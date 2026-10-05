En İyi İnternet Sağlayıcıları - 2026

İnternet sağlayıcısı seçerken ilk adım markadan önce adrese bakmak. Aynı sağlayıcı bir mahallede fiber sunarken diğerinde yalnızca VDSL verebiliyor. Bu yüzden kampanya sayfasındaki hızın evinizde gerçekten alınıp alınamayacağını öğrenmeden karar vermemek gerekiyor.

Fiber, VDSL ve Kablo İnternet Arasındaki Fark Nedir?

Fiber internette veri ışık sinyaliyle taşınıyor ve 1000 Mbps'e kadar paketler bu altyapıda sunuluyor. Hız, santrale olan mesafeden pek etkilenmiyor. VDSL ise bakır telefon hattını kullanıyor. Bu altyapıda hız, binanın santrale ya da sokak kabinine uzaklığına göre düşebiliyor. Kablo internet televizyon kablosu üzerinden çalışıyor ve Türkiye'de Türksat'ın Kablonet hizmetiyle belirli şehirlerde sunuluyor. Fiberde de fiberin binaya kadar mı yoksa daireye kadar mı geldiği ayrıca önem taşıyor.

Adresimde Hangi Altyapı Var? Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sağlayıcıların internet sitelerinde adres ya da adres kodu ile altyapı sorgulaması yapılabiliyor. Adres kodu, yani UAVT kodu, e-Devlet'teki adres bilgileri sayfasından ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nin adres sorgulama ekranından öğrenilebiliyor. Sorguyu birden fazla sağlayıcının sitesinde yapmak mantıklı. Sonuçta altyapı görünse bile boş kapasite olmayabileceği için başvuru sırasında bunu da teyit etmek gerekiyor.

Taahhüt Süresi ve Cayma Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Kampanyalar genellikle 12, 15 ya da 18 aylık taahhütle veriliyor. Taahhüt erken bozulduğunda sağlayıcı iki tutardan düşük olanı isteyebiliyor: o güne kadar sağlanan indirimlerin ve cihaz gibi faydaların toplamı ya da taahhüdün kalan aylarına ait ücretlerin toplamı. Örneğin indirimsiz fiyatı 1.000 TL olan bir paketi 12 ay taahhütle 800 TL'ye aldıysanız, 6. ayın sonunda cayma bedeli 6 x 200 = 1.200 TL oluyor. Kalan altı ayın toplamı 4.800 TL olduğu için düşük olan tutar esas alınıyor.