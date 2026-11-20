Dikkat, Rüyanıza Girebilir! Şahmeran'dan Karabasan'a Türk Halk İnançlarındaki 7 Ürkütücü Yaratık
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Gece yarısı üstünüze çöken bir ağırlık, lohusanın başında bekleyen bir gölge, mağarada koyun sayan tek gözlü bir dev... Anadolu'nun ve Türk dünyasının halk inançları bu tür varlıklarla dolu! Kuşaktan kuşağa anlatılan bu yaratıklar bazen bir korkuyu, bazen bir derdi, bazen de bir dersi taşıyor. Halkbilimcilerin derlediği kaynaklara dayanarak en bilinenlerini sizin için seçtik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Şahmeran: Yılanların Şahı
2. Albastı: Lohusaların Korkulu Rüyası
3. Karabasan: Uykuda Göğsünüze Çöken Varlık
4. Gulyabani: Çölden Gelen Hayalet
5. Karakoncolos: Zemheride Kapıyı Çalan Misafir
6. Germakoçi: Lazların Dağ Adamı
7. Tepegöz: Dede Korkut'un Tek Gözlü Devi
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