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TFF'den Türk Futbolunda Taşları Yerinden Oynatacak Karar: Cezalar Katlanarak Artacak

TFF'den Türk Futbolunda Taşları Yerinden Oynatacak Karar: Cezalar Katlanarak Artacak

TFF
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 21:51
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TFF, Süper Lig'de hakem ve MHK'yı hedef alan açıklamalara karşı yeni bir ceza sistemi hazırlığında. Federasyon, bu konuda İngiltere'deki disiplin modelini örnek alıyor. Karar henüz resmi olarak açıklanmadı, kısa süre içinde duyurulacağı belirtiliyor.

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TFF, yeni bir ceza sistemi hazırlıyor.

TFF, yeni bir ceza sistemi hazırlıyor.

Yeni sistemde kulüp ve yöneticilere kesilen para cezaları artık sabit kalmayacak. İhlal her tekrarlandığında ceza tutarı katlanarak artacak. Federasyon, bu modeli İngiltere Premier Lig'in disiplin uygulamalarından esinlenerek hazırlıyor. Amaç, ceza ödeyip istediğini söyleyen anlayışı ortadan kaldırmak.

Süper Lig'de gerginlik son dönemde artıyor.

Süper Lig'de gerginlik son dönemde artıyor.

Maç öncesinde hakemleri hedef alan açıklamalara çifte tarife uygulanacak. Bu açıklamalara, standart cezanın tam iki katı kesilecek. Para cezalarının yanında yöneticilere hak mahrumiyeti cezaları da gelecek. Kararın somut ceza tutarları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Serdal Adalı, MHK'yı hedef almıştı.

Serdal Adalı, MHK'yı hedef almıştı.

Kulüp yöneticilerinin hakem ve MHK eleştirileri son dönemde sık görülüyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da geçtiğimiz ay TFF ziyareti sonrası MHK Başkanı'nı hedef almıştı. 'Bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor' dedi. TFF'nin yeni sisteminin, bu tür açıklamaları da kapsayacağı belirtiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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