En İyi İnternet Sağlayıcıları - 2026
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Evlerimize internet seçerken çoğu zaman ilk baktığımız şey önümüze çıkan reklamlardaki hız ve fiyat oluyor. Oysa adreste hangi altyapının bulunduğu, taahhüt süresi, modem ve kurulum koşulları aylık faturayı ve kullanım deneyimini en az hız kadar etkiliyor. Peki fiber, VDSL ve kablo internet arasındaki fark ne, adresteki altyapı nasıl sorgulanır, taahhüt bozulursa ne kadar cayma bedeli ödenir? Türk Telekom, Turkcell Superonline, Vodafone, TurkNet, Kablonet ve Millenicom gibi sağlayıcıların paketlerini ve koşullarını ele aldık. Gelin detaylara birlikte bakalım…
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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