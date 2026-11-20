Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın Oğlu Can Aslantuğ'un Son Hali Ortaya Çıktı!
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Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ'un 26. doğum gününü sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Onan, oğluyla birlikte yer aldığı karelere 'Bugün anne olduğum yaştasın; varlığına bir kez daha şükrederek, iyi ki doğdun canım oğlum' notunu düştü. Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın tek çocukları olan Can Aslantuğ'un son hali de bir kez daha merak edildi.
Arzum Onan, 1993'te Türkiye ve Avrupa Güzeli seçilerek adını duyurdu.
Çiftin tek çocuğu Can 2000'de doğdu, annesi 26. yaş gününü paylaşımla kutladı.
Can Aslantuğ, oyunculuk kariyerinde babasının izinden gidiyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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