TFF ve MHK Futboldan Soğutuyor

Ancak VAR hakemi Tomas Bognar pozisyonu tek bir açıdan ve net olmayan bir görüntü ile maçın hakemi Gürcan Hasova ise pozisyonu gösteren diğer görüntüleri isteme ihtiyacı duymadan golü iptal etmiştir. Oysa emin olmak için çok değişik açılardan pozisyonu incelemesi gerekirdi.

Nitekim maç sonunda bu pozisyon değişik açılardan incelendiğinde, topun Agbadou’nun göğsünden geldiği ve el teması olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu konuda tüm yorumcu hakemler de aynı fikirdedir.

Bu pozisyondan dört dakika sonra Cerny’nin golü Mujakic’e faul yaptığı gerekçesi ile iptal edildi. Bu pozisyonda incelendiğinde Cerny’nin hiçbir teması olmadığı, Mujakic’in ise dengesini kaybederek düştüğü görülmektedir. Bu pozisyonda VAR devreye girmemiştir.

Orta hakem Gürcan Hasova Beşiktaş’ın nizami 2 golünü ve 1 penaltısını vermeyerek maçın sonucuna doğrudan etki eden kararlar almıştır. VAR hakemi ise, Oh’un pozisyonunda penaltıyı görmezden gelip, hakemi izlemeye çağırmadığı, Trossard’ın golünün iptal ettiği ve Cerny’nin golünün geçerliliğini uyarmadığı için üç büyük hataya imza atmıştır.

Bu maçtan çıkartılacak en önemli sonuçlardan biri; yabancı VAR hakemlerinin maçlarda adaleti sağlamak için yeterli olmadığıdır. Sonuçta yabancı VAR hakemlerinin de patronu MHK başkanıdır ve talimatı ondan almaktadır.