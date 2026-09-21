Anadolu'nun Asırlık Baharatı Dünyada Trend Oldu: Kan Şekerini Dengeliyor
Anadolu sofralarında yüzyıllardır yerini koruyan sumak, son dönemde dünya mutfaklarının gözdesi haline geldi. Ekşi ve ferah tadıyla salatalardan et yemeklerine kadar pek çok tarifte yer bulan bu baharat, artık yalnızca lezzetiyle değil sağlık üzerindeki olası etkileriyle de gündemde. 2026 yılında yayımlanan geniş kapsamlı bir sistematik inceleme, düzenli sumak tüketiminin kan şekeri ve kan yağı göstergelerinde olumlu değişimlerle ilişkilendirilebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, sumağın içerdiği flavonoid ve polifenol bileşikleriyle antioksidan kapasiteyi destekleyebileceğine de dikkat çekiyor. Peki bu asırlık baharat neden aniden dünya mutfağının yükselen yıldızı oldu, bilim ne diyor?
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