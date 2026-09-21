Anadolu'nun Asırlık Baharatı Dünyada Trend Oldu: Kan Şekerini Dengeliyor

Ekşimsi tadıyla tanınan sumak, yüzyıllardır Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Soğan mezelerinin üzerine serpiştirilen, salatalara ve kebaplara eşlik eden bu kırmızı-bordo renkli baharat, aslında Rhus coriaria adlı bitkinin kurutulup öğütülmüş meyvelerinden elde ediliyor.

Son yıllarda uluslararası mutfak dünyası da sumağa ilgi göstermeye başladı. Yurt dışındaki yemek dergilerinde ve tarif sitelerinde artık sadece geleneksel Orta Doğu tariflerinde değil, tavuk marinelerinden yoğurt soslarına, hatta kokteyl tariflerine kadar geniş bir yelpazede sumağa yer veriliyor. Şefler, yemeğe sıvı eklemeden ekşi ve ferah bir nota katabilmesi nedeniyle sumağı limonun pratik bir alternatifi olarak tanımlıyor.

Bu ilginin artmasında, baharatın hem lezzet hem de olası sağlık katkıları konusunda son dönemde yapılan bilimsel çalışmaların da payı büyük.