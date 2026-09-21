TFF'den Türk Futbolunda Taşları Yerinden Oynatacak Karar: Cezalar Katlanarak Artacak

Kulüp yöneticilerinin hakem ve MHK eleştirileri son dönemde sık görülüyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da geçtiğimiz ay TFF ziyareti sonrası MHK Başkanı'nı hedef almıştı. 'Bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor' dedi. TFF'nin yeni sisteminin, bu tür açıklamaları da kapsayacağı belirtiliyor.