Sessiz Kahramanı Artık Dünya Mutfağında da Aranıyor

Ekşimsi tadıyla tanınan sumak, yüzyıllardır Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Soğan mezelerinin üzerine serpiştirilen, salatalara ve kebaplara eşlik eden bu kırmızı-bordo renkli baharat, aslında Rhus coriaria adlı bitkinin kurutulup öğütülmüş meyvelerinden elde ediliyor.

Son yıllarda uluslararası mutfak dünyası da sumağa ilgi göstermeye başladı. Yurt dışındaki yemek dergilerinde ve tarif sitelerinde artık sadece geleneksel Orta Doğu tariflerinde değil, tavuk marinelerinden yoğurt soslarına, hatta kokteyl tariflerine kadar geniş bir yelpazede sumağa yer veriliyor. Şefler, yemeğe sıvı eklemeden ekşi ve ferah bir nota katabilmesi nedeniyle sumağı limonun pratik bir alternatifi olarak tanımlıyor.

Bu ilginin artmasında, baharatın hem lezzet hem de olası sağlık katkıları konusunda son dönemde yapılan bilimsel çalışmaların da payı büyük.

Bilim İnsanları Kan Şekeri ve Kolesterol Üzerindeki Etkisini İnceledi

Bilim İnsanları Kan Şekeri ve Kolesterol Üzerindeki Etkisini İnceledi

Sumağın sağlık üzerindeki olası etkileri, son yıllarda giderek daha fazla klinik araştırmaya konu oluyor. 2026 yılında yayımlanan ve 15 randomize kontrollü çalışmayı bir araya getiren sistematik inceleme ve meta-analiz, düzenli sumak takviyesinin bazı kan şekeri ve kan yağı göstergelerinde olumlu değişimlerle ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

Konuyla ilgili daha önce yapılan başka meta-analizler de benzer sonuçlara işaret ediyor. Toplam bin katılımcıyı aşan çalışmalarda, sumak tüketen gruplarda açlık kan şekeri, LDL kolesterol ve trigliserit düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı düşüşler kaydedildi. Bazı araştırmalarda müdahale süresi 12 haftayı aştığında toplam kolesterol düzeyinde de belirgin bir azalma gözlendi.

Sumağın flavonoid, tanen ve polifenolik bileşikler açısından zengin yapısı, bu etkilerin olası mekanizması olarak gösteriliyor. Bazı klinik çalışmalar sumağın antioksidan kapasite üzerinde olumlu sonuçlar verdiğine işaret etse de inflamasyon üzerindeki etkilerin henüz tutarlı bir bilimsel zemine oturmadığı belirtiliyor. Araştırmacılar, bulguların netleşmesi için daha uzun süreli ve daha geniş katılımlı çalışmalara ihtiyaç olduğunun altını çiziyor.

Sumak Bir Tedavi Değil: Ölçülü Tüketim ve Doktor Onayı Şart

Sumak Bir Tedavi Değil: Ölçülü Tüketim ve Doktor Onayı Şart

Uzmanlar, sumağın sağlıklı bir beslenme düzeninin parçası olarak günlük yemeklerde baharat şeklinde rahatlıkla kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrım var: klinik araştırmalarda kullanılan sumak takviyelerinin dozu, mutfakta yemeklere serpiştirilen miktarla aynı değil. Bu nedenle sumağı herhangi bir hastalığın tedavi yöntemi gibi değerlendirmemek gerekiyor.

Özellikle düzenli ilaç kullanan ya da kronik bir sağlık sorunu bulunan kişilerin, yüksek miktarda sumak veya sumak takviyesi tüketmeden önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışması öneriliyor. Kan şekeri ya da kolesterol ilacı kullananlarda, baharatın ilaçlarla etkileşime girme ihtimali göz ardı edilmemeli.

Yine de günlük mutfak kullanımı açısından sumak, tuz oranını azaltmak isteyenler için de pratik bir çözüm sunuyor. Yemeklere ekşi bir derinlik katarken tuz ihtiyacını da bir miktar azaltabiliyor; bu da onu hem damak hem de beslenme açısından cazip kılan yönlerden biri.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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