TFF ve MHK Futboldan Soğutuyor
Türk futbolunun gelişimin önündeki en büyük engel TFF ve MHK’dır. Aldıkları yanlı kararlarla futbolseverleri bu güzel oyundan soğutmaktalar. Ayrıca bu kararlarla Beşiktaş camiasının sabrını taşırmaktalar.
Tepkilerin odağında ise MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ona karşı hiçbir şeye yapamayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu vardır. Üstelik bu tepkiler sadece Beşiktaş camiasından değil, Süperlig’deki takımların önemli bir çoğunluğundan gelmektedir.
Beşiktaş’a yönelik hakem hataları, Gündoğdu yönetimde, tarihte olmadığı kadar fazlalaşmıştır. Bu sezona önemli transfer yaparak başlayan Beşiktaş’a ilk çelme Alanyaspor maçında atılmıştır. O maç çok konuşulduğu için burada tekrarlamayacağım.
Bu yazımızda MHK’nın sadece son bir haftada Beşiktaş’a uyguladığı haksız ve yanlı kararlarına bir göz atalım:
Bu tür pozisyonlarda VAR’ın elinde çok net gözüken, kanıt niteliğinde görüntüler olmalıdır.
Gürcan Hasova, maçı Beşiktaş’ın üçüncü golü atmasını engellemek çabası ile yönettiği izlenimi bıraktı.
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