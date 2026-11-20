Çocukluğunu gözlerden uzak geçiren Can Aslantuğ, anne ve babasının izinden giderek sanat dünyasına adım attı. Sinema ve televizyon alanında eğitim alan genç isim, kariyerinin ilk dönemlerinde yönetmen yardımcılığı deneyimi kazandı, ardından profesyonel olarak oyunculuk yapmaya başladı.

Direniş Karatay ve Kardelenler gibi yapımlarda yer alan Aslantuğ'un, babası Mehmet Aslantuğ'a olan benzerliği de sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Oyuncu, bu yılın temmuz ayında annesiyle birlikte katıldığı davette de uzun bir aranın ardından objektiflere poz vermişti.