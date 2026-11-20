Derin uykudayken üstünüze biri çökmüş gibi hissedip bağırmak isteyip sesinizin çıkmaması... Halk arasında bu deneyimin adı Karabasan, bazı yörelerde de 'ağırlık'. Anlatılara göre bazı bölgelerde canlı bir varlık, bazı bölgelerde korkunç bir rüya olarak düşünülüyor. Harput çevresinde Kamos adıyla anlatılan benzer varlığın başında hep bir börk taşıdığına inanılıyor. Börkü kapmayı başaran kişinin elinde börk büyüklüğünde altın kalacağı söyleniyor! 😮 Bilim bu deneyimi uyku felci olarak açıklıyor. İstanbul'da uyku felci yaşamış üniversite öğrencileriyle yapılan bir çalışmada (Transcultural Psychiatry, 2020) katılımcıların büyük çoğunluğu Karabasan adını biliyordu. Şikâyetiniz varsa bir uzmana danışın.