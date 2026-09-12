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TFF ve MHK Futboldan Soğutuyor

etiket TFF ve MHK Futboldan Soğutuyor

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
12.09.2026 - 16:58
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Türk futbolunun gelişimin önündeki en büyük engel TFF ve MHK’dır. Aldıkları yanlı kararlarla futbolseverleri bu güzel oyundan soğutmaktalar. Ayrıca bu kararlarla Beşiktaş camiasının sabrını taşırmaktalar. 

Tepkilerin odağında ise MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ona karşı hiçbir şeye yapamayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu vardır. Üstelik bu tepkiler sadece Beşiktaş camiasından değil, Süperlig’deki takımların önemli bir çoğunluğundan gelmektedir.

Beşiktaş’a yönelik hakem hataları, Gündoğdu yönetimde, tarihte olmadığı kadar fazlalaşmıştır. Bu sezona önemli transfer yaparak başlayan Beşiktaş’a ilk çelme Alanyaspor maçında atılmıştır. O maç çok konuşulduğu için burada tekrarlamayacağım.

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Bu yazımızda MHK’nın sadece son bir haftada Beşiktaş’a uyguladığı haksız ve yanlı kararlarına bir göz atalım:

Bu yazımızda MHK’nın sadece son bir haftada Beşiktaş’a uyguladığı haksız ve yanlı kararlarına bir göz atalım:

Fenerbahçe ile oynanılan maçta Skriniar ile Vlahoviç arasında yaşanan olaylardan dolayı Vlahovic’e verilen ceza verilmiştir.

Olayda Skriniar Vlahovic’in gırtlağını sıkmış sonra da orta parmağını göstererek hakaret etmiştir. Bu harekete karşı Vlahovic de cezaya konu olan hareketi yapmıştır. Ancak PFDK’ya sadece Vlahovic sevk edilmiştir. 

Vlahovic’e TFF Disiplin Talimatnamesinin 36/1-a uyarınca: Alt sınırdan 1 maç men ve 35/4 uyarınca: Alt sınırdan 100.000 TL para cezası verilmiştir. İki ayrı maddeden ceza verilmesinin nedeni, 36/1 maddesi hakaret suçlarını kapsamamakta ve 36/2 maddesine göre bu maddeden alınan cezalar para cezasına çevrilebilmektedir. Bu olasılığı engellemek için Vlahovic’e bir de 35/4 maddesinden ceza verilmiştir. Vlahovic bu ceza nedeniyle Erzurumspor maçında oynayamamıştır.

Erzurumspor maçının 42.dakikasında Mustafa Yumlu’nun Oh’u ceza sahası içinde çekmesi açıkça faul ve penaltıdır. IFAB Kurallarının 12.1 maddesine göre formadan her çekiş faul değildir ama çekiş rakibin hareketini engelliyorsa kesinlikle fauldür. Bu pozisyonda Mustafa Yumlu Oh’un hareketini kesinlikle engellemiş ve yere düşürmüştür. Bazı kaşar yorumcular bu hareket için karşılıklı çekme falan dese de hareket alenen Oh’un hamlesini engellemiştir.

Maçın 50.dakikasında Trossard’ın attığı gol, pozisyonun başında Agbadou’nun  topu eliyle düzelttiği gerekçesi ile VAR’ın önerisi ile iptal edilmiştir.

Bu tür pozisyonlarda VAR’ın elinde çok net gözüken, kanıt niteliğinde görüntüler olmalıdır.

Bu tür pozisyonlarda VAR’ın elinde çok net gözüken, kanıt niteliğinde görüntüler olmalıdır.

Ancak VAR hakemi Tomas Bognar pozisyonu tek bir açıdan ve net olmayan bir görüntü ile maçın hakemi Gürcan Hasova ise pozisyonu gösteren diğer görüntüleri isteme ihtiyacı duymadan golü iptal etmiştir. Oysa emin olmak için çok değişik açılardan pozisyonu incelemesi gerekirdi. 

Nitekim maç sonunda bu pozisyon değişik açılardan incelendiğinde, topun Agbadou’nun göğsünden geldiği ve el teması olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu konuda tüm yorumcu hakemler de aynı fikirdedir.

Bu pozisyondan dört dakika sonra Cerny’nin golü Mujakic’e faul yaptığı gerekçesi ile iptal edildi. Bu pozisyonda incelendiğinde Cerny’nin hiçbir teması olmadığı, Mujakic’in ise dengesini kaybederek düştüğü görülmektedir. Bu pozisyonda VAR devreye girmemiştir. 

Orta hakem Gürcan Hasova Beşiktaş’ın nizami 2 golünü ve 1 penaltısını vermeyerek maçın sonucuna doğrudan etki eden kararlar almıştır. VAR hakemi ise, Oh’un pozisyonunda penaltıyı görmezden gelip, hakemi izlemeye çağırmadığı, Trossard’ın golünün iptal ettiği ve Cerny’nin golünün geçerliliğini uyarmadığı için üç büyük hataya imza atmıştır.

Bu maçtan çıkartılacak en önemli sonuçlardan biri; yabancı VAR hakemlerinin maçlarda adaleti sağlamak için yeterli olmadığıdır. Sonuçta yabancı VAR hakemlerinin de patronu MHK başkanıdır ve talimatı ondan almaktadır.

Gürcan Hasova, maçı Beşiktaş’ın üçüncü golü atmasını engellemek çabası ile yönettiği izlenimi bıraktı.

Gürcan Hasova, maçı Beşiktaş’ın üçüncü golü atmasını engellemek çabası ile yönettiği izlenimi bıraktı.

Hakemlerin Beşiktaş aleyhine verdiği yanlış kararlar ve yanlı tutumları sadece taraftarın moralini bozmuyor. Bir süre sonra futbolcularda da, ‘biz ağzımızla kuş tutsak hakem bu maçı bize kazandırmaz’ duygusu yaratıyor. Bir takım her maçında hakemlerin hatalı kararlarına rağmen galip gelemez. Bu tavırlar açıkça Beşiktaş’ın şampiyon olmasını engellemektedir.

Oysa Beşiktaş’ta konuşulacak çok güzel şeyler oluyor; Beşiktaş’ın göze hoş gelen futbolunu, bol gollü skorlarını, futbolcuların yükselen performanslarını konuşacağımıza neler konuşuyoruz.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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